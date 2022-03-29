شركة استثمارية قابضة تابعة لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG) تتجاوب مع الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة

دبــي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) حفل إطلاقها في أبراج الإمـارات بدبـي. وكدليل على التزامها برعاية الاستدامة، قامت الشركة بتدشين شراكتها مع الأمم المتحدة (UN)، وتحديداً في إطار مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR). حضر الفعالية رئيس شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB)، السيد/ جازمان شاهار عبد الله، والمدير التنفيذي للشركة، السيد/ عرفان هادي جازمان شاهار، و سفير مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، الدكتور/ محمود البرعي.

شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) هي شركة استثمارية قابضة تابعة لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال ذ.م.م. (KVG)، وهي أكثر من مجرