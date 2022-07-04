ارتفعت إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 40% سنوياً لتصل الى 5.9 مليار ريال سعودي، والذي يفوق المستويات المسجلة ما قبل الجائحة ويتماشى مع توجيهات الإدارة. كما ارتفعت الإيرادات في الربع الرابع للسنة المالية 2022، والتي بلغت 1.4 مليار ريال سعودي، بنسبة 22% على أساس سنوي

بلغ إجمالي الربح نحو 1.0 مليار ريال سعودي للسنة المالية 2022، نتيجة لنمو الإيرادات وتحسّن الهوامش التجارية. أتى هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 7.8%، متماشياً بصورة عامة مع توجيهات الادارة

كانت العودة إلى الربحية في السنة المالية 2022 مع تسجيل صافي ارباح قدرها 38.0 مليون ريال نتيجة للتعافي في الظروف الإجمالية للسوق وتحقيق أهداف الاستراتيجية التشغيلية المطورة بنجاح

تعديل رأس المال على المسار المقرّر، لتعزيز المركز المالي وتهيئة الشركة للنمو المستقبلي

(الرياض): أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير ("الحكير" أو "الشركة" المدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرقم 4240)، والكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 (السنة المالية 2022)، مسجلة إيرادات بقيمة 1,387 مليون ريال سعودي في الربع الأخير، مرتفعةً بنسبة 22% على أساس سنوي، لترفع بذلك من إجمالي الإيرادات للسنة بأكملها إلى 5,915 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 40% عن السنة السابقة.

وكان الأداء القوي للإيرادات مدفوعاً بالتعافي في أسواق التجزئة المحلية والدولية والتحسّن الكبير في ثقة المستهلك، مما أدى إلى زيادة الحركة داخل المتاجر رغم التأثير الهامشي لمتحوّر "أوميكرون" في ديسمبر. واستمرت مبيعات الأطعمة والمشروبات بالنمو، ولكنها تأثرت بالقيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، والتي استمرت طوال السنة. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 38 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2022 ، مقارنة بصافي الخسارة الذي بلغ 1,109 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021، مع زيادة ناتجة عن نمو الإيرادات وارتفاع الهوامش التجارية وغياب مخصصات المخزون والتي تم احتسابها لمرة واحدة في السنة المالية 2021، متأثراً جزئياً بتكاليف غير نقدية و لمرة واحدة تتعلق بالانخفاض في قيمة الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على مجموعة NESK في عام 2012. بلغ صافي الربح المعدل، باستثناء المخصص، نحو 109 مليون ريال سعودي.

وعن النتائج، قال محمد مراد، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الحكير:

"نجحت الحكير في اجتياز سنة من التحديات لتحقق معدل نمو يقارب 40% للإيرادات مع نمو قوي في الأرباح الأساسية. وكانت هذه النتائج القوية مدعومة بعودة النشاط التجاري إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتنفيذ الناجح للاستراتيجية التشغيلية المطورة وقوة فرقنا في جميع نقاط العمل. لقد بدأنا السنة الجديدة على أسس قوية مع استعدادنا لتعزيز مسارنا في التعافي وبناء مكانتنا الرائدة في السوق. بدأت عمليات تحسين محفظة علامتنا التجارية بجني ثمارها، ويسعدنا إطلاق واعتماد عدد من العلامات التجارية الناجحة هذا العام، بينما يقترب برنامج ترشيد شبكة متاجرنا الى المستوى المستقبلي الطبيعي. كما كان أداء استثماراتنا الدولية مميزاً حيث كانت رابطة الدول المستقلة ومصر والأردن من المساهمين الرئيسيين في هذا الأداء القوي. استمر التزامنا بتوفير تجربة تسوق فريدة ومتعددة القنوات بالتقدم، بفضل الشراكة الاستراتيجية بين شركتي فاس للتمويل وvalU. فمن خلال دمج حلول الدفع الابتكارية، نقدم لعملائنا خدمات في متناول الجميع، بالإضافة الى الراحة والقيمة الكبيرة من خلال منصة رقمية واحدة. لقد أعادت جائحة كوفيد-19 صياغة قطاع البيع بالتجزئة، وسنستمر في تطوير اعمالنا من خلال الاستثمار في ابتكار ورقمنة استراتيجيتنا لتعزيز تجربة العميل مع زيادة الإيرادات. نتوقع أن نواصل على مسار النمو لتقديم أداء موثوق في السنة المالية 2023، وذلك استناداً الى الأساس القوي الذي وضعناه خلال السنة الماضية والزخم الإيجابي في أسواقنا الرئيسية." علامات تجارية جديدة في العام المالي 2022 * اتفاقية موقعة، لم تظهر بعد في عدد علامتنا التجارية أو قوائمنا المالية

