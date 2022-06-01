تراجع الأرباح بنحو 36% على أساس سنوي إثر انخفاض الدخل من فودافون، وخسائر فروق تحويل العملة إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية؛ النتائج أقل من توقعاتنا

سجلت شركة المصرية للاتصالات تراجع في صافي الدخل خلال الربع الأول من 2022 بنحو 36% على أساس سنوي إلى 1,366 مليون جنيه (-41% على أساس ربع سنوي، بانخفاض 31% عن تقديراتنا) نتيجة 1) خسائر فروق تحويل عملة بواقع 384 مليون جنيه إثر تعويم الجنيه، 2) انخفاض الدخل من الاستثمارات بنحو 67% على أساس سنوي مع تحمل شركة فودافون مصر خسائر فروق تحويل عملة بواقع 222 مليون جنيه، 3) رسوم استهلاك ومخصصات نطاق ترددي بنحو 160 مليون جنيه و 44 مليون جنيه على التوالي. إذا استبعدنا هذه البنود غير المتكررة والضرائب المؤجلة من الأرباح المعلنة، ترتفع الأرباح من الأعمال الأساسية مسجلة 1,700 مليون جنيه (-5% على أساس سنوي) بحسب بيان الأرباح الخاص بالشركة. على أساس ربع سنوي، تراجعت الأرباح المعلنة بواقع 34% إثر انخفاض الإيرادات بنحو 12% على أساس ربع سنوي وتراجع الدخل من الاستثمارات في فودافون مصر بنحو 69%.



ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي مسجلة 9,417 مليون جنيه (-12% على أساس ربع سنوي، أقل 3% من توقعاتنا) في الربع الأول من 2022، بفضل ما يلي:

نمو إيرادات التجزئة بواقع 16% على أساس سنوي (+2% على أساس ربع سنوي، 66% من إجمالي الإيرادات) مسجلاً 6,188 مليون جنيه. وذلك بدعم من نمو إيرادات وحدة أعمال المنزل إلى 5 مليار جنيه (+4% على أساس ربع سنوي)، نظراً لارتفاع قاعدة العملاء ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم للبيانات.

ارتفعت إيرادات وحدة أعمال المشغلين (34% من إجمالي الإيرادات) بنحو 5% على أساس سنوي (-31% على أساس ربع سنوي) إلى 3,229 مليون جنيه، نتيجة نمو إيرادات وحدة أعمال وشبكات الدولي بواقع 20% على أساس سنوي، مما يرجع إلى تسجيل إيرادات مشروع الكابلات بقيمة 99 مليون جنيه مقارنة بعدم تسجيل إيرادات في فترة المقارنة. على أساس ربع سنوي، تراجعت إيرادات وحدة أعمال المشغلين بنحو 31% إثر انخفاض إيرادات وحدة أعمال وشبكات الدولي ووحدة أعمال المشغلين بواقع 59% و13% على الترتيب.

ارتفع مجمل الربح بواقع 4% على أساس سنوي إلى 3,627 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 (-10% على أساس ربع سنوي، وفقاً لتقديراتنا)، ما يعادل انخفاض 3 نقطة مئوية لهامش مجمل الربح بواقع 38.5% (+1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، +1.5 نقطة مئوية عن تقديراتنا التي تبلغ 37%). جاء تراجع هامش مجمل الربح نتيجة 1) ارتفاع رسوم خدمة التجوال المحلي، وارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك بواقع 33% نظراً لزيادات الأصول الثابتة للشركة في الربع الرابع من 2021 والربع الأول من 2022.

تراجعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بواقع 5% على أساس سنوي إلى 1,834 مليون جنيه (-10% على أساس ربع سنوي، أقل من تقديراتنا بواقع 7%)، ما يعادل انخفاض هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 19.5% (+0.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن تقديراتنا). وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية/ نسبة للمبيعات بواقع 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 19% (دون تغير على أساس ربع سنوي، وبارتفاع 2.3% عن تقديراتنا التي تبلغ 16.7%)، وذلك نتيجة ارتفاع المرتبات والأجور بواقع 13% على أساس سنوي.

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ETEL EY، السعر الحالي: 15.50 جنيه، القيمة العادلة: 16.20 جنيه، التوصية: شراء

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