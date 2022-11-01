المجموعة تعزز مركزها المالي بعد الاندماج وتواصل استراتيجيتها التوسعية الناجحة

ارتفاع إيرادات المجموعة للرّبع الثالث من العام 2022 إلى 2.51 مليار درهم إماراتي مقارنة بالإيرادات المبدئية البالغة 1.94 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2021، أي بنموّ نسبته 29% على أساس سنوي

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 269 مليون درهم إماراتي مقارنة بالأرباح المبدئية البالغة 83 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2021

نموّ صافي أرباح المجموعة للربع الثالث من العام 2022 إلى 103 ملايين درهم إماراتي مقارنة بخسائر مبدئية بقيمة 79 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2021

النتائج المالية المبدئية للمجموعة، نتائج الربع الثالث من العام 2021 والأشهر التسعة الأولى من العام 2021 شاملة لأداء شركة حديد الإمارات قبل الاندماج مليون درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيير الإيرادات 2,510 1,944 29% 7,123 6,199 15% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 269 83 224% 863 369 134% صافي الأرباح 103 (79) n/a 383 (119) n/a النتائج المالية المعلنة للمجموعة، نتائج الربع الثالث من العام 2021 والأشهر التسعة الأولى من العام 2021 تشير إلى البيانات المنشورة من شركة أركان فقط مليون درهم إماراتي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيير الإيرادات 2,510 173 n/a 7,123 591 n/a الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 269 22 n/a 863 62 n/a صافي الأرباح 103 (6) n/a 383 (29) n/a

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة حديد الإمارات أركان (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمزEMSTEEL) ("المجموعة")، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 2.51 مليار درهم إماراتي مقارنة بـالإيرادات المبدئية خلال الربع الثالث من العام الماضي، والبالغة 1.94 مليار درهم إماراتي، أيّ بنموّ نسبته 29%. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث إلى 269 مليون درهم إماراتي، أي بنمو نسبته 224% على أساس سنوي.

وسجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 103 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2022، مقارنة بخسارة مبدئية ما قبل الاندماج بلغت 79 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه المكاسب مدفوعةً بالاستراتيجية التي انتهجتها المجموعة لتنويع الإيرادات من خلال زيادة حجم الصادرات إلى أكثر من 70 سوقاً، إلى جانب الإدارة المُحكمة للتكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 7.12 مليار درهم إماراتي مقارنة مع الإيرادات المبدئية خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 6.19 مليار درهم إماراتي. وسجّلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 863 مليون درهم إماراتي مقارنة مع الأرباح المبدئية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021 والبالغة 369 مليون درهم إماراتي، أي بنموّ نسبته 134% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح 383 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة بخسارة مبدئية ما قبل الاندماج بلغت 119 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.

وفي أعقاب الاندماج خلال الربع الأخير من العام 2021، واصلت أعمال "حديد الإمارات" المساهمة بنسبة 90% من إيرادات المجموعة، بينما ساهمت "أركان" بنسبة 10% منها. وارتفعت إيرادات أعمال "حديد الإمارات" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 6.45 مليار درهم إماراتي مقارنة بالإيرادات غير الموحدة ما قبل الاندماج والبالغة 5.6 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مدعومةً بالمبيعات القوية في أوروبا والأمريكيتين وزيادة مستوى الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالحديث عن أداء وحدات الأعمال بشكل منفصل، فقد واصلت أعمال "أركان" أداءها القوي في ضوء الحملات التسويقية المكثفة وزيادة الأسعار وتحسُّن الإنتاج منخفض التكلفة في المجموعة. وحقّقت "أركان" صافي أرباح بقيمة 48.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة بخسارة بقيمة 29.2 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتحسن بمقدار 78.1 مليون درهم إماراتي.

من ناحية أخرى، شهدت الميزانية العمومية للمجموعة تحسُّناً ملحوظاً في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى، مما يعكس نجاح برنامج "نماء" للتحوّل وخفض التكاليف الذي أطلقته المجموعة، إلى جانب نمو المبيعات وزيادة الأسعار خلال الفترة المذكورة. وانخفض صافي حجم القروض المصرفية للمجموعة بنسبة 41% ليصل إلى 1.34 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 2.28 مليار درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2021.

وفي هذه المناسبة؛ قال حمد عبدالله الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: "تشكّل أرباحنا القوية خلال الربع الثالث دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا التي تتمحور حول اغتنام الفرص الجديدة في 70 سوقاً عالمية نصدّر إليها منتجاتنا، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا بتلبية متطلبات السوق المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية. ولهذه الغاية، نواصل تسريع جهودنا للمساهمة في دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز علامة ’اصنع في الإمارات‘ وندرس خيارات إنتاج الصلب المسطح لعملاء قطاع التصنيع. ومن المتوقّع أن يحافظ اقتصاد الدولة على وتيرة نموه المُطردة على الرغم من التباطؤ العالمي المرتقب، مما يوفر لمجموعتنا بيئة عمل محفزة تساعدنا على مواصلة تنفيذ خططنا التوسعية. وخلال هذا الربع، أعلنت المجموعة عن دخولها في شراكة مع شركة "إيتوشو كوربوريشن" وشركة "جي إف إي ستيل كوربوريشن" لدراسة إمكانية إنشاء مجمّع لإنتاج مواد الحديد الخام في أبوظبي".

وفي حال أُقرّ المشروع، سيكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، مما سيعزز مساهمة استراتيجية المجموعة في دعم الأهداف الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيتم توريد الإنتاج من مواد خام الحديد بشكل رئيسي للعملاء في آسيا، بمن فيهم شركة "جي إف إي ستيل".

ومن جانبه، قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "تزامناً مع احتفالنا بمرور عامٍ كامل على عملية الاندماج، نواصل تنفيذ مبادرات هامة ستساعدنا على تعزيز الإنتاج وخفض التكاليف، فضلاً عن ضمان تطبيق بروتوكولات صارمة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية عبر كافة عملياتنا. وقد تمكنّا بفضل تلك الإجراءات من المضيّ قدماً في تعزيز مركز المجموعة المالي، وذلك من خلال ارتفاع أرباحنا على أساس سنوي والتراجع الملحوظ في مستوى المديونية. ومن شأن مركزنا المالي القويّ أن يمنحنا المزيد من الثقة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسّع، والاستمرار في طرح منتجات جديدة. ورغم ضبابية التوقعات لأسواق المواد الخام والاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن دولة الإمارات تقف على مشارف مرحلة نمو واعدة ومبشّرة، وسنتمكّن بالاعتماد على نموذج أعمالنا المتنوع من اغتنام كافة الفرص فور ظهورها".

وأشارت المجموعة إلى أنه رغم تعاظم التحديات على مستوى الاقتصاد العالمي ولا سيّما مع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّم نموذجاً متميزاً في التعامل مع كل تلك التحديات، حيث توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال العام 2023 أي أكثر من توقعات الصندوق للنمو العالمي والبالغة 2.7%، مما يوفّر بالتالي بيئة اقتصادية داعمة ستعزّز أداء المجموعة خلال العام المقبل.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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