ملخص لأبرز ملامح الأداء المالي

مليون ريال سعودي الربع الرابع- السنة المالية 2021 الربع الرابع- السنة المالية 2022 التغيير على أساس سنوي السنة المالية 2021 السنة المالية 2022 التغيير على أساس سنوي الإيرادات 1,132 1,387 22.5% 4,233 5,915 39.8% إجمالي الربح (الخسارة) (55) 181 - (88) 991 - الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16)* (226) 93 - (598) 462 - صافي الربح (الخسارة) (347) (45) (87.1%) (1,109) 38 - *بعد خصم الإهلاك على أصول حق الاستخدام وتكاليف التمويل لالتزامات عقود الإيجار

من جهته قال أحمد البلبيسي، المدير المالي التنفيذي في الحكير:

"لقد قدمنا مجموعة نتائج مالية قوية خلال السنة المالية 2022 مع نمو في الإيرادات بنسبة 40% بما يقارب 6 مليار ريال سعودي تماشياً مع توجيهاتنا، ومتجاوزين بذلك مستويات ما قبل الجائحة. لقد عادت الربحية إلى مسارها، مع بلوغ اجمالي الربح 1.0 مليار ريال سعودي تقريباً وصافي الربح مقدار 38 مليون ريال سعودي. ورغم أننا شهدنا تحسّناً في الهوامش التشغيلية، إلا أن الضغوطات التضخمية والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد دفعت الهوامش إلى ما دون المستويات الطبيعية. ومع ذلك فقد كان هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية متماشيا مع توجيهاتنا عند نسبة 7.8%.

وواصلنا خلال هذا العام المالي، التركيز على ترشيد عملياتنا وتكاليفنا مع إطلاق مركز الخدمة المشتركة، إضافةً إلى إدارة رأس المال العامل والمخزون. وسنواصل تحسين تكاليفنا خلال الفترة القادمة لتسريع عجلة الابتكار، مع التحول إلى الكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري مع تقديم مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء رقمياً وفي المتاجر.

وبدأنا التقدم بشكل جيد في تعديل رأس المال المخطط له بعد أن حصلنا على موافقات هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، ومن بعد ذلك، نهدف لزيادة رأس المال من خلال حقوق اكتتاب بقيمة مليار ريال سعودي. نحن الآن مستعدون لبدء رحلة جديدة من الازدهار لشركة الحكير، مدعومة بهيكل رأس مالي مناسب لأهدافنا الاستراتيجية في التوسع، مع امكانية زيادة التدفقات النقدية من خلال تخفيض الديون الإجمالية."

أهم مؤشرات السنة المالية 2022 – نمو قوي للإيرادات والأرباح الأساسية، مدعوماً بتحسن ظروف السوق

تحليل الإيرادات

سجلت الحكير إيرادات بقيمة 1,387 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، وبلغت نسبة الزيادة 22% مقارنة ب 1,132 مليون ريال سعودي المسجّلة في الربع الرابع للسنة المالية 2021. بينما ارتفعت إيرادات السنة المالية بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 5,915 مليون ريال سعودي تماشياً مع توجيهات الإدارة. وجاء معدل النمو القوي في الإيرادات نتيجةً لتركيز الشركة المستمر على تحسين أداء المحفظة وزيادة الإيرادات لكل متر مربع، مدعوماً بعودة السوق إلى طبيعته. بالاضافة الى استمرار رفع القيود التي فرضتها الجائحة في أنحاء العالم، و التحسن العام في النشاط التجاري وثقة المستهلك. وقد أدى ذلك إلى تعزيز أداء جميع القطاعات، مع نمو ملحوظ في إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي والمبيعات الدولية وكذلك قطاع الأطعمة والمشروبات.

تجاوزت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي المليار ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، بزيادة 17% على أساس سنوي. بالنسبة للسنة المالية 2022، فقد وصلت الإيرادات إلى 4,419 مليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 32% على أساس سنوي. وكان ذلك نتيجة للتحسن الكبير في ثقة المستهلك وبالتالي الانتعاش في نشاط المبيعات، وتعزيز النمو في الإيرادات. واختتمت الشركة السنة بـ 1,042 متجراً و63 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، مع إغلاق صافي لـ 78 متجراً منذ السنة المالية 2021 وكانت الغالبية العظمى للإغلاقات قد تمت في النصف الأول من السنة. وعادت الإغلاقات الصافية للمتاجر إلى طبيعتها في النصف الثاني من السنة مع اقتراب الشركة من نهاية برنامجها في ترشيد شبكة متاجرها.

المليار ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، بزيادة 17% على أساس سنوي. بالنسبة للسنة المالية 2022، فقد وصلت الإيرادات إلى 4,419 مليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 32% على أساس سنوي. وكان ذلك نتيجة للتحسن الكبير في ثقة المستهلك وبالتالي الانتعاش في نشاط المبيعات، وتعزيز النمو في الإيرادات. واختتمت الشركة السنة بـ 1,042 متجراً و63 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، مع إغلاق صافي لـ 78 متجراً منذ السنة المالية 2021 وكانت الغالبية العظمى للإغلاقات قد تمت في النصف الأول من السنة. وعادت الإغلاقات الصافية للمتاجر إلى طبيعتها في النصف الثاني من السنة مع اقتراب الشركة من نهاية برنامجها في ترشيد شبكة متاجرها. ارتفعت المبيعات الدولية لقطاع التجزئة الى 221 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، حيث بلغت نسبة الزيادة 44% على أساس سنوي، نتيجة لنمو الإيرادات من كل من رابطة الدول المستقلة ومصر والأردن. وأنهت الحكير السنة بـ 308 متجراً و38 علامة تجارية خارج المملكة، مع إغلاق صافي لـ 10 متاجر منذ السنة المالية 2021. وتضاعفت الإيرادات الدولية لتصل إلى مليار ريال سعودي في السنة المالية 2022، بالتوازي مع مبادرات الحكير المستمرة لتوسيع عملياتها في مجال التسوق متعدد القنوات في أسواق النمو المختارة، مع الانضمام المستمر للعلامات التجارية العالمية الرائدة.

الى 221 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، حيث بلغت نسبة الزيادة 44% على أساس سنوي، نتيجة لنمو الإيرادات من كل من رابطة الدول المستقلة ومصر والأردن. وأنهت الحكير السنة بـ 308 متجراً و38 علامة تجارية خارج المملكة، مع إغلاق صافي لـ 10 متاجر منذ السنة المالية 2021. وتضاعفت الإيرادات الدولية لتصل إلى مليار ريال سعودي في السنة المالية 2022، بالتوازي مع مبادرات الحكير المستمرة لتوسيع عملياتها في مجال التسوق متعدد القنوات في أسواق النمو المختارة، مع الانضمام المستمر للعلامات التجارية العالمية الرائدة. سجل قطاع الأطعمة والمشروبات نتائج جيدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 130 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022 من 96 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2021. أتت هذه النتائج تماشيا مع خطط الحكير الاستراتيجية لزيادة مساهمة هذا القطاع، من خلال إضافة عدد منافذ أكبر ونمو محفظة العلامة التجارية وتعزيز المنصات الرقمية للأطعمة والمشروبات. ومن المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية الامتياز التجاري الرئيسية مع مجموعة الوجبات السريعة الأميركية "صب واي" إلى تقوية أداء هذا القطاع في السنة المالية 2023 وما بعد ذلك. ارتفعت إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 498 مليون ريال سعودي من 340 مليون ريال سعودي في السنة السابقة. وتتمتع الحكير بمكانة رائدة تمكنها من الاستفادة من النمو المستقبلي الواعد في قطاع الأطعمة والمشروبات من خلال التركيز الاستراتيجي على تنوع المحفظة والرقمنة وزيادة العمل في العلامات التجارية المحلية.

