ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات في مجموعة سيرا بنسبة 108% لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، مقابل 1.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 .

تحقيق شركة المسافر لأفضل نتائج ربع سنوية في تاريخها في مجال حجوزات سفر الأفراد

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة سيرا، المزود الرائد لخدمات السياحة والسفر المتنوعة في الشرق الأوسط، اليوم عن ربع مالي آخر من النمو المذهل.

وأدى النمو في الطلب على الخدمات عبر قطاعات السياحة الداخلية والخارجية والمحلية إلى زيادة القيمة الإجمالية للحجوزات لمجموعة سيرا إلى 2.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني (من أبريل إلى يونيو) 2022 - بزيادة قدرها 108% مقارنة بـ 1.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021، إذ حققت المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 نمواً إجمالياً في الحجوزات قدره 4.1 مليار ريال سعودي، وهي زيادة قدرها 105% مقارنة بـ 2 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد سجلت "المسافر"، العلامة التجارية الرائدة على صعيد الشرق الأوسط في مجال السفر والتابعة للمجموعة، نمواً بنسبة 89% في القيمة الإجمالية للحجوزات لتبلغ 1.7 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 0.9 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021. وشهدت قيمة الحجوزات الإجمالية في قطاع سفر الأفراد أقوى فترة ربعية على الإطلاق إذ بلغت 1.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 175٪ مقارنة بـ 0.4 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021. وفي يونيو من عام 2022، حققت شركة "المسافر" أعلى المستويات في حجوزات سفر الأفراد عبر تاريخها، وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في يونيو من عام 2019 بنسبة 27% مع تجاوز القيمة الإجمالية للحجوزات لـ 500 مليون ريال سعودي. وعليه فإن قطاع سفر الأفراد في "المسافر" يتجه نحو تحقيق 4 مليارات ريال سعودي بنهاية عام 2022.

وتعكس المستويات المرتفعة لحجوزات الأفراد الطلب القوي على السفر الدولي والمحلي، ولا سيما في موسم الصيف واستمرار نجاح استراتيجية القنوات المتعددة التي تطبقها "المسافر". وقد تجاوزت حجوزات لندن وباريس هذا الصيف مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 مدفوعة بإطلاق سياسة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمواطنين السعوديين في 1 يونيو 2022 في المملكة المتحدة ورفع القيود المفروضة بسبب الجائحة في فرنسا.

وقد أصبحت كل من تايلاند وتركيا أيضاً من بين الوجهات الأكثر طلباً بفضل الإعلان عن إعفاء المواطنين السعوديين من متطلبات التأشيرة لزيارة تايلاند والسماح لهم بزيارة تركيا.

وبالنسبة لقطاع سفر الشركات والقطاع الحكومي، تحت مسمى "المسافر أعمال"، فقد سجّل نمواً بنسبة 27٪ في القيمة الإجمالية للحجوزات، من 473 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 إلى 600 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، مع مواصلتها تزويد أكبر وأبرز العملاء في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بمنتجات إدارة السفر.

وواصلت "لومي"، شركة تأجير السيارات في مجموعة "سيرا"، نموها الإيجابي مع زيادة في الإيرادات بنسبة 40٪، من 122 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 إلى 171 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022. وبوجود أسطول بجاهزية تامة يضم أكثر من 18،500 مركبة في الربع الثاني من عام 2022، تواصل حجوزات الأفراد والشركات ارتفاعها، إذ ازدادت حجوزات الأفراد من خلال تطبيق لومي للهاتف المحمول ومنافذ البيع بالتجزئة في المطارات والمواقع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة بشكل مطرد، فيما ساهمت اتفاقيات التأجير الجارية والتي تم إبرامها مؤخراً مع عملاء من القطاعين العام والخاص في نمو شركة "لومي".

