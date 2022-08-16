حققت المنصة نمواً بنسبة 29% في الإيرادات وزيادة بنسبة 41% في أعداد المشتركين الشهريين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

النتائج الأولية غير المدققة للنصف الأول من عام 2022

● نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 21.1 مليون دولار

● ارتفاع عدد المستخدمين النشطين1 بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي إلى 19.5 مليون مستخدم

● ارتفاع عدد مشتركي الدفع الشهري في أنغامي2 بنسبة 41٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 1.28 مليون مشترك

● حصة استخدام المحتوى العربي تقارب 60٪ من إجمالي محتوى أنغامي، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH)، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام 2022 والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022.

وشهد إجمالي الإيرادات في خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظًا بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 21.1 مليون دولار، فيما ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة بنسبة 41٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدلات انتقال المشتركين من نظام الاشتراكات المدعومة بالإعلانات إلى نظام الاشتراكات المدفوعة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.5 مليون مشترك، وما صاحب ذلك من زيادة في عائدات الإعلانات والاشتراكات. وبالرغم من الأداء القوي، فقد أثّر سعر الصرف الأجنبي سلباً على حجم الإيرادات بالعملات الأجنبية بقيمة 3.5 مليون دولار، وفي حال عدم احتساب تأثيرات العملات الأجنبية هذه وتطبيق أسعار الصرف الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فكان سيشهد حجم إيرادات المنصة ارتفاعاً بأكثر من 50٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولطالما مثّل المحتوى العربي ركيزة النمو المستقبلية لدى أنغامي، وبهذا الخصوص، كشفت المنصة عن إبرام العديد من الشراكات وإطلاق مبادرات تم تصميمها لترسيخ مكانتها كمزود رائد للمحتوى العربي الرقمي والترفيهي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشمل ذلك:

● في 24 فبراير 2022، أعلنت أنغامي عن توقيع شراكة حصرية مع الفنان المصري العالمي عمرو دياب، والذي يعد الفنان الأكثر استماعاً على منصة أنغامي بما يقرب من 1.2 مليار استماع. يتسنى للمشتركين، عبر هذه الشراكة الحصرية، الاستماع لكافة إصدارات عمرو دياب المسموعة ومشاهدة كافة مقاطع الفيديو كليب وإصداراته المستقبلية حصرياً على المنصة.

● في 6 أبريل 2022، أبرمت أنغامي شراكة استراتيجية مع "روتانا"، شركة الإنتاج الموسيقي الأولى في العالم العربي والمالكة لأكبر مكتبة عربية من المحتوى الحصري بما في ذلك الموسيقى والمنصات الإعلامية والمحتوى الترفيهي والفعاليات وإنتاج المحتوى.

● في 21 يونيو 2022، كشفت المنصة عن تجديد شراكتها التسويقية مع شريكها الاستراتيجي مجموعة "أم بي سي"، أكبر شركة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، الترويج لمنصة أنغامي ضمن جميع برامج مجموعة "إم بي سي" في المنطقة، الأمر الذي يتيح للمنصة الظهور أثناء عرض المحتوى والعروض المباشرة والوسائط الخاصة بمختلف فئات وشرائح البرامج الترفيهية الحاصلة على أعلى التقييمات مثل "ذا فويس" و"أراب آيدول"، فضلاً عن قنواتها التلفزيونية، ومحطاتها الإذاعية، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومنصة "شاهد" الرائدة عالمياً في بث المحتوى العربي حسب الطلب، والتي تقدم إنتاجات أصلية متميزة من العالم العربي.

● وفي 5 يوليو 2022، أعلنت أنغامي عن الاستحواذ على شركة Spotlight Events، الشركة الرائدة المتخصصة في تنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين تمضي أنغامي قدماً نحو تحقيق مساعيها بأن تصبح منصة الترفيه الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيساهم الاستحواذ على Spotlight Events ،والتي تعتبر إحدى أبرز شركات تنظيم الفعاليات المباشرة في المنطقة، إلى تعزيز حضور أنغامي في المشهد الترفيهي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تحقق Spotlight في خلال العام 2022 مزيداً من النجاحات اللافتة لاسيما وأنها تعتزم تنظيم ما يزيد على 10 حفلات موسيقية ضخمة.

● في 2 أغسطس 2022، وقّعت أنغامي اتفاقية شراكة مع وجيز، أضخم مكتبة عربية للمحتوى المعرفي القصير والتي تضم 3500 ملخص صوتي لأشهر الكتب المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ملخصات لأبرز البودكاست في المنطقة. وتتوفر الخدمات الجديدة هذه كخيار إضافي مع الاشتراك. وبموجب الشراكة، ستثري أنغامي مكتبتها بمحتوى عربي قصير عالي الجودة يشمل ملخصات للكتب والروايات المسموعة تصل مدتها لنحو 15 دقيقة، في خطوة تهدف إلى توسيع رصيدها المتنوع من الإنتاجات والأعمال الرقمية العربية.

