انطلقت يوم أمس أعمال المشاركة البحرينية في معرض "جيتكس2022" في إمارة دبي، برعاية صندوق العمل "تمكين" لـ 30 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ومشاركة كل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وصندوق الأمل، وذلك بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك".

ومنذ الانطلاقة استطاعت الشركات البحرينية الناشئة أن تحصد ثمار مشاركتها الفاعلة في المعرض، عبر تمكن شركة VirtuThinko W.L.L خلال اليوم الأول من توقيع اتفاقية تعاون مع شركة HYCU الأمريكية – مقرها بوسطن - المتخصصة في مجال حماية البيانات السحابية المتعددة، وذلك لتقديم خدمات على مستوى المنطقة. بالإضافة إلى إعلان تعاون الشركة البحرينية أطياف eSolutions وشركة Codebase Technologies، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول المصرفية المفتوحة API، وذلك لإنشاء منصة سوق مبتكرة Dinarii”". وهي المنصة الأولى من نوعها التي تستهدف المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والتجار الذين يتطلعون إلى إطلاق وإدارة أنظمة السوق المصرفية المرتكزة على العملاء.

وزار سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أجنحة المشاركين البحرينيين في جيتكس، حيث كان في استقباله القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" سعادة السيدة مها مفيز والوفود المصاحبة للاطلاع على الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات البحرينية المشاركة.

وأبدى سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إعجابه الكبير بالحضور البحريني المتميز في معرض جيتكس، وبما تقدمه الشركات البحرينية ورواد الأعمال البحرينيين من خدمات وابتكارات في مجال قطاع تقنية المعلومات، التي تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مشيدا سعادته بنجاح "تمكين" في توفير الدعم اللازم للمشاركة البحرينية في جيتكس في إطار ما تقدمه من برامج دعم نوعية موجهة تسهم في تنمية القطاع الخاص وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.

وقال سعادته: "نفخر بهذا الحضور البحريني المميز في معرض جيتكس، ونؤكد حرصنا على دعمه عاما بعد عام، ونتطلع إلى أن تستثمر الشركات البحرينية مشاركتها في هذا الحدث التقني العالمي من أجل بناء شراكات عالمية وعلاقات تجارية متينة مع أصحاب القرار في الشركات العالمية الرائدة، واقتناص فرص الأعمال الناشئة على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير نماذج الأعمال في شركاتهم لتلبي احتياجات مختلف الأسواق".

من جانبها أكدت السيدة مها مفيز أن دعم "تمكين" المتواصل للمشاركة البحرينية في جيتكس يأتي في إطار الحرص على مساندة شركات القطاع الخاص، وزيادة قدرتها على استكشاف المزيد من فرص النمو والتوسع والترويج في الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي مساهمتها في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين البحرينيين، وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت السيدة مفيز: "نعمل من خلال هذه المشاركة على توفير الفرصة أمام رواد الأعمال البحرينيين والمؤسسات البحرينية للتواصل الفعال بشكل مباشر مع العملاء والشركاء، وفهم تحديات التحول الرقمي، وإطلاع زوار المعرض على أحدث منتجات وخدمات شركاتهم في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى عقد العديد من الصفقات التجارية التي تعزز من تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول".

ووفقاً لبيان من مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة لمعرض جيتكس، فإنه يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 250 جهة حكومية تقود المشاريع الرقمية الإستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثر من 1000 من الشركات الناشئة التي تتطلع لاغتنام أهم الفرص من خلال فعالية «نورث ستار دبي»، وسيجمع جيتكس 3.0 الشركات والفاعلين وقادة القطاع الأكثر تأثيراً في العالم تحت سقف واحد لدعم مسيرة التطوير في قطاعات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة، في رحلة غامرة إلى الكون الرقمي.

وتعرض الشركات العارضة تطبيقات رائدة في الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، وغيرها.

وينطلق معرض جيتكس بقدرة استيعابية قياسية غير مسبوقة، ويتفوق المعرض على نسخته السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث يقام على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع، تعادل مساحة 33 ملعب كرة قدم. ويستضيف الحدث 5000 شركة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100 ألف زائر من 170 دولة.

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