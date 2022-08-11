542 مليون ريال سعودي صافي الربح الموحد العائد لمساهمي الشركة الأم بزيادة قدرها 21٪ على أساس سنوي

9% زيادة في الدخل التشغيلي قبل احتساب خسارة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى ليصل إلى 1,153مليون ريال سعودي

37٪ حصة الطاقة المتجددة في محفظة الشركة مع إضافة أربع مشروعات جديدة في محفظة الطاقة الكهروضوئية وتصفية أحد الأصول التي تعمل بالطاقة التقليدية

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت اليومَ شركة أكوا باور ("أكوا باور" أو "الشركة")، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، النتائج المالية الربعية والنصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو من العام الجاري 2022م.

بلغ الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم 542 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعًا بأرباح تشغيلية أكبر قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى التي حققتها الشركة رغم الخسائر الإضافية الناجمة عن الضريبة المؤجلة للشركات التابعة لها في المغرب نظرًا لانخفاض قيمة الدرهم المغربي.

وتقوم "أكوا باور" بالإعلان عن صافي الربح المُعدل العائد لمساهمي الشركة الأم (صافي الربح المعدل)، الذي يحسب تأثير المعاملات غير الروتينية أو غير التشغيلية التي لا يُتوقع تكرارها في المستقبل وقت حدوثها. وبناءً على ذلك، بلغ صافي الربح المعدل لشركة أكوا باور 516 مليون ريال سعودي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022م، وهو أقل بشكل طفيف من صافي الربح المعدل البالغ 520 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق.

وأسهمت المشروعات الجديدة للشركة التي حققت تواريخ تشغيل أولية أو تجارية خلال الربع الثاني من عام 2021م أو بعده بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدي بأضرار سابقة في نمو الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى. ومع ذلك، قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض الدخل من المشروعات التي تعرضت لانقطاعات اضطرارية للمحطات بسبب عوامل مختلفة.

وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية للشركة 2,119 مليون ريال سعودي للأشهر الستة الأولى من عام 2022 م، مقارنه بـ 216 مليون ريال سعودي بالأشهر الستة الأولى من عام 2021 م، وهي زيادة كبيرة بلغت 1,903 مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التوزيعات من المشروعات بمقدار 1,501 مليون ريال سعودي، بما في ذلك مشروع رابغ العربية للمياه والكهرباء (راوك) من بعد إعادة تمويل ديون المشروع المستحقة آنذاك. وبلغ الرفع المالي للشركة 7,970 مليون ريال سعودي في 30 يونيو من العام 2022م، مشكلاً انخفاض بنسبة 20.5٪ ، أو ما يعادل 2،052 مليون ريال سعودي، من 10,022 مليون ريال سعودي المحقق في 31 ديسمبر من العام 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السيولة النقدية المرتفعة في نهاية الفترة. وبلغت نسبة الرفع المالي على التدفقات النقدية التشغيلية للشركة الأم 2.27 مرة.

تعليقاً على النتائج، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور": "على مدار العام الجاري، أسهمت الأهمية الاستراتيجة لأكوا باور في قطاعات توليد الطاقة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في تحقيق إنجازات عديدة، بما في ذلك الفوز بمشروعات جديدة وتحقيق تشغيل تجاري لمشروعات قائمة وفق المعايير العالمية وكذلك تسجيل نتائج مالية قوية".

وأكد أبونيان :"تؤكد النتائج المسجلة النجاح المستمر لقطاع تطوير الطاقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وبدورنا نواصل تطوير مشروعات وتقديم العطاءات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كما أننا قمنا بالتوسع في نطاق أعمالنا ليشمل مشروعات في قطاع الهيدروجين الأخضر ليعزز أصول محفظتنا في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، ما يعزز من جهودنا للإسراع في الحد من تأثير تغير المناخ، وبما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء".

ووقعت شركة "أكوا باور" على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري اتفاقية ترسية محدودة في عقد المشتريات والأعمال الهندسية والإنشاء الخاصة بمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس". وتبلغ قيمة العقد لهذه الاتفاقية 900 مليون دولار أمريكي.

من جهته، قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يوضح الأداء المالي لشركة أكوا باور في النصف الأول من العام الجاري قدرة نموذج الشركة في التطوير والاستثمار والتشغيل وتحسين الأداء على مواصلة تحقيق نتائج قوية حتى وقت الاضطرابات، حيث حققنا نموًا يتماشى مع التوقعات، ونعمل بجدية للتخفيف من أثر الاضطرابات الجيوسياسية والمالية العالمية على سلاسل التوريد".

وأضاف بادماناثان: "مع فوزنا بأي مشروع جديد، نواصل تطوير أعمالنا والتوسع في الأسواق الحالية والجديدة وتعزيز قدراتنا التكنولوجية حيث لا تزال خطط تنمية المشاريع كبيرة ".

وفي يونيو من العام الجاري 2022م، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "أكوا باور" على توزيع أرباح عن العام المنصرم 2021م، بقيمة إجمالية قدرها 562 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 0.77 ريال سعودي للسهم الواحد، أو 7.7٪ من القيمة الأسمية للسهم، تم دفعها بالكامل في شهر يوليو.

