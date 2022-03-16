حلول Vantage تتيح للمؤسسات حماية أصولها المختلفة في أي مكان ضمن شبكاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت نوزومي نيتوركس، الشركة الرائدة في مجال التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) والذي يقام في الفترة بين 21 و 23 مارس في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها الواسعة من حلول التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء لتبيّن دور التكنولوجيا ومزاياها المتعددة في أسواق الأمن والمتابعة.

في تعليقه على المشاركة قال بشير موسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا: "شهد العام 2021 تطورات غير مسبوقة في مجال التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وأمن البنية التحتية الحرجة، حيث تصدّرت الهجمات السيبرانية عناوين الأخبار واستهدفت عددًا من كبرى المؤسسات من أمثال كولونيال بايبلاين وجي بي إس وأولدزمار ووتر وكاسيا، والتي استغلت ثغرات برمجيات Log4j. ما تزال هجمات طلب الفدية والتهديدات التي تواجه التقنيات التشغيلية والبنى التحتية الحرجة في أعلى مستوياتها، كما هو الحال مع الإعلانات المستمرة عن وجود الثغرات، مما يعني أننا انتقلنا إلى سيناريوهات "ماذا سنفعل لو حدثت الهجمة" إلى "ماذا سنفعل عند حدوث الهجمة" في مجال التقنيات التشغيلية وأمن البنى التحتية الحرجة."

وخلال فعاليات جيسيك، تستعرض نوزومي نيتوركس حلولها السحابية Vantage التي تمكنها من التخلص من النقاط العمياء وتعزيز وعي المؤسسة بالهجمات السيبرانية. وفي ظل التطور الملموس في دفاعات البنية التحتية الحرجة، وذلك بفضل التقدم في الجهود التعاونية على الصعيد العام والخاص من أجل تقوية الدفاعات، قدمت نوزومي نيتوركس مساهمات ملموسة في هذه التوعية بواسطة حلولها الأمنية المبتكرة. كما ستساعد التوجيهات الحكومية والتشريعات السارية، إلى جانب الحوكمة الذاتية على مستوى القطاع، في إرساء وتطبيق المعايير الأساسية للأمن السيبراني في البنية التحتية الحرجة.

وأضاف بشير: "يعزز كل من القطاعين العام والخاص جهودهما لتعزيز الدفاعات ليصبح الأمن السيبراني المتين أولوية قصوى فيما تطبق أنظمة التقنيات التشغيلية وأمن البنى التحتية الحرجة تقنيات جديدة لمواصلة التفوق على المنافسين. نشارك في جيسيك لمشاركة الأمثلة الواقعية والميدانية عن شركات تواجه التحديات ذاتها، ونتطلع إلى التواصل مع عملائنا وشركائنا مناقشة دورهم في تحسين أمن تلك البيئات بشكل فعال."

وخلال المؤتمر المتخصص الذي يستمر ثلاثة أيام، يتواجد فريق نوزومي نيتوركس في الجناح D32 بالقاعة 6 حيث يستعد فريق المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن السيبراني من نوزومي نيتوركس للتواصل مع الزوار وإجراء النقاشات الاستراتيجية حول الأمن السيبراني وكيف يمكن للمؤسسات تطوير أطرها الأمنية وتعديلها بما يتناسب مع الواقع الجديد من الهياكل الموزعة وإنترنت الأشياء.

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