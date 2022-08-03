أعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة بالقاهرة يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، النتائج المالية للبنك عن الربع الثانى والنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2022.

أهم النتـــائج المالـــية:

 بلغ إجمالي القروض 33 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 17٪ على أساس سنوي، وبنسبة بلغت 8٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

 سجلت ودائع العملاء 49 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 11٪ على أساس سنوي، و2٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

 بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68٪.

 جودة الأصول، حيث سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 3.6٪.

 مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.9٪.

 سجل صافي الربح 1,019 مليون جنيه، محققًا نسبة نمو بمقدار 33٪ على أساس سنوي.

 سجل العائد على متوسط الأصول 3.3٪، والعائد على متوسط حقوق الملكية 23.7٪.

كريدي أجريكول مصر: مواصلة جودة الأداء رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

احتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 2,101 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 12٪ على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي محفظة القروض مبلغاً بمقدار 33 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 17٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 11٪ على أساس سنوي.

كذلك اتسم نشاط الإقراض بقطاع الشركات بقوة أدائه، حيث شهد نمواً في حجم القروض الممنوحة خلال النصف الأول من 2022، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق صافي نمو للمحفظة بمبلغ نحو 4.3 مليار جنيه مصري، ومحققًا نموًا بنسبة 22٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف مواصلة جهوده من أجل تعزيز مكانته عبر جميع أنشطة أعمال قطاع الشركات، وذلك من خلال تنوع منتجاته وعروض خدماته المقدمة من أجل تلبية احتياجات العملاء.

وشهدت بطاقات الائتمان نمواً في نسبة الأصدار للعملاء بمقدار 19٪، علاوة على ارتفاع معدلات الإستخدام بنسبة 26٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالعديد من حملات الاستحواذ والاستخدام التي أُطلقت خلال النصف الأول من عام 2022، فضلاً عن التواصل المستمر مع العملاء من خلال حملات مزايا البطاقات مثل برنامج "هابي بوينتس Happy Points".

التحــول الرقمــي:

شهد شهر يونيو المعدل الأعلى شهرياً من حيث عدد تسجيلات دخول المستخدمين، وكذلك من حيث عدد المستخدمين النشطين على مدار تاريخ كريدي أجريكول مصر. وخلال الربع الثاني من عام 2022، قام العملاء بتسجيل الدخول إلى القنوات الرقمية أكثر من 1.7 مليون مرة.

والجدير بالذكر أن أكثر من 61٪ من عملاء بنك كريدي أجريكول مصر قد قاموا بالتسجيل في خدمات البنك الرقمية، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 58٪ خلال الربع الأول من عام 2022، ونحو أكثر من 29٪ من هؤلاء العملاء يستخدمون هذه القنوات شهريًا، كما يتواصل هذا النمو بنسبة ارتفاع مطرد تبلغ + 10٪ (مقابل الربع الأول من عام 2022) بالنسبة للمعاملات الرقمية التي تتم من قبل العملاء الأفراد، وبنسبة + 6٪ بالنسبة لعملاء قطاع الشركات، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات الرقمية خلال الربع الثاني إلى 547 ألف معاملة.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 97٪ من عملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاموا بالتسجيل على تطبيق الهاتف المحمول "Banki Business"، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 95٪ خلال الربع الأول من عام 2022، فضلاً عن أن 45٪ من هذه النسبة من العملاء النشطون رقميًا على المنصة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور سوق شهادات الإيداع، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطاء. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (بما في ذلك القروض المقدمة للبنوك) بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى 33 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 49 مليار جنيه مصري.

أداء الربحيــــة

حقق صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 12٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 2,101 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 12٪ على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري للبنك فضلاً عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 14٪ على أساس سنوي، ليصل إلى مبلغ بمقدار 1,399مليون جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر قد حقق استفادة من انخفاض معدل تكلفة المخاطر، والذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات محددة، فضلاً عن كفاءة عمليات استرداد الديون خلال هذه الفترة.

واصل كريدي أجريكول مصر جودة أدائه خلال النصف الأول من عام 2022، حيث شهدت معدلات الربحية تحسنًا ملحوظًا في ظل التحكم الفعال في كل من النفقات وتكلفة المخاطر، وهو الأمر الذي انعكس على صافي الربح الذي حقق زيادة بنسبة 33٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 1,019 مليون جنيه مصري في يونيو 2022، وهو الأمر الذي يعكس قوة أنشطة أعمال البنك المتنوعة وجودة التوازن في نموذج أعماله.

وشهد عام 2022 أفضل أداء على الإطلاق بالنسبة لنتائج صافي الربح منذ الربع الرابع من عام 2019، حيث حقق أعلى معدلات لكل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الربح، كما حقق صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة +11٪ على أساس ربع سنوي نتيجة زيادة حجم الأعمال، فضلاً عن جودة أداء العمولات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 37٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعة بانتعاش نشاط التمويل التجاري والتحكم الجيد في النفقات.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

لا تزال نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، مما يدل على المكانة الائتمانية عالية الجودة للبنك، والتي تمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بشكل جيد في ظل تبني الممارسات الحكيمة في إدارة المخاطر، فضلاً عن الحفاظ على ممارسات قوية للمخصصات.

وعلاوة على ذلك، فإن قوة معدل السيولة وصلابة الدعامة التحوطية لرأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

ملخــص نهــائي:

يواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن ارتفاع جودة المحفظة الائتمانية، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة نمو أنشطة أعماله من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

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