أما "مواسم"، الشركة المختصة برحلات الحج والعمرة التابعة لمجموعة "سيرا"، فقد سجّلت إيرادات بقيمة 10 ملايين ريال سعودي للربع الثاني من عام 2022، وهي زيادة كبيرة عن الربع الثاني من عام 2021. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعودة الطلب على أداء مناسك العمرة بعد أن تم رفع أو تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة.

فيما سجلت شركة "اكتشف السعودية"، الشركة المتكاملة في إدارة الوجهات والتابعة للمجموعة، نمواً في القيمة الإجمالية للحجوزات بقيمة 24 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وشهد الطلب على السياحة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق بعد فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها، فضلاً عن الترويج الشامل للمملكة كوجهة سياحية رائدة.

حققت وحدة أعمال الضيافة في "سيرا" إيرادات بلغت 27 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 93% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من عام 2021. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الإشغال في عقارات "سيرا" في مكة المكرمة بسبب زيادة الطلب على الحج والعمرة والنمو المطرد الذي شهده فندقان تابعان لعلامة "تشويس" التجارية في جدة منذ افتتاحهما في يناير من هذا العام.

وسجلت وحدة الاستثمارات في مجموعة "سيرا '' نمواً في القيمة الإجمالية للحجوزات بلغ 547 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 402% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويأتي هذا النمو في ظل الزيادة جهورية لحركة السفر في أوروبا عبر الشركات، والأعمال التجارية، والسفر الترفيهي، والتي تمثل القاعدة الرئيسة لأكبر استثمارات "سيرا"، وهي مجموعة بورتمان للسفر التي يقع مقرها في المملكة المتحدة.

وتعليقاً على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا": “ها نحن قد حققنا ربعاً ماليّاً قويّاً آخر في مجموعة ’سيرا‘ مدعوماً بالنمو المطّرد الذي سجّلته مختلف وحدات الأعمال في مجموعتنا. كما سجلّنا موسم حجز إيجابياً خلال أشهر الصيف في ظل الزيادة المتواصلة للطلب على السفر بفضل تركيز القيادة السعودية الحكيمة على تعزيز قطاع السياحة ودعمه باعتباره أحد أبرز العوامل المساهمة في الاقتصاد الوطني. ونحن في مجموعة ’سيرا‘ ما نزال عند التزامنا بتلبية الطلب المتزايد من عملائنا وضمان حصولهم على أفضل منتجات وخدمات السفر، مع الحرص على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي".

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حول مجموعة سيرا:

سيرا هي المزود الأكثر خبرة تطوراً و تنوعاً لخدمات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال مجموعتها المتوازنة من العلامات التجارية عبر العديد من القطاعات، تعتبر سيرا أكثر مزودي خدمات السفر خبرة وإنجازًا. تعد المجموعة مساهماً هاماً في نمو اقتصاديات السياحة المحلية والداخلية والصادرة في المملكة العربية السعودية وهي الشريك التجاري الأفضل في فئتها في إطلاق الفرص في المنطقة. تقدم سيرا خدمات السفر المدعومة بالتكنولوجيا لعملائها من المسافرين، الشركات، الشركاء الحكوميين والحجاج، وتوفر فرصة للسفر في المملكة، وعبر المنطقة، وخارجها، كما لم يحدث من قبل.

وحدات الأعمال الإستراتيجية لمجموعة سيرا على النحو التالي:

· المسافر، العلامة التجارية البارزة لخدمات سفر الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية والعملاء من كبار الشخصيات في مجموعة "سيرا"

· لومي، العلامة التجارية الأكثر ابتكاراً في مجال تأجير السيارات في مجموعة "سيرا"

· اكتشف السعودية، الشركة الرائدة لإدارة الوجهات في المملكة العربية السعودية التابعة لمجموعة "سيرا"

· مواسم، الشركة المختصة برحلات الحج والعمرة التابعة لمجموعة "سيرا"

سيرا - تخيل أين يمكن أن يأخذنا السفر معًا

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