نتائج جيدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 130 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022 من 96 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2021. أتت هذه النتائج تماشيا مع خطط الحكير الاستراتيجية لزيادة مساهمة هذا القطاع، من خلال إضافة عدد منافذ أكبر ونمو محفظة العلامة التجارية وتعزيز المنصات الرقمية للأطعمة والمشروبات. ومن المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية الامتياز التجاري الرئيسية مع مجموعة الوجبات السريعة الأميركية "صب واي" إلى تقوية أداء هذا القطاع في السنة المالية 2023 وما بعد ذلك. ارتفعت إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 498 مليون ريال سعودي من 340 مليون ريال سعودي في السنة السابقة. وتتمتع الحكير بمكانة رائدة تمكنها من الاستفادة من النمو المستقبلي الواعد في قطاع الأطعمة والمشروبات من خلال التركيز الاستراتيجي على تنوع المحفظة والرقمنة وزيادة العمل في العلامات التجارية المحلية. وصلت مبيعات المنصات الإلكترونية عبر الانترنت في الربع الرابع للسنة المالية 2022 إلى 48 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 24% على أساس سنوي مع استمرار الحكير بتوسيع منصتها للعلامات التجارية الأحادية على الانترنت، والعلامات التجارية المتعددة، مدعومة بالاستحواذ على حصة كبيرة في متجر "فوغا كلوسيت" خلال السنة الماضية. ووصلت مبيعات السنة المالية 2022 إلى 219 مليون ريال سعودي بالتوازي مع السنة المالية 2021 بعد أن استقر سوق التجارة الالكترونية بعد الارتفاع الغير مسبق نتيجة للجائحة في بداية السنة الماضية. وبلغت مساهمة مبيعات المنصات الإلكترونية عبر الانترنت في الإيرادات الإجمالية (عدا قطاع الأطعمة والمشروبات) 4.0% في السنة المالية 2022 مقارنة بنسبة 5.6% للسنة المالية 2021. ومع ذلك فمن المتوقع أن تؤدي عوامل كثيرة مثل انخفاض نسب انتشار سوق التجارة الالكترونية في المملكة، وزيادة عدد السكان وارتفاع الإنفاق الاختياري والتغيير في تفضيلات المستهلك، إلى نمو أعمالنا عبر الانترنت بشكل متميز في المستقبل. وتماشيا مع جهودها المستدامة في تسريع وتيرة الرقمنة وتثبيت مكانتها في السوق المحلي، أطلقت الحكير من خلال فاس لابز، شركة فاس للتمويل، عن طريق شراكة استراتيجية مع valU، والتي ستستهدف العملاء السعوديين لتزويدهم بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغرة من خلال التقنية المالية، عبر رحلة الشراء بأكملها.

في الربع الرابع للسنة المالية 2022 إلى 48 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 24% على أساس سنوي مع استمرار الحكير بتوسيع منصتها للعلامات التجارية الأحادية على الانترنت، والعلامات التجارية المتعددة، مدعومة بالاستحواذ على حصة كبيرة في متجر "فوغا كلوسيت" خلال السنة الماضية. ووصلت مبيعات السنة المالية 2022 إلى 219 مليون ريال سعودي بالتوازي مع السنة المالية 2021 بعد أن استقر سوق التجارة الالكترونية بعد الارتفاع الغير مسبق نتيجة للجائحة في بداية السنة الماضية. وبلغت مساهمة مبيعات المنصات الإلكترونية عبر الانترنت في الإيرادات الإجمالية (عدا قطاع الأطعمة والمشروبات) 4.0% في السنة المالية 2022 مقارنة بنسبة 5.6% للسنة المالية 2021. ومع ذلك فمن المتوقع أن تؤدي عوامل كثيرة مثل انخفاض نسب انتشار سوق التجارة الالكترونية في المملكة، وزيادة عدد السكان وارتفاع الإنفاق الاختياري والتغيير في تفضيلات المستهلك، إلى نمو أعمالنا عبر الانترنت بشكل متميز في المستقبل. وتماشيا مع جهودها المستدامة في تسريع وتيرة الرقمنة وتثبيت مكانتها في السوق المحلي، أطلقت الحكير من خلال فاس لابز، شركة فاس للتمويل، عن طريق شراكة استراتيجية مع valU، والتي ستستهدف العملاء السعوديين لتزويدهم بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغرة من خلال التقنية المالية، عبر رحلة الشراء بأكملها. النشاط التجاري في شهر رمضان : بدأت الحكير السنة المالية الجديدة على أسس قوية، حيث أن شهر رمضان المبارك، كونه موسم ذروة المبيعات، قد بدأ في الثاني من أبريل. ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي لفترة النشاط التجاري في رمضان، والمحددة بثلاثين يوماً من رمضان و7 أيام من ضمنها أيام عيد الفطر. وبقيت مبيعات التجزئة السعودية خلال هذه الفترة مزدهرة بنمو صحي بلغ نسبة 4.2% مقارنة بموسم رمضان لعام 2021. بينما كان أثر موسم رمضان هو الأبرز في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث تجاوز نمو الإيرادات نسبة 25.3% على أساس سنوي، بسبب تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والارتفاع الكبير في النشاط الناتج عن زيادة ثقة المستهلك.

