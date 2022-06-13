الرياض، المملكة العربية السعودية: حصلت "جيديا"، أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية من حيث الحصة السوقية، بجائزتين مرموقتين عن فئتي "أفضل تجربة دفع" و"القائد الرقمي" خلال حفل توزيع جوائز سيملس الشرق الأوسط 2022 الذي أقيم أخيراً بدبي.

ونال عبد الله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيديا "جائزة القائد الرقمي"، بينما حصدت الشركة جائزتها الثانية في فئة "أفضل تجربة دفع"، وذلك تقديراً لإنجازاتها وتحولها من شركة محلية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى واحدة من أكبر مزودي خدمات الدفع في المملكة، ولابتكاراتها الدائمة لتعزيز مستقبل تكنولوجيا الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والارتقاء بتجارب الدفع للعملاء من خلال حلول متطورة.

استقبل مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط 2022 للتكنولوجيا المالية، الذي حضرته جيديا بصفتها الراعي الماسي للحدث ومن أبرز المشاركين فيه، ما يزيد على 10,000 زائر من جميع أنحاء العالم، وشهد مشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضوراً مكثفاً للمئات من خبراء القطاع وكبريات الشركات التي عرضت أحدث ما لديها من ابتكارات وتقنيات في عالم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وقال عبدالله فيصل العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيديا": "نحن سعداء بحصولنا على هاتين الجائزتين المميزتين من سيملس الشرق الأوسط 2022، نظراً لما تعكسهما من ثقة عالية لشركائنا بمنتجاتنا وحلولنا، وسنمضي قدماً في استثمار شراكاتنا، وتبني تقنيات جديدة، واستخدام خبراتنا في منظومة العمل الرقمي لتقديم أفضل حلول الدفع في وقت يركز فيه التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبسيط عملياتهم من خلال مدفوعات آمنة وسلسة."

وشارك عدد من كبار مسؤولي جيديا التنفيذيين في حلقات النقاش والندوات الحوارية التي نظمها الحدث، بمن فيهم عبد الله العثمان، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس جيديا، ورينير ليمنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسيليش مالهوترا، المدير العام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد نادر، المدير الإقليمي في مصر، وستيفان شولز، رئيس المنتجات الذي ناقش موضوع تطور منظومات الدفع وعدداً من القضايا التي تهم قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا. وعرضت جيديا لزوار المعرض والمعنيين تجاربها، وأحدث تقنياتها، وحلول الدفع المبتكرة، ومجموعة واسعة من منتجاتها.

تعد جيديا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الداعمين لأهداف رؤية المملكة 2030، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المعاملات الرقمية في الدولة، وتقدم الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار، من خلال تقنياتها المتطورة، مجموعة متكاملة من أدوات الدفع، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال لمساعدتهم على تطوير أعمالهم والتوسع بها.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، 150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 75% من الخصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعًا سريعًا لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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