الشركة الرائدة تثبت إمكانية تطبيق أهداف الرعاية الصحية المستقبلية في الوقت الراهن من خلال تسليط الضوء على قوة الشراكات الهادفة

الحلول الشاملة الجاهزة للمستقبل التي تقدمها الشركة ترتقي بمستوى الرعاية الصحية وتعزز أنظمة الرعاية الصحية المرنة والمستدامة والشاملة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة رويال فيليبس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PHG) وبورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)، عن عقد شراكات رائدة هادفة ضمن مجموعة من الحلول الجاهزة للمستقبل في مؤتمر الصحة العالمي 2022 المقام في الرياض بين 9 و11 أكتوبر 2022.

وتسعى فيليبس من خلال شراكاتها وابتكاراتها الجاهزة للمستقبل إلى تفعيل أنظمة الرعاية الصحية المرنة والشاملة وتقليل اعتماد الجهات الفاعلة في القطاع على الموارد الطبيعية، وذلك لتحقيق الاستدامة في جميع مفاصل القطاع الصحي، بدءاً من نمط الحياة الصحي ووصولاً إلى الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية المنزلية.

وتعليقاً على الموضوع، قال محمد سندي، الرئيس التنفيذي لدى فيليبس بالمملكة العربية السعودية: "نعلم حجم الإمكانيات التي توفرها الحلول التكنولوجية لقديم الرعاية الصحية للمرضى وتحسين نتائجها، لكننا نعلم أيضاً أن قوة التكنولوجيا تعتمد على كفاءة الأفراد الذين يستخدمونها، حيث يمكن ضمان تحقيق أثر إيجابي وتقدم ملموس إذا استطعنا دعم تلك الحلول بشراكات طويلة الأجل بين الخبراء في القطاع، وعلاقات تعاون على مستوى النظام بين جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومات ومزودي الخدمات من القطاعين العام والخاص وممولي الرعاية الصحية، إضافة إلى مواصلة الاستثمار لتحويل الرؤية الرامية إلى إحداث تحول كبير في قطاع الرعاية الصحية إلى واقع".

الابتكار هو محور الشراكات الجاهزة للمستقبل

تواصل فيليبس تطوير محفظتها من الابتكارات المتصلة والذكية والقابلة للتطوير للمساعدة في مواجهة التحديات في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز النظام الصحي وتحسين حياة الناس في المنطقة، وذلك من خلال دمج وتوظيف التكنولوجيا فائقة التطور وأفضل الرؤى الطبية والاستهلاكية المعمّقة وتقديم أرقى الحلول المتكاملة.

وخير مثال على ذلك هو التقنيات الذكية الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، التي ستسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية بشكل متزايد، حيث تمثل هذه التقنيات القوة الدافعة وراء الحلول المبتكرة، وتمتلك الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالرعاية المقدمة للمرضى وبجودتها ونتائجها.

وتستخدم فيليبس الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى تحليلات قابلة للتطبيق تتيح تقديم خدمات رعاية صحية استباقية بدرجات أعلى من التخصيص والدقة على امتداد سلسلة الرعاية الصحية، ما يساعد مزودي خدمات الرعاية الصحية على أداء أدوارهم في الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها ومراقبة المرضى على أحسن وجه، إضافةً إلى مساعدة الناس على العناية بصحتهم وعافيتهم بشكل أفضل.

وتركز فيليبس في ابتكاراتها على الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في تحسين نتائج الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى وطواقم الرعاية، حيث تعتبر عنصراً أساسياً لتسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي إمكانية تشكيل رؤية أكثر شمولاً عن المريض من أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار السريري المناسب. كما تعتبر نظم المعلومات الركيزة التي تقوم عليها الرعاية الصحية عن بُعد، حيث تعزز سبل الحصول على الرعاية الصحية وتلعب دوراً حيوياً في تحسين الكفاءة التشغيلية.

ويمكن القول إن الابتكارات الجاهزة للمستقبل تسهم في دعم شركاء الرعاية الصحية لتحقيق الأهداف الأربعة المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج الصحية وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى والطاقم الطبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أضاف محمد سندي: "رسخت فيليبس مكانةً رائدةً في تطوير ونشر الحلول الكفيلة بتعزيز دقة الرعاية الصحية وتحسين قدرتها على التنبؤ، فضلاً عن جعلها أكثر تخصيصاً وتوافراً، والارتقاء بمستوى تجربة المرضى والكوادر الطبية على حد سواء. ويسرنا المشاركة في رسم مستقبل الرعاية الصحية المتمحور حول المريض لتحقيق غايتنا في تعزيز الصحة والاستدامة في العالم، لا سيما أن أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تتمتع بكل الإمكانات لتحقيق تحول جذري".

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