: بدأت الحكير السنة المالية الجديدة على أسس قوية، حيث أن شهر رمضان المبارك، كونه موسم ذروة المبيعات، قد بدأ في الثاني من أبريل. ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي لفترة النشاط التجاري في رمضان، والمحددة بثلاثين يوماً من رمضان و7 أيام من ضمنها أيام عيد الفطر. وبقيت مبيعات التجزئة السعودية خلال هذه الفترة مزدهرة بنمو صحي بلغ نسبة 4.2% مقارنة بموسم رمضان لعام 2021. بينما كان أثر موسم رمضان هو الأبرز في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث تجاوز نمو الإيرادات نسبة 25.3% على أساس سنوي، بسبب تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والارتفاع الكبير في النشاط الناتج عن زيادة ثقة المستهلك. نمو الإيرادات الموحدة على أساس حساب المثل بالمثل في الربع الرابع للسنة المالية 2022، مسجلاً 16.3% على أساس سنوي، وهي نتيجة إيجابية للربع الرابع على التوالي، بالرغم من القيود الجزئية التي فرضتها الجائحة في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير. وبلغ نمو الإيرادات الموحدة على أساس حساب المثل بالمثل نسبة 37% للسنة المالية 2022. ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي بمعدل 12.2% على أساس حساب المثل بالمثل للربع الرابع من السنة المالية 2022، و30.6% على أساس سنوي للسنة المالية 2022. وتستمر الإدارة في استهداف عودة نمو الإيرادات على أساس حساب المثل بالمثل لمستوى النمو الفردي المنخفض على المدى القريب. ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 39.3% على أساس حساب المثل بالمثل للربع الرابع من السنة المالية 2022، وسجلت ارتفاعاً ثابتاً بنسبة 74.4% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 بسبب الزخم الإيجابي من رابطة الدول المستقلة ومصر والأردن. بلغ نمو إيرادات الأطعمة والمشروبات على أساس حساب المثل بالمثل 18.6% للربع الرابع من السنة المالية 2022 و46.0% للسنة المالية 2022 بالرغم من القيود المستمرة التي فرضتها الجائحة خلال العام.

في الربع الرابع للسنة المالية 2022، مسجلاً 16.3% على أساس سنوي، وهي نتيجة إيجابية للربع الرابع على التوالي، بالرغم من القيود الجزئية التي فرضتها الجائحة في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير. وبلغ نمو الإيرادات الموحدة على أساس حساب المثل بالمثل نسبة 37% للسنة المالية 2022.

تحليل صافي الدخل

بلغ إجمالي الربح 181 مليون ريال سعودي للربع الرابع من السنة المالية 2022، مقارنة بإجمالي الخسارة التي بلغت 55 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2021، و991 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2022 مقابل إجمالي خسارة 88 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021. وذلك بدعم من التحسن الملحوظ في الإيرادات والنشاط التجاري وارتفاع الهوامش التجارية وغياب مخصصات المخزون والتي تم احتسابها لمرة واحدة في العام الماضي. ونتيجة لذلك، بلغ هامش إجمالي الربح 16.8% للسنة المالية 2022 مقارنة بالهامش المعدّل 9.3% للسنة الماضية مع تعديل المخصصات المتعلقة بالمخزون المذكورة أعلاه والتي بلغت 397 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021.

بلغت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية 84 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2022، بانخفاض 33% على أساس سنوي نتيجة لتركيز الحكير على تحسين التكلفة والكفاءات التشغيلية. وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11% على أساس سنوي من 441 مليون ريال سعودي الى 490 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2022، بسبب تأثير القاعدة المنخفضة للسنة المالية 2021، والتي شملت دعماً حكومياً لمرة واحدة (ساند). وتماشياً مع تميز شركة الحكير التشغيلي، وهو أحد الركائز المحورية في الاستراتيجية التشغيلية المطورة، أطلقت الشركة مجموعة من المبادرات لتقليص مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية في المستقبل، بما في ذلك إطلاق مركز الخدمة المشتركة، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتحليل الشامل لتكاليف الموظفين، والإيجارات والمرافق وغيرها.

وصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، أي بعد خصم الإهلاك على أصول حق الاستخدام وتكاليف التمويل لالتزامات عقود الإيجار) 93 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022، مقارنة بخسارة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي بلغت 226 مليون ريال سعودي في الربع المقارن من السنة الماضية. بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 462 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022 مقارنة ب خسارة بلغت 598 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021. وبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2022 نسبة 7.8% متماشياً مع توجيهات إدارة الشركة. وكان هذا التحسّن مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات والهوامش التجارية، متجاوزاً الزيادة في مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة. وبالمضي قدماً، نتوقع أن ترتفع هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% إلى 2% نتيجة لترشيد التكلفة وزيادة الطلب في الأسواق.

وسجّلت الحكير ربحاً صافياً بقيمة 38 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2022 مقارنةً بصافي خسارة بلغت 1,109 مليون ريال سعودي في السنة الماضية. وكان التحول القوي لربحية الشركة نتيجة لنمو وصل إلى 40% في الإيرادات بسبب ارتفاع نشاط السوق وترشيد المتاجر ومحفظة العلامات التجارية، والذي بدوره كان له تأثيراً إيجابياً على قطاعي التجزئة والأطعمة والمشروبات عبر المواقع الجغرافية الرئيسية التي تعمل بها الحكير. وقد تأثر ذلك جزئياً بتكاليف غير نقدية ولمرة واحدة بلغت 71 مليون ريال سعودي تتعلق بالشهرة الناتجة عن الاستحواذ على مجموعة NESK في عام 2012.

