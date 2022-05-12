· جائزة "أفضل جناح" الشهيرة تكرم الخطوط الجوية السعودية لتصميمها المستقبلي والمذهل

· تم منح عدد من الجوائز لأجنحة أخرى على إبداعاتها شملت كلاً من: دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجميرا وإشراق للضيافة وشركة TBS / Vbooking

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تميز جناح الخطوط السعودية بتصميمه المستقبلي المدهش من بين 1500 شركة عارضة في سوق السفر العربي 2022 في دبي، حيث فازت الخطوط السعودية بجائزتي أفضل تصميم جناح وأفضل جناح بتصويت الجمهور خلال المعرض ضمن جوائز بيست ستاند الشهيرة.

تميز جناح الخطوط السعودية المكون من ثلاثة طوابق بدرج ساحر وغامر باستخدام ألوان زاهية وعناصر تصميم مستقبلية، في حين حاز جناح أبوظبي على إشادة عالية وحظي بإعجاب الجميع في هذه الفئة نظراً لتصميمه الرائع والمميز.

بالنسبة لفئة أفضل تصميم جناح في المعرض، تضمنت لجنة التحكيم كلاً من: مات جيبسون ، الرئيس التنفيذي لشركة UpThink وأندرو وينجروف، مدير مجموعة موتيفيت ميديا جروب، و جو مورتيمر، محرر وجهات أخبار العالم ، وفيليب وولنر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية (|إس تي آر) و بول جونسون، محرر مدونة لاكشري ترافيل، حيث ركزت معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة وملفتة للانتباه من منظور الزائر ولها حضور مميز في القاعات وتستقطب عدد كبير من زوار المعرض.

وبهذه المناسبة، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: "يفخر معرض سوق السفر العربي مرة أخرى بالاحتفال بأفضل تصميمات أجنحة العارضين وتجارب الفعاليات مع عودة جوائز أفضل جناح في المعرض، حيث كان الموضوع المشترك الذي تم تسليط الضوء عليه في جميع قاعات المعرض هذا العام هو القدرة على إنشاء تجربة غامرة تقدم نظرة جذابة ومبتكرة لمنتجات وخدمات الشركة".

وقد حازت جميرا إنترناشيونال على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية عن تصميمها الجذاب والرائع من الناحية الجمالية الذي تضمن بيئة مزدحمة ومحفزة للشبكات والأعمال التجارية، كما تضمنت قائمة الوصيفين في هذه الفئة كلاً من: الخطوط الجوية التركية ورأس الخيمة والموسى نظراً لاستخدامهم الإبداعي للتكنولوجيا والتركيبات لأجنحتهم.

كما فازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجائزة الجناح المتميز في المعرض تبعاً لقدرته على جذب واستقطاب الحضور وزوار المعرض، في حين حظيت أجنحة دبي للسياحة وهيئة السياحة السعودية ومجموعة إعمار للضيافة بإشادة كبيرة في هذه الفئة.

وقد تم منح جائزة أفضل جناح جديد إلى شركة إشراق للضيافة، التي ظهرت لأول مرة في المعرض هذا العام لتصميمه الخشبي الذي يذكرنا بالمناظر الطبيعية الصحراوية، بينما فازت شركة TBS / Vbooking بجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك، التي تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا للصناعة وتكريم العارضين بالتزامن مع التركيز على التكنولوجيا، نظراً لتصميمه المبتكر الذي أثار إعجاب لجنة التحكيم من خلال قيامهم بتجربة غامرة عبر عالم ميتافيرس الافتراضي.

تم تسليم الفائزين بجوائز هذا العام حضورياً على أرضية المعرض يوم أمس الأربعاء 11 مايو 2022.

هذا وقد تم إطلاق جوائز Best Stand في عام 2015 لتكريم التصميم الإبداعي ومهارات الأشخاص والجاذبية الملائمة للأعمال من أجنحة الشركات العارضة في معرض سوق السفر العربي.

قائمة الفائزين بفئات الجوائز لهذا العام هي:

- جائزة أفضل تصميم جناح: الخطوط السعودية

-جائزة أفضل جناح بتصويت الجمهور: الخطوط السعودية

-جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية: جميرا إنترناشيونال

-جائزة الجناح المتميز: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

-جائزة أفضل جناح جديد: شركة إشراق للضيافة

-جائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك: شركة TBS / Vbooking

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#بياناتشركات

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية: تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. mwww.reedexhibitions.co

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: overview-https://www.relx.com/investors/investor

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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