وصل حجم المحتوى الترفيهي الذي يتم بثه على منصة أنغامي، مدفوعاً باستثمارات أنغامي الاستراتيجية في المحتوى العربي بما في ذلك المحتوى الحصري لعمرو دياب بالإضافة إلى مكتبة روتانا الزاخرة ومكتبة وجيز للكتب المسموعة، في خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قاربت حصة المحتوى العربي ما نسبته 60٪ من إجمالي محتوى أنغامي، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: "لا شك أن النتائج التي استطاعت أنغامي تحقيقها في خلال الشهور الستة الأولى لهذا العام تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية عام 2022. والفضل في ذلك يعود أولاً إلى حرصنا على تلبية تطلعات مستخدمي المنصة الأوفياء من خلال إثراء مكتبتها بالمحتوى العربي المميز وتعزيز إمكانات البث الرقمي عبر تبني أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وبذلك، ستحافظ أنغامي على مكانتها الريادية في قطاع البث الرقمي لتصبح واحدة من منصات الترفيه الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جانبه، قال ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي الشريك لأنغامي: "ستواصل أنغامي التزامها بإطلاق المزيد من العروض المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها العالمي، وإثراء تجارب المشتركين عبر توفير المحتوى الأفضل ضمن فئته وإطلاق المزايا الجديدة والمبتكرة. ونحن على ثقة باستمرار هذا المسار التصاعدي طوال عام 2022 بفضل الشراكات والعروض المميزة التي نواصل طرحها".

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عن أنغامي

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويوائم ويشارك صوته مع العالم أجمع.

وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 72 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 75 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر" و"ميرلين"، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا وقريبًا في أوروبا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.

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بيان تحذيري فيما يخص البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على بيانات استشرافية متوافقة مع أحكام بيان "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون "إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة" الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية بالنسبة لشركة أنغامي عن توقعاتها وتقديراتها لذا ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات مستقبلية. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"يعتزم"، و"يضع ميزانية"، و"يعدّ"، و"يقدّر"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يمكن"، و"وسوف"، و"قد"، و"يعتقد"، و"يواصل"، و"ربما"، و"من المحتمل" وغيرها من التعابير المشابهة (أو صيغة النفي الخاصة بها) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. وقد تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة وعوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما تتم مناقشته فيها. ويعتبر العديد من هذه العوامل خارجاً عن سيطرة أنغامي ويصعب التنبؤ به. وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: تبعات جائحة "كوفيد – 19" على أعمال أنغامي؛ العواقب المتأتية من أية دعاوى قانونية قد يتم رفعها ضد الشركة عقب الإعلان عن الاتفاقية والمعاملات المنصوص عليها ضمنها؛ تعديل القوانين واللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر أنغامي سلباً بعوامل اقتصادية، تجارية و/ أو تنافسية أخرى؛ المخاطر والشكوك الأخرى المُشار إليها في التقرير السنوي للشركة على الاستمارة F-4 (ملف رقم 260234-333) المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم 16 ديسمبر 2021، بما فيها الواردة في "عوامل المخاطرة"، وفي البيانات المالية الأخرى لشركة أنغامي المتوفرة على الموقع الرسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. وتنبه شركة أنغامي القراء من الاعتماد كلياً على أي بيانات تطلعية، والتي لا تغطي إلا اعتباراً من التاريخ المحدد. كما أن أنغامي لا تتعهد أو تقبل بأي التزام أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية تُجرى لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تبدلات في الأحداث أو الأحوال أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، إلا وفقاً لما تنصّ عليه القوانين.

النتائج الأولية غير المدققة للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022

تستند النتائج الأولية غير المدققة ومؤشرات الأداء الرئيسية الواردة طيّه إلى التقديرات الأولية لنتائج النصف المنتهي في 30 يونيو 2022، وهي عرضة للمراجعة وفقاً لمراحل إنجاز عمليات الإغلاق المالي للنصف المنتهي والتطورات الأخرى التي قد تطرأ قبل الانتهاء من المراجعة النهائية للنتائج. وقد تم استنباط المعلومات من التقارير الأولية الخاضعة للتعديل بما له صلة باستكمال إجراءات الإغلاق المالي المعتادة وقد تكون هذه التغييرات جوهرية. ومع ذلك، تعتقد الإدارة أن هذه النتائج الأولية غير المدققة ومؤشرات الأداء الرئيسية مقبولة؛ كما تعتبر بيانات استشرافية بنيت حصراً تبعاً للبيانات المتاحة للشركة اعتباراً من تاريخ تقديم هذه البيانات مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن هذه التقديرات. وننوه أيضاً إلى وجوب عدم الاعتماد كلياً على هذه التقديرات.

استفسارات المستثمرين:

يمكن إرسال الأسئلة الموجهة إلى قسم علاقات المستثمرين إلى البريد الإلكتروني: ir@anghami.com