تحليل الميزانية العمومية

سجلت أرصدة المخزون 1,700 مليون ريال سعودي بتاريخ 31 مارس 2022، بزيادة بلغت 48% على أساس سنوي. وكان ذلك انعكاساً للقيود الحالية المفروضة على سلسلة التوريد، مما دفع الشركة إلى البدء بزيادة المخزون قبل مواسم شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى. وقد شهدنا انخفاضاً بما يقارب 14% بعد هذا الارتفاع الموسمي.

استمرت الشركة بالتركيز على تحسين المخزون من خلال ترشيد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتنفيذ نظام إدارة المخازن في موقع مركزي واحد وتطوير استخدام التكنولوجيا لإدارة عمل المخازن. وستركز الحكير في السنة المالية 2023 وما بعدها على تحسين نظام تخطيط المخزون بهدف زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتخفيض المخزون النهائي.

كان قد أعلن مجلس الإدارة في نوفمبر 2021 عن قراره بالتوصية بخفض رأس المال وزيادة رأس المال لاحقا من خلال إصدار حقوق أولوية لتعزيز المركز المالي لشركة الحكير. ومن المتوقع أن تجمع الشركة مليار ريال سعودي من خلال إصدار حقوق الأولوية، وتعتزم الحكير استخدام هذه العائدات لتقليل ديون الشركة وتحسين السيولة وتعزيز المرونة المالية العامة للشركة. وسيتيح التغيير الناجح لرأس المال للحكير باستعادة الامتثال الكامل للعهود المالية بحلول العام المالي 2023. الإجراءات التنظيمية مستمرة، بعد الحصول على موافقات هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال. وسيتم الإعلان عن التطورات في حينه.

تحت التركيز: الاستراتيجية التشغيلية المطورة

أطلقت الحكير استراتيجيتها التشغيلية المطورة لتحقيق نمو مستدام ومربح. وتركز استراتيجية التحول الجديدة على أربع ركائز وهي تحسين أداء المحفظة والتميز التشغيلي وبناء علامة تجارية لنمط الحياة والالتزام بالرقمنة. وتم تحقيق النتائج التالية في السنة المالية 2022:

التميز التشغيلي تحسين أداء المحفظة تقييم الثغرات في قسم تكنولوجيا المعلومات لدعم المبادرات الرئيسية الأخرى: تنفيذ برنامج أوراكل v16 ومزود الخدمات المدارة وخدمة العملاء وبرنامج الولاء .

ومزود الخدمات المدارة وخدمة العملاء وبرنامج الولاء جرد المخزون الخارجي لتحقيق أقصى قدر من الدقة وتوفير التكاليف

جرد المخزون الخارجي لتحقيق أقصى قدر من الدقة وتوفير التكاليف برنامج تحول استراتيجي مقدم من قبل مستشار خدمات احترافية عالمي يعالج قضايا تأثر الأسعار والمخزون وتحسين التكلفة على ا لأساس الصفري والهيكل التنظيمي .

برنامج تحول استراتيجي مقدم من قبل مستشار خدمات احترافية عالمي يعالج قضايا تأثر الأسعار والمخزون وتحسين التكلفة على ا لأساس الصفري والهيكل التنظيمي اطلاق المرحلة الأولى لمركز الخدمة المشتركة في مصر مع مراكز أخرى مهيأة للبدء في التشغيل، مما ينتج عنه وفورات كبيرة في التكاليف من السنة المالية 2023 وما بعد

سجلت مستويات السعودة 69% في الربع الرابع من العام المالي 2022، أي ما يعادل النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات، مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المهني المستمر وتوفير الفرص الوظيفية .

67% هي نسبة الإناث في أعضاء الفريق تماشيا مع الهدف المعلن لتعزيز الإدماج والتنوع. خلال العام، شهدنا افتتاح أول متجر لثلاث علامات تجارية جديدة: "الو يوغا" Alo Yoga و "ديكاثلون" Decathlon و "فلاينغ تايغر" Flying Tiger. وانضم الى محفظتنا علامات تجارية جديدة مهمة مثل "صب واي" و "فناك دارتي" Fnac Darty حتى وصل عدد إجمالي العلامات التجارية الى 83* علامة في نهاية السنة.

أظهرت شبكة متاجرنا الموحدة انخفاضا صافيا على أساس سنوي بلغ 71 متجراً و16 متجراً على أساس ربع سنوي، مع وصولنا لنهاية ترشيد متاجرنا، بينما نقوم بتعجيل وتيرة الرقمنة.