بدوره، قال كاشف رنا، المدير المالي والرئيس التنفيذي المؤقت لإدارة المحافظ في "أكوا باور":"تتمتع أعمالنا حالياً بحماية إزاء معدلات الفائدة المرتفعة، حيث يأتي جزء كبير من ديوننا على مستوى الشركة الأم أو المشروعات إما بسعر ثابت أو مبني على أساس تحوط سعري، كما أن غالبية التزاماتنا الحالية محمية من التقلبات الاقتصادية، ما يعني أن أثرها على مستوى الشركة الأم والمشروعات محدود حال التعرض لبيئة أسعار فائدة مرتفعة ".

وفي الربع الثاني، وبعد عملية مراجعة جادة في مايو 2022م، أدرج تصنيف "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال" شركة "أكوا باور" في مؤشر الأسواق الناشئة، والذي يتتبع عن كثب الأداء المالي للشركات في الاقتصادات سريعة النمو.

أبرز النقاط التشغيلية وتطوير الأعمال

اعتبارًا من 30 يونيو 2022م، تضمنت محفظة أكوا باور 67 مشروعًا قيد التشغيل أو الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة. وتبلغ قيمة التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات 249.3 مليار ريال سعودي، مع قدرة توليد 42.7 جيجاواط من الكهرباء وإنتاج 6.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

أبرز ملامح الأداء للنصف الأول من عام 2022

توسيع نطاق اختصاص الشركة في قطاع الهيدروجين الأخضر ليشمل اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة "أوكيو"، مجموعة الطاقة المتكاملة الرائدة في سلطنة عُمان، وشركة "إير برودكتس آند كيميكالز"، في استثمار يُقدر بمليارات الدولارات لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الهيدروجين وعلى نطاق عالمي في سلطنة عُمان .

توقيع اتفاقيات شراء لثلاث مشروعات، بما في ذلك محطة طاقة الرياح بطاقة 1.1 جيجاواط في جمهورية مصر العربية، والتي ستكون أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط عند اكتماله، ومشروع "ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية" بقدرة 91 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، ومشروع "توسعة الشعيبة 3" في المملكة العربية السعودية الذي شهد تحويلًا في عمل المنشأة من الاعتماد على النفط إلى منشأة تعمل بالغاز .

في المملكة العربية السعودية الذي شهد تحويلًا في عمل المنشأة من الاعتماد على النفط إلى منشأة تعمل بالغاز بدء العمليات في ثلاث مشروعات، بما في ذلك "محطة الدور 2 للطاقة الكهروضوئية" والمرحلة الثانية لمحطة تحلية المياه في مملكة البحرين، والمرحلة الأولى من محطة "الطويلة للطاقة" في دولة الإمارات العربية المتحدة وإضافة 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمرحلة الخامسة من مشروع "هيئة كهرباء ومياه دبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحصول على وضع "مقدم العطاء المفضل" لمشروعين عائمين للطاقة الكهروضوئية في جمهورية إندونيسيا، وإعداد أو تقديم عطاءات للعديد من المناقصات التنافسية في كل من جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مقترح لتطوير مشروعات عملاقة مرتقبة في قطاع الطاقة المتجددة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي للشركة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70٪، أو ما يعادل 42 جيجاواط، لمشروعات طاقة متجددة في المملكة العربية السعودية.

أبرز الإنجازات في مجال الاستدامة

تماشيًا مع جهود إزالة الكربون ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقوم "أكوا باور" بتحويل محفظتها إلى مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون من خلال زيادة حصتها من قدرة توليد الطاقة المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث أضافت الشركة أربع مشروعات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة إلى محفظتها من مشروعات التطوير المتقدم، مثل "ليلى" و"الراس" في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي "سينجكارك" و "سيجولين" في جمهورية إندونيسيا، وتصفية محطة مشروع شقيق المستقل لإنتاج الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية، والتي كانت أحد الأصول التي تعمل بالنفط.

للحصول على بيانات مالية أولية موجزة موحدة للشركة وتقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل لفترة الثلاثة أشهر والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022م، يتوفر تقرير المستثمر الشامل بقسم علاقات المستثمرين على موقع شركة "أكوا باور" على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط: http://acwapower.com/en/investor-relations/

وستعقد الشركة اجتماعًا عبر الهاتف مع المستثمرين يوم 11 أغسطس 2022م، في تمام الساعة 16.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية (01.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد إغلاق جلسة التداول في سوق "تداول".

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نبذة عن "أكوا باور":

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.3 مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، وسعة إنتاجية تصل إلى 42.7 جيجاواط و 6.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

أوزجر سيرين

مدير عام تنفيذي- علاقات المستثمرين

oserin@acwapower.com

+971506455693

للتواصل الإعلامي:

سابينا خاندواني

مدير عام تنفيذي- التسويق والاتصالات

skhandwani@acwapower.com

971565075710+

محمد يوسف

مدير أول التواصل الخارجي- المملكة العربية السعودية

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