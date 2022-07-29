معدل النمو العضوي يصل إلى 8.1%، مع معدل نمو داخلي فعلي بنسبة 1.7%، والتسعير 6.5%. والشركة تسجل نمواً واسع النطاق عبر معظم مختلف المناطق الجغرافية وفئات المنتجات

ارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 9.2% لتصل إلى 45.6 مليار فرنك سويسري (النصف الأول من عام 2021: 41.8 مليار فرنك سويسري). وصافي عمليات الاستحواذ يؤثر إيجاباً بنسبة 1%. وسعر الصرفي الأجنبي يعزز المبيعات بنسبة 0.1%

بلغت هوامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 16.9%، في انخفاض بواقع 50 نقطة أساس. وانخفاض هوامش الأرباح التجارية التشغيلية بواقع 200 نقطة أساس إلى 14.7% نتيجة بنود المرة الواحدة.

الأرباح الأساسية للسهم ترتفع بنسبة 8.1% بالعملة الثابتة وبنسبة 7.3% حسب النتائج المعلنة. وأرباح السهم الواحد تنخفض بنسبة 9.5% إلى 1.92 فرنك سويسري حسب النتائج المعلنة

بلغ التدفق النقدي 1.5 مليار فرنك سويسري، مع ارتفاع رأس المال العام ونفقات رأس المال مؤقتاً في ظل العقبات التي واجهتها سلاسل التوريد وارتفاع الطلب

تقدم مستمر في إدارة المحفظة. في الربع الثاني، وافقت "نستله هيلث ساينس" على عملية استحواذ على "بيورافيدا " في البرازيل وشركة "ذا بيتر هيلث" النيوزيلندية

توقعات العام 2022: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل يتراوح من 7% إلى 8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل 17%. كما نتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية رأس المال.

أكد مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة "نستله": "نجحنا خلال النصف الأول من العام بتحقيق نمو عضوي قوي وزيادة كبيرة في الأرباح الأساسية للسهم. ونفذت فرق عملنا عملية زيادة الأسعار بطريقة مسؤولة. وكان مزيج الحجم والمنتج يتسم بالمرونة، بناءً على العلامات التجارية القوية، والعروض المتميزة والمكانة الرائدة في الأسواق. ونجحنا بتقليص آثار ضغوط التضخم المفاجئة والعقبات التي واجهتها سلاسل التوريد على تطور هوامش أرباحنا من خلال التحكم المنضبط بالتكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي ذات الوقت، ارتفعت الاستثمارات في النفقات الرأسمالية والرقمنة والاستدامة بشكل كبير".

"نركز على خلق قيمة مشتركة على المديين القصير والطويل. فتنامي انعدام الأمن الغذائي حول العالم وتفاقم المخاوف المناخية عقب زيادة تقلبات الطقس غير المألوفة يؤكد على أهمية هذا التوجه الاستراتيجي. ويمثل العمل لما فيه خير أفراد المجتمع وخير الكوكب بأسره اثنتين من الركائز الاستراتيجية الرئيسية التي تحرص شركتنا على دعمها بكل قوتها، حتى في مواجهة التحديات الكبيرة على المدى القصير".

كامل المجموعة شمال أفريقيا أوروبا آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا أمريكا اللاتينية الصين العظمى نسبرسو نستله هيلث ساينس الأعمال الأخرى مبيعات النصف الأول – 2022 (مليون فرنك سويسري) 45 580 12 138 9 283 9 335 5 659 2 677 3 190 3 167 131 مبيعات النصف الأول – 2021 (مليون فرنك سويسري)* 41 755 11 364 9 022 8 878 4 798 2 524 3 158 1 914 97 النمو الداخلي الفعلي ** 1.7% - 0.2% 2.1% 2.1% 4.2% 1.6% - 1.6% 4.4% 31.1% التسعير ** 6.5% 9.8% 4.9% 6.1% 9.4% 0.7% 4.2% 2.2% 2.7% النمو العضوي ** 8.1% 9.6% 7.1% 8.2% 13.6% 2.3% 2.6% 6.6% 33.8% صافي عمليات الاندماج والاستحواذ ** 1.0% - 7.1% 1.6% - 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 57.2% 0.0% أسعار الصرف الأجنبي 0.1% 4.3% - 5.7% - 3.0% 4.3% 3.8% - 1.7% 1.7% 0.3% نمو المبيعات المعلن 9.2% 6.8% 2.9% 5.2% 17.9% 6.0% 1.0% 65.5% 34.1% أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 16.9% 18.8% 17.3% 23.5% 21.1% 15.0% 24.3% 13.7% - 3.6% أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021* 17.4% 18.5% 18.7% 24.4% 21.0% 14.0% 26.0% 13.5% 7.6% مبيعات النصف الأول 2022 (مليون فرنك سويسري) 45 580 12 138 9 283 9 335 5 659 2 677 3 190 3 167 131 مبيعات النصف الأول 2021 (مليون فرنك سويسري) 41 755 11 364 9 022 8 878 4 798 2 524 3 158 1 914 97 النمو الداخلي الفعلي ** 1.7% - 0.2% 2.1% 2.1% 4.2% 1.6% - 1.6% 4.4% 31.1%

* تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية الجديدة للمناطق الذي قاد إلى تأسيس منطقة أمريكا الشمالية منطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كلاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

** تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي.

مبيعات المجموعة

بلغ النمو العضوي 8.1%، في حين ارتفع التسعير إلى 6.5%، ليعكس تضخم التكلفة المفاجئ والكبير. وكان معدل النمو الداخلي الفعلي مرناً عند 1.7% نظراً لأساس المقارنة المرتفع مع عام 2021 وصعوبات سلسلة التوريد.

وبلغ النمو العضوي 6.9% في الأسواق المتقدمة، مع معدل تسعير قوي ونمو فعلي داخلي إيجابي. وبلغ النمو العضوي في الأسواق الناشئة 10% مع ارتفاع في التسعير واستقرار في النمو الداخلي الفعلي.

وبالنسبة لفئات المنتجات، ساهمت أغذية "بورينا" للحيوانات الأليفة" بالدور الأكبر في النمو العضوي، مدعومة بعلاماتها القائمة على العلوم والتي تضم "بورينا برو بلان" و"بورينا ون" و"فانسي فيست"، إلى جانب المنتجات البيطرية. وسجلت منتجات القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة بدعم من استمرار النمو عبر العلامات التجارية والمناطق الجغرافية، والانتعاش القوي لقنوات المبيعات خارج المنزل. وحققت مبيعات منتجات الحلويات نمواً من خانتين، مدعومة بالنمو القوي في مبيعات كيت كات والمنتجات الموسمية. وشهدت منتجات أغذية الرضع نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، بدعم من عودة النمو في الصين وتحسين اتجاهات حصة السوق. وسجلت منتجات المياه نمواً من خانتين مدعومة بتعافي قنوات المبيعات خارج المنزل وأداء العلامات المميزة. وسجلت "نستله هيلث ساينس" (علوم الصحة) نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مدعومة بمنتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات ومنتجات مقاومة الشيخوخة. وسجلت منتجات الحليب نمواً متوسطاً من خانة واحدة نظراً لارتفاع الطلب على مبيضات القهوة وعروض المنتجات الغذائية بأسعار في المتناول. وسجلت الأطباق الجاهزة ومنتجات الطهي نمواً منخفضاً من خانة واحدة نظراً لأساس المقارنة المرتفع لعام 2021، مع استمرار الطلب القوي على منتجات "ماجي". كما حققت منتجات الأغذية النباتية والقائمة على الأعشاب نمواً من خانتين بدعم من "جاردن جورميه".

وعلى صعيد القنوات، سجلت مبيعات التجزئة نمواً عضوياً مستقراً بنسبة 6.7%، وارتفعت مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية بنسبة 8.3% بناءً على النمو القوي الذي حققته في النصف الأول من عام 2021 والذي بلغ 19.2%. وبلغ النمو العضوي لمنتجات الاستهلاك خارج المنزل 29.6%، لتتخطى المبيعات الأرقام المسجلة في عام 2019.

ساهمت عمليات الاستحواذ بزيادة المبيعات بنسبة 1%، لاسيما الاستحواذ على العلامات التجارية الرئيسية التابعة لشركة "ذا بونتيفول كومباني" و"أورجين". وبلغ معدل التأثير الإيجابي لأسعار الصرف الأجنبي على المبيعات 0.1٪. وارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 9.2% لتصل إلى 45.6 مليار فرنك سويسري.

الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية

ارتفعت الأرباح التجارية التشغيلية بنسبة 6% لتصل إلى 7.7 مليار فرنك سويسري. وانخفضت هوامش الأرباح التجارية الأساسية بواقع 50 نقطة أساس إلى 16.9% بالعملة الثابتة وحسب النتائج المعلنة، بما يعكس التأخيرات الزمنية بين تضخم التكلفة وإجراءات التسعير.

وانخفض الهامش الإجمالي بمقدار 280 نقطة أساس ليصل إلى 46٪، بعد التضخم واسع النطاق في تكاليف السلع والتعبئة والتغليف والشحن الطاقة. وتم تعويض تأثير التضخم الحاصل في التكاليف، عبر التسعير، ورافعة النمو وكفاءة العمليات التشغيلية.

وانخفضت حصة تكاليف التوزيع من نسبة المبيعات بمقدار 10 نقاط أساس، ويعود الجانب الأكبر في ذلك إلى تصفية أعمال علامات نستله ووترز في أمريكا الشمالية.

وانخفضت حصة المصاريف الإدارية والتسويقية من المبيعات بمقدار 210 نقاط أساس بفضل رافعة نمو المبيعات وإجراءات ضبط التكلفة. وانخفضت تكاليف التسويق مؤقتاً، بعد تراجع نشاطات الترويج والتسويق بسبب العقبات التي اعترضت سلاسل التوريد.

وبلغت نفقات عمليات إعادة الهيكلة وصافي البنود التجارية الأخرى 1 مليار فرنك سويسري لتعكس تراجعاً متزايداً. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح التجارية التشغيلية بنسبة 4.3% لتصل إلى 6.7 مليار فرنك سويسري، في حين انخفض هامش الأرباح التجارية التشغيلية بمعدل 200 نقطة أساس حسب النتائج المعلنة ليصل إلى 14.7%.

صافي النفقات المالية وضريبة الدخل

انخفض صافي النفقات المالية بنسبة 4.5٪ ليصل إلى 434 مليون فرنك سويسري، ما يعكس إلى حد كبير ارتفاع متوسط صافي الدين.

وارتفع معدل الضريبة لكامل المجموعة بمعدل 680 نقطة أساس ليصل إلى 24.2٪، نتيجة البنود المستثناة. وارتفع معدل الضريبة الأساسي بمعدل 70 نقطة أساس ليصل إلى 20.9٪، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى التحسن في تنويع المناطق والأعمال.

الأرباح الصافية وأرباح السهم

انخفض صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 5.2 مليار فرنك سويسري، وانخفض هامش الأرباح بمعدل 270 نقاط أساس ليصل إلى 11.5%، بسبب مداخيل المرة الواحدة المرتبطة بارتفاع التكاليف وزيادة التراجع. ونتيجة لذلك، انخفضت أرباح السهم بنسبة 9.5% لتصل إلى 1.92 فرنك سويسري حسب النتائج المعلنة.

وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 8.1٪ بالعملة الثابتة وبنسبة 7.3٪ حسب النتائج المعلنة لتصل إلى 2.33 فرنك سويسري. وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة للنمو العضوي القوي، بينما ساهم برنامج "نستله" لإعادة شراء الأسهم بنسبة 1.7٪ في تعزيز الأرباح الأساسية للسهم الواحد، بعد خصم تكاليف التمويل.

التدفق النقدي

انخفض التدفق النقدي الناجم عن العمليات من 5.8 مليار فرنك سويسري إلى 5.7 مليار فرنك سويسري، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع رأس المال العامل. ونظراً لحالة عدم الاستقرار في سلسلة التوريد، عمدت المجموعة لزيادة مستويات مخزونها مؤقتاً. وباستثناء الزيادة في رأس المال العامل، ارتفع التدفق النقدي الناجم عن العمليات من 7.9 إلى 8.8 مليار فرنك سويسري. وجاء هذه الارتفاع مدفوعاً بالنمو العضوي القوي. وانخفض التدفق النقدي الحر من 2.8 إلى 1.5 مليار فرنك سويسري، بما يعكس ارتفاع الضرائب والزيادة المؤقتة في نفقات رأس المال لتلبية للطلب القوي على عدد من المنتجات، لاسيما "بورينا" والقهوة.

برنامج إعادة شراء الأسهم

في النصف الأول من العام، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 6.9 مليار فرنك سويسري من المساهمين في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم على مدار ثلاث سنوات بقيمة 20 مليار فرنك سويسري، والذي بدأ في يناير 2022.

صافي الدين

ارتفع صافي الدين إلى 48.5 مليار فرنك سويسري كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 32.9 مليار فرنك سويسري كما في 31 ديسمبر 2021. ويعود ارتفاع صافي الدين إلى عمليات توزيع الأرباح بقيمة 7.6 مليار فرنك سويسري وإعادة شراء الأسهم بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري.

إدارة المحفظة

في 1 أبريل 2022، استكملت "نستله هيلث ساينس" استحواذها على حصة الأغلبية في "أورجين"، الرائدة في الأغذية النباتية. وتدعم هذه العلامة المحفظة الحالية لدى "نستله هيلث ساينس" من المنتجات الغذائية التي تعزز الصحة. ومن المتوقع أن تدعم الصفقة قليلاً النمو العضوي لشركة نستله، بينما تخفض بشكل طفيف من هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية للمجموعة في عام 2022. وتتضمن الاتفاقية خياراً يتيح لـ "نستله هيلث ساينس" الاستحواذ على "أورجين" بالكامل في عام 2024.

وفي 23 مايو 2022، توصلت "نستله هيلث ساينس" لاتفاق للاستحواذ على "بيورافيدا"، العلامة التجارية البرازيلية المتميزة للتغذية وأنماط الحياة الصحية. وسيمكن هذا الاستحواذ "نستله هيلث ساينس" من توسيع محفظتها الخاصة بصحة المستهلك في أمريكا اللاتينية.

وفي 25 يونيو 2022، وافقت "نستله هيلث ساينس" على عملية استحواذ على شركة "ذا بيتر هيلث". وتشمل عملية الاستحواذ هذه علامة "جو هيلثي"، علامة المكملات النيوزيلندية الرائدة، ومنشأة نيوزيلندا للصناعات الصحية، ومنشأة تصنيع الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية في أوكلاند. وستساهم صفقة الاستحواذ هذه في توسيع محفظة "نستله هيلث ساينس" من الفيتامينات والمعادن والمكملات آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا.

منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا

النمو العضوي 8.2%؛ النمو الداخلي الفعلي 2.1%؛ و6.1% التسعير

انخفض هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي بمعدل 90 نقطة أساس ليصل إلى 23.5 %.

مبيعات النصف الأول من 2022 مبيعات النصف الأول من 2021 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021 هامش ربح النصف الأول من 2022 هامش ربح النصف الأول من 2021 منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا 9.3 مليار فرنك سويسري 8.9 مليار فرنك سويسري 2.1% 6.1% 8.2% 2.2 مليار فرنك سويسري 2.2 مليار فرنك سويسري 23.5% 24.4%

بلغ النمو العضوي نسبة 8.2% فيما بلغ النمو الداخلي الفعلي نسبة 2.1%، أما التسعير فزادت نسبته إلى 6.1% مدعوماً بالمساهمات واسعة النطاق من مختلف المناطق الجغرافية وعبر كافة فئات المنتجات. وقد أدت أسعار الصرف الأجنبي إلى تخفيض المبيعات بنسبة 3.0%، وارتفعت المبيعات المعلنة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا بنسبة 5.2% لتصل إلى 9.3 مليار فرنك سويسري.

وتسارع النمو العضوي في المنطقة بمعدل مرتفع من خانتين، بفضل زيادة التسعير وتعافي قنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل وعمليات التنفيذ المحكمة لسلسلة التوريد. وشهدت المنطقة زيادة في الحصة السوقية عبر مختلف فئات المنتجات، وعلى الأخص منتجات الطهي، وكبسولات القهوة والقهوة الجاهزة والحليب.

وحققت منطقة جنوب شرق آسيا نمواً متوسطاً من خانة واحدة، مع تسجيل مساهمات إيجابية من أغلب المناطق الجغرافية، وعلى رأسها ماليزيا. وشهدت "نسكافيه"، وتحديداً عروض المشروبات الجاهزة، إلى جانب "ماجي" و"كيت كات"، طلباً قوياً. أما منطقة جنوب آسيا فسجّلت نمواً واسع النطاق من خانتين، ويُعزى ذلك إلى توسعة قنوات التوزيع والدعم القوي للعلامات التجارية، وعلى الأخص "ماجي" و"كيت كات" و"نسكافيه". وقارب معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خانتين، مدعوماً بالزخم القوي للعروض والمنتجات ذات الأسعار المقبولة في وسط وغرب أفريقيا. وشهدت اليابان نمواً متوسطاً من خانة واحدة، بفضل الطلب القوي على منتجات القهوة ومنتجات "بورينا" لرعاية الحيوانات الأليفة. وحققت المبيعات في كوريا الجنوبية نمواً من خانتين، مدعومةً بمنتجات "ستاربكس". وسجّلت منطقة اوقيانوسيا نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، بفضل إطلاق عدد من المنتجات الجديدة، بما فيها "كيت كات دارك تابلت" وإعادة إطلاق مشروبات القهوة الممزوجة من "نسكافيه".

وعلى صعيد فئات المنتجات، كانت منتجات الطهي المساهم الأكبر في تحقيق النمو، وعلى رأسها "ماجي". وحققت منتجات القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة مع تواصل الطلب القوي على منتجات "نسكافيه" و"ستاربكس". وحققت مبيعات "نستله بروفيشنال" نمواً من خانتين، فيما سجلت منتجات أغذية الرضّع نمواً متوسطاً من خانة واحدة، إذ شهدت تعافٍ واسع النطاق في الربع الثاني. أما مبيعات مشروبات الكاكاو والشعير، فضلاً عن الحلويات، فقد سجّلت نمواً من خانتين، بفضل الطلب القوي على "ميلو" و"كيت كات". وسجّلت منتجات "بورينا" لرعاية الحيوانات الأليفة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مع تواصل الزخم على منتجات "بروينا ون" و"بورينا برو بلان" و"فيلكس".

وانخفض هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي في المنطقة بمعدل 90 نقطة أساس، ولكن التضخم الملحوظ في التكاليف ساهم في تعويض التسعير ورافعة النمو وضبط التكاليف.

"نسبريسو"

النمو العضوي 2.6%؛ النمو الداخلي الفعلي - 1.6%؛ و4.2% التسعير

تراجع هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي بمعدل 170 نقطة أساس ليصل إلى 24.3 %.

مبيعات النصف الأول من 2022 مبيعات النصف الأول من 2021 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021 هامش ربح النصف الأول من 2022 هامش ربح النصف الأول من 2021 نسبريسو* 3.2 مليار فرنك سويسري 3.2 مليار فرنك سويسري - 1.6% 4.2% 2.6% 0.8 مليار فرنك سويسري 0.8 مليار فرنك سويسري 24.3% 26.0%

*تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي.

بلغ النمو العضوي نسبة 2.6% وزادت نسبة التسعير إلى 4.2%، فيما بلغ النمو الداخلي الفعلي نسبة - 1.6%، عقب تحقيق نمو قوي من خانتين في عام 2021 خلال الجائحة. وقد كان لأسعار الصرف الأجنبي أثر سلبي على المبيعات بلغت نسبته 1.7%، وارتفعت المبيعات المعلنة في "نسبريسو" بنسبة 1.0% لتصل إلى 3.2 مليار فرنك سويسري.

وسجّلت "نسبريسو" نمواً عضوياً منخفضاً من خانة واحدة، عقب تحقيقها لنمو قوي من خانتين في عام 2021. وشهدت قنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل مزيداً من التعافي، بفضل الطلب القوي على منظومة "مومينتو". وحافظت منظومة "فيرتو" على زخمها، إذ يتمّ بيعها حالياً في 44 بلداً. ولاقت مبادرات الابتكار صدىً واسعاً لدى المستهلكين مع إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، بما فيها مجموعتا الصيف "باريستا كرييشنز ليمينا أوفر آيس" و"إكسوتيك ليمينا أوفر آيس".

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، شهدت أمريكا الشمالية نمواً من خانتين، مع تواصل الزيادة في الحصة السوقية، أما أوروبا فسجّلت تراجعاً في المبيعات، عقب أساس المقارنة المرتفع مع عام 2021. وسجّلت المناطق الأخرى مجتمعةً معدل نمو مرتفعاً من خانة واحدة.

وخلال الربع الثاني، تمكّنت "نسبريسو" من الحصول على شهادة "B Corp" العالمية، في دلالة واضحة على التزام الشركة المتوصل تجاه الاستدامة والشفافية.

وتنخفض هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي في "نسبريسو" بمعدل 170 نقطة أساس، وذلك بسبب الاستثمارات المخصصة لطرح منظومة "فيرتو" وتضخم التكاليف.

نستله هيلث ساينس

6.6% النمو العضوي: 4.4% النمو الداخلي الفعلي، و2.2% التسعير.

ارتفع هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 13.7%.