بالنسبة للتجزئة، تم إغلاق 174 متجراً للتجزئة، وافتتاح 86 متجراً مما نتج عنه انخفاض صافي في محفظة التجزئة بلغ 88 متجراً.

بالنسبة للأطعمة والمشروبات، تم افتتاح 47 منفذاً وإغلاق 30 منفذاً، مما نتج عنه زيادة صافية بلغت 17 منفذاً. وقد نتج عن اتفاقية الامتياز التجاري الرئيسية مع صب واي التي وُقعت في الربع الثالث من السنة المالية 2022 أكثر من 145 متجراً جديداً في السنوات الخمس التالية *يتضمن التعداد العلامات التجارية المضافة إلى شبكة المتاجر والبيانات المالية. الالتزام بالرقمنة بناء علامة تجارية لنمط الحياة استمرار تكامل علامات الحكير التجارية على "فوغا كلوسيت" مع إضافة 47 علامة تجارية مدعومة بتحسين العمليات التسويقية.

تعزيز خدمات لوجستية مع طرف ثالث وعروض الميل الأخير واتفاقيات موقعة مع مزودين جدد.

توسيع نطاق عمليات الميل الأخير قبل مبيعات رمضان مع التوقيع مع مزودين جدد.

توقيع عقد تطوير للإسراع في انشاء 18 مواقع أحادية للعلامات التجارية.

تمكين "الشراء على الإنترنت، والتسليم في المتجر" على علامات تجارية مختارة من "انديتكس" كجزء من الإدراج العالمي خلال 18 شهراَ.

تقديم البيع عبر القنوات في كامل محفظة الشركة، مما يمكّن التسوق متعدد القنوات ورحلة تسوق انسيابية للمستهلك.

الشركة، مما يمكّن التسوق متعدد القنوات ورحلة تسوق انسيابية للمستهلك. أطلقت "فاس لابز" شركة فاس للتمويل من خلال شراكة استراتيجية مع valU والتي ستساهم في تمكين الحكير من تقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" لعملائها في المملكة العربية السعودية. افتتاح الأول من أصل خمسة متاجر مخطط لها ل "الو يوغا" Alo Yoga في ديسمبر 2021 بعد افتتاح فرع ثاني في يونيو 2022 في النخيل مول في الرياض. افتتاح أول فرع ل "فلاينغ تايغر" Flying Tiger في فبراير 2022 في النخيل مول، ومن ثم افتتاح ثلاثة فروع جدد في مارس 2022. وتم تحديد مواقع "فناك دارتي" Fnac Darty و من المتوقع افتتاح أول متجر خلال عام 2022

ومع توقيع اتفاقية الامتياز التجاري الرئيسية ل "صب واي"، حيث سيتم افتتاح 20 متجرا تملكها الشركة في المملكة العربية السعودية و47 متجرا جديدا سيتم الاستحواذ عليهم بحلول عام 2023، مع خطط قادمة لدخول صب واي إلى أسواق مختارة في رابطة الدول المستقلة في العامين القادمين. وتمت أيضا اتفاقية الامتياز التجاري الرئيسي لشركة "سيكريتس"، مع أول فرعين سيتم افتتاحهما في السنة المالية 2023. وجاري نقاشات للاستحواذ على حقوق الامتياز التجاري لسلسلة مطاعم وجبات سريعة محلية.

إبرام اتفاقية التوسع مع سينابون، مع 130 منفذاً جديداً في المملكة خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى المحفظة الحالية المكونة من 120 فرعاً. ومن المقرر افتتاح أول متجر دولي لسينابون في المغرب خلال الجزء الأخير من عام 2022، مع خطط لتصدير العلامة التجارية إلى أسواق أخرى خلال عام 2023.

نعمل باستمرار مع شركاء علامتنا التجارية لإطلاق علامات تجارية جديدة والتوسع في أسواق النمو. وفي هذا السياق افتتحنا أربعة متاجر "كيكو ميلانو" في جورجيا وأذربيجان، مع متاجر إضافية من المتوقع أن تفتتح في المغرب.

العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين ستستضيف الشركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة وذلك في 4 يوليو 2022 في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية. للحصول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: investors.relations@fahretail.com لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: إدارة علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: investors.relations@fahretail.com

قائمة الدخل

التغيير السنة المالية 2022 السنة المالية 2021 التغيير على أساس سنوي الربع الرابع- السنة المالية 2022 الربع الرابع - السنة المالية 2021 مليون ريال سعودي 39.8% 5,915 4,233 22.5% 1,387 1,132 الإيرادات 14.0% (4,924) (4,321) 1.5% (1,205) (1,187) تكلفة الإيرادات غير محدد 990.8 (88.3) غير محدد 181 (55) إجمالي الربح 18.8 16.8% -2.1% 17.9 13.1% -4.8% هامش إجمالي الربح 16.0% (170) (146) -26.6% (27) (37) مصاريف البيع والتوزيع 8.8% (321) (295) -35.4% (57) (88) المصاريف الإدارية والعمومية - - (2) - - 17 تكلفة انخفاض القيمة -70.9% (37) (129) -90.4% (6) (58) مصاريف تشغيلية أخرى -40.0% (179) (299) -46.5% (38) (71) الإهلاك والاستهلاك -41.6% 158 271 23.8% 48 39 صافي الدخل (الخسارة) الأخرى غير محدد 442.0 (687) 17.9 102 (253) دخل التشغيل 23.7 7.5% -16.2% غير محدد 7.3% -22.4% هامش دخل التشغيل -29.3% (251) (355) 29.7 (51) (80) الرسوم المالية - (71) - -36.7% (71) - خسارة انخفاض قيمة الشهرة -21.9% (16) (20) - (12) (19) حصة الخسارة في شركات زميلة غير محدد 105 (1,063) -91.1% (31) (352) الربح قبل احتساب الزكاة والضريبة 44.8% (67) (46) غير محدد (13) 6 الزكاة وضريبة الدخل غير محدد 38 (1,109) -87.1% (45) (347) صافي الربح للفترة غير محدد 0.21 (5.19) -87.9% (0.19) (1.61) ربحية السهم الأساسية والمخففة غير محدد 462 (598) غير محدد 93 (226) الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 21.9 7.8% -14.1% 26.7 6.7% -19.9% هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

الميزانية العمومية

التغيير 31 مارس 2022 31 مارس 2021 مليون ريال سعودي الأصول 2% 1,358 1,327 الممتلكات والآلات والمعدات -4% 3,276 3,402 حق استخدام الأصول -3% 1,083 1,111 الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة -8% 2 2 استثمارات عقارية 2198% 62 3 استثمارات في الشركات الزميلة وغيرها 0% 300 300 استثمارات أخرى - 30 - الأصول المشتقة -1% 6,110 6,145 مجموع الأصول الثابتة 48% 1,700 1,152 المخزونات 1% 475 471 السلف والودائع والذمم المدينة الأخرى 33% 64 48 المدفوعات المسبقة والإيجارات والتأمين - - 75 الذمم المدينة الناتجة عن التخلص من الشركات التابعة/ العلامات التجارية -58% 198 468 النقد وما في حكمه 10% 2,437 2,213 إجمالي الأصول الحالية 2% 8,547 8,359 إجمالي الأصول حقوق الملكية والمطلوبات 0% 2,100 2,100 رأس المال -1% (507) (511) الاحتياطات (النظامية والعملة الأجنبية والقيمة العادلة) -5% (982) (1,038) الخسائر المتراكمة 11% 611 552 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 7% (107) (100) فائدة غير مسيطرة 8% 504 452 مجموع الأسهم - - 2,304 القروض طويلة الأجل والاقتراض 0% 2,846 2,838 مطلوبات الإيجار -7% 103 110 منافع ما بعد التوظيف -44% 2,949 5,253 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 47% 1,496 1,016 الذمم الدائنة التجارية 134% 37 16 مطلوبات الزكاة والضرائب -21% 632 803 مسؤولية الإيجار- الجزء المتداول 251% 2,878 820 القروض قصيرة الأجل والاقتراض 92% 5,094 2,655 إجمالي المطلوبات الحالية 2% 8,043 7,907 إجمالي المطلوبات 2% 8,547 8,359 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

نبذة حول فواز الحكير وشركاه

تأسست شركة فواز الحكير وشركاه (المعروفة باسم "الحكير") في العام 1990م من قبل فواز وسلمان وعبد المجيد الحكير. وتعد الشركة منذ تأسيسها من الكيانات الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط. ومنذ افتتاحها لأول متاجرها عام 1991م، تسارعت وتيرة نمو الشركة بشكل متزايد حتى أصبحت استثماراتها اليوم حوالي 1,684 متجر في 100 مركز تجاري عبر 11 دولة مختلفة. وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى حوالي 480,000 متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 10,500 موظف. وتضم الشركة حوالي 83 علامة تجارية تتنوع بين الملابس النسائية والملابس الرجالية ومستلزمات الأطفال وحديثي الولادة والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، فضلاً عن إدارة وتشغيل كبرى المتاجر الشاملة والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.fahretail.com.

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التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

وتعكس التوقعات المستقبلية وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفة اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.