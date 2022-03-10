المنامة ، البحرين - حصدت "فيس-كي" جائزة جلوب®️ للتميز في الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السبراني ، في حفل توزيع جوائز التميز العالمي للأمن السيبراني السنوي الثامن عشر لعام 2022. تقدم هذه الجوائز العالمية المرموقة لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من خلال منتجات وحلول وخدمات متقدمة ورائدة تساعد في رفع مستوى الأمن في جميع المجالات التقنية.

فيس- كي هي شركة بحرينية متخصصة في التحقق من الهوية الرقمية ومكافحة الاحتيال. حيث توفر الشركة نظام أساسي للتحقق من الهوية ومصادقة المستخدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن من التحقق من هوية المستخدمين في أقل من 30 ثانية، وبالتالي زيادة استيعاب العملاء والمحافظة عليهم مما يساعد الشركات على تقليل تكاليفها بشكل كبير وزيادة كفاءتها وأرباحها.

نحن فخورون بفوزنا بجائزة جائزة جلوب®️ للتميز في الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السبراني لهذا العام" يقول حمزة الغتم "نعتقد أن هذا التكريم يؤكد التزامنا تجاه عملائنا واحتياجاتهم الأمنية من خلال عملنا الدؤوب في تطوير خدمات مبتكرة و متميزة."

#بياناتشركات

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عن شركة "فيس كي

فيس – كي عبارة عن منصة للتحقق من هوية المعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لكشف الانتحال والتي تساعد في التحقق مما إذا كان المستخدمون هم حقًا ما يدعونه. هدفها حماية العملاء والمؤسسات وتقليل والوقت المستغرق لعمليات التحقق و التكلفة بنسبة تصل إلى ٩٥٪

www.faceki.com

تم إنشاء جائزة غلوب للتميز في الأمن السيبراني لتكريم أفضل الشركات والمنتجات والأفراد في هذا المجال من جميع أنحاء العالم

https://globeeawards.com/

جهات الاتصال:

مروة جراشي

marwa@faceki.com

هاتف 0097377344377

العنوان: NBB Tower, 15th Floor, Office no.151& 152 , Manama