مبيعات النصف الأول 2022 مبيعات النصف الأول 2022 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021 هامش الربح خلال النصف الأول 2022 هامش الربح خلال النصف الأول 2021 نسلته هيلث ساينس* 3.2 مليار فرنك سويسري 1.9 مليار فرنك سويسري 4.4% 2.2% 6.6% 0.4 مليار فرنك سويسري 0.3 مليار فرنك سويسري 13.7% 13.5%

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

سجلت "نسلته هيلث ساينس" نمواً عضوياً بنسبة 6.6% مع تحقيق نمو داخلي فعلي قوي عند 4.4% و2.2% في التسعير. وساهمت عمليات الاستحواذ في زيادة المبيعات بنسبة 57.2% مدفوعة بشكل كبير بالاستحواذ على العلامات الرئيسية لشركة "ذا بونتيفل كومباني" (The Bountiful Company) و"أورجين" (Orgain). كما أثر سعر الصرف إيجاباً على المبيعات بنسبة 1.7٪. وارتفعت مبيعات "نستله هيلث ساينس" المعلن عنها بنسبة 65.5٪ لتصل إلى 3.2 مليار فرنك سويسري.

وحققت "نستله هيلث ساينس" نمواً عضوياً مرتفعاً من خانة واحدة بفضل نتائج المبيعات القوية التي تم تحقيقها عامي 2020 و2021. وكان النمو مدعوماً بالابتكار والتوسع الجغرافي ومكاسب الحصص السوقية الجديدة.

وشهدت أعمال "رعاية المستهلك" نمواً متوسطاً من خانة واحدة. وسجلت منتجات مقاومة الشيخوخة نمواً من خانتين مدعومة بالطلب القوي على منتجات "بوست" (Boost) و"نيوترين" (Nutren). وسجلت منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية نمواً طفيفاً من خانة واحدة نتيجة لأساس المقارنة المرتفع والقيود المتواصلة على سلاسل التوريد. كما حققت منتجات "بيور إنكابسيوليشنز" (Pure Encapsulations)، الموصى بها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، نمواّ من خانتين. وشهدت منتجات علامات "فايتال بروتينز" (Vital Proteins) تسجيل زخم قوي بفضل التوسع الجغرافي. هذا وسجلت "أورجين"، شركة المنتجات الغذائية النباتية التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، نمواً قوياً من خانتين بفضل جهود الابتكار ونمو حجم التوزيع.

وسجلت منتجات التغذية الطبية نمواً مضاعفاً من خانتين، مع استمرار تطور مبيعات منتجات الأطفال، خصوصاً ألثيرا و ألفاري وألفامينو لرعاية الأطفال. كما سجلت "زينبيب" (Zenpep) نمواً قوياً مع اكتسابها حصصاً سوقية إضافية. وشهد عقار "بالفورزيا" (Palforzia)، وهو علاج لحساسية الفول السوداني، مؤشرات لافتة إضافية لارتفاع معدلات الطلب من قبل المرضى.

وبالنسبة للمناطق الجغرافية، سجلت أمريكا الشمالية نمواً مرتفعاً من خانة واحدة. وسجلت أوروبا نمواً إيجابياً. وسجلت باقي المناطق نمواً من خانتين.

ارتفعت هوامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية لـ “نستله هيلث ساينس" بمعدل 20 نقطة أساس. فقد لعبت رافعة النمو وعمليات الاستحواذ دوراً في تعويض تضخم التكاليف والاستثمارات التي تم ضخها لتطوير الأعمال.

أعمالنا قوة دافعة نحو الأفضل: الارتقاء بأنماط حياة ذوي الدخل المنخفض بإطلاق منتجات غذائية ميسورة التكلفة

كنتيجة حتمية لتداعيات الحرب في أوكرانيا والظواهر الجوية غير المألوفة المرتبطة بالتغير المناخي، تفاقمت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفعت حدة الضغوط الناجمة عن التضخم. وانخفضت على إثر ذلك القوة الشرائية للمستهلكين. وفي ضوء هذه المعطيات، بات توفير طعام مغذي ميسور التكلفة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقد أضحى العمل على توفير منتجات غذائية عالية القيمة وميسورة التكلفة ومتاحة بسهولة جزءاً من مهمة نستله. وتركز الشركة في هذا الإطار على أربع مجالات:

يعتبر نقص المغذيات الدقيقة مشكلة منتشرة بقوة على مستوى العالم. لذا، تعمل نستله على معالجة هذه المشكلة من خلال إثراء منتجاتها بالمغذيات الدقيقة بناءً على احتياجات المستهلكين في الأسواق المحلية. وفي باكستان على سبيل المثال، يعاني 50% من الأطفال من نقص الحديد. وقد أطلقت الشركة مؤخراً منتج BUNYAD IRON+ ، وهو مشروب ميسور التكلفة يعتمد على منتجات الألبان معزز بمصدر جديد للحديد يسهل للجسم امتصاصه. أما في منطقة وسط وغرب أفريقيا، حيث ينتشر نقص الحديد أيضاً، عملت نستله على تدعيم منتجات مرق ماجي بالحديد واليود. وباتت تستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع ومنتظم في المنطقة لإضافة نكهة للوجبات التي يتم تحضيرها في المنازل. وخلال العام الماضي، باعت نستله 82 مليار حصة مدعمة من مرق ماجي ذات التكلفة الميسورة في منطقة وسط وغرب أفريقيا وحدها. كما تعالج نستله أيضاً أوجه القصور في المغذيات الرئيسية، مثل الألياف والدهون الصحية والبروتينات من خلال منتجاتها.

، وهو مشروب ميسور التكلفة يعتمد على منتجات الألبان معزز بمصدر جديد للحديد يسهل للجسم امتصاصه. أما في منطقة وسط وغرب أفريقيا، حيث ينتشر نقص الحديد أيضاً، عملت نستله على تدعيم منتجات مرق ماجي بالحديد واليود. وباتت تستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع ومنتظم في المنطقة لإضافة نكهة للوجبات التي يتم تحضيرها في المنازل. وخلال العام الماضي، باعت نستله 82 مليار حصة مدعمة من مرق ماجي ذات التكلفة الميسورة في منطقة وسط وغرب أفريقيا وحدها. كما تعالج نستله أيضاً أوجه القصور في المغذيات الرئيسية، مثل الألياف والدهون الصحية والبروتينات من خلال منتجاتها. دعماً للجهود الرامية لتعزيز توافر وإمكانية الوصول إلى المنتجات الغذائية بأسعار ميسورة، تتطلع نستله لطرح منتجاتها بأسعار في متناول الناس ودون أن تشكل عبئاً على أجورهم اليومية. ويتعلق الأمر أيضاً بإتاحة المنتجات أينما يتسوق المستهلكون. ففي المناطق النائية حول العالم، تحرص نستله على الاستفادة من القنوات المختلفة لاسيما في الأسواق المحلية لتوزيع منتجاتها الغذائية بأسعار معقولة. والأسواق التقليدية المفتوحة في منطقة وسط وغرب أفريقيا، حيث تُباع منتجات مرق ماجي، وتعتبر مجرد مثال واحد على ذلك.

تعمل نستله أيضاً على تطوير سلسلة القيمة للحفاظ على انخفاض التكاليف وتأمين استمرارية خطوط التوريد. وتحرص الشركة على توريد مكونات منتجاتها من المنتجين المحليين؛ وتسعى جاهدة لتقليل حجم الطعام المهدور. وعلى سبيل المثال، تعد عصيدة نستله سيريفيتا الحامضة الفورية، حلاً مغذياً ميسور التكلفة للمستهلكين في جنوب أفريقيا. ففي عملية إنتاجها، يتم استخدام مكونات عالية الجودة من مصادر محلية ومستدامة. فتصنيع هذه المنتجات يسهم بتعزيز تقنيات التجفيف والخلط الجاف الحالية. وبهذه الطريقة، تقلل نستله من تكاليف الإنتاج وتوفر عصيدة تتكيف مع أذواق المستهلكين المحليين واحتياجاتهم الغذائية.

تعمل نستله على توسيع نطاق برامجها وشراكاتها في مجال التثقيف الغذائي لمساعدة المستهلكين. وعلى سبيل المثال، تهدف حملة "عززوا صحتكم بالحديد" التي تم إطلاقها في منطقة وسط وغرب أفريقيا لتعزيز الوعي بالأطعمة الغنية بالحديد واستهلاكها. وفي أستراليا، طورت نستله أول منتج مصنوع خصيصاً لصالح منظمة الإغاثة الغذائية "فود بانك" ( Foodbank ). وسيتم استخدام مزيج وصفة "ماجي هيرتي ون بوت" ( Maggi Hearty One Pot ) مع المكونات الطازجة التي توفرها المنظمة. وقد تم إضافة نكهة ماجي إلى مليون وجبة حتى الآن. ويساعد المنتج في مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتقليل هدر الطعام في نفس الوقت.

التوقعات

توقعات العام 2022: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل يتراوح من 7% إلى 8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل 17%. كما نتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية رأس المال.

المرفقات

لمحة عن مبيعات وهوامش الربح التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2022 حسب شريحة الأعمال

كامل المجموعة أمريكا الشمالية أوروبا آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا أمريكا اللاتينية الصين العظمى نسبريسو نستله هيلث ساينس الأعمال الأخرى مبيعات النصف الأول 2022 (مليون فرنك سويسري) 45 580 12 138 9 283 9 335 5 659 2 677 3 190 3 167 131 مبيعات النصف الأول 2021 (*مليون فرنك سويسري) 41 755 11 364 9 022 8 878 4 798 2 524 3 158 1 914 97 النمو الداخلي الفعلي** 1.7% - 0.2% 2.1% 2.1% 4.2% 1.6% - 1.6% 4.4% 31.1% التسعير ** 6.5% 9.8% 4.9% 6.1% 9.4% 0.7% 4.2% 2.2% 2.7% النمو العضوي** 8.1% 9.6% 7.1% 8.2% 13.6% 2.3% 2.6% 6.6% 33.8% صافي عمليات الاندماج والاستحواذ ** 1.0% - 7.1% 1.6% - 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 57.2% 0.0% سعر الصرف ** 0.1% 4.3% - 5.7% - 3.0% 4.3% 3.8% - 1.7% 1.7% 0.3% نمو المبيعات المعلن 9.2% 6.8% 2.9% 5.2% 17.9% 6.0% 1.0% 65.5% 34.1% أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 (مليون فرنك سويسري) 7 683 2 284 1 606 2 198 1 196 400 777 435 - 5 أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021 (مليون فرنك سويسري) 7 251 2 104 1 686 2 162 1 008 352 822 258 7 هامش الربح خلال النصف الأول 2022 16.9% 18.8% 17.3% 23.5% 21.1% 15.0% 24.3% 13.7% - 3.6% هامش الربح خلال النصف الأول 2021 17.4% 18.5% 18.7% 24.4% 21.0% 14.0% 26.0% 13.5% 7.6%

* * تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية الجديدة للمناطق، حيث تم تأسيس منطقة أمريكا الشمالية ومنطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كلاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي.

لمحة حسب المنتج على مبيعات النصف الأول والأرباح التجارية التشغيلية الأساسية

كامل المجموعة المشروبات المسحوقة والسائلة المياه منتجات الحليب والآيس كريم التغذية وعلوم الصحة الأطباق الجاهزة ومنتجات الطهي الحلويات أغذية الحيوانات الأليفة مبيعات النصف الأول 2022 (مليون فرنك سويسري) 45 580 12 335 1 792 5 443 7 689 6 137 3 595 8 589 مبيعات النصف الأول 2021 (مليون فرنك سويسري) 41 755 11 648 2 291 5 205 6 060 5 919 3 229 7 403 النمو الداخلي الفعلي** 1.7% 1.3% 8.8% - 3.3% 4.2% - 5.0% 6.8% 5.1% التسعير ** 6.5% 6.2% 8.4% 6.8% 3.6% 7.9% 4.0% 8.8% النمو العضوي** 8.1% 7.6% 17.2% 3.5% 7.8% 2.9% 10.8% 13.9% أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2022 (مليون فرنك سويسري) 7 683 2 915 175 1 192 1 502 974 498 1 635 أعلى هوامش ربح خلال النصف الأول من 2021 (مليون فرنك سويسري) 7 251 2 905 204 1 309 1 079 962 372 1 568 هامش الربح خلال النصف الأول 2022 16.9% 23.6% 9.7% 21.9% 19.5% 15.9% 13.8% 19.0% هامش الربح خلال النصف الأول 2021 17.4% 24.9% 8.9% 25.2% 17.8% 16.3% 11.5% 21.2% مبيعات النصف الأول 2022 (مليون فرنك سويسري) 45 580 12 335 1 792 5 443 7 689 6 137 3 595 8 589 مبيعات النصف الأول 2021 (مليون فرنك سويسري) 41 755 11 648 2 291 5 205 6 060 5 919 3 229 7 403 النمو الداخلي الفعلي ** 1.7% 1.3% 8.8% - 3.3% 4.2% - 5.0% 6.8% 5.1%

**تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي.

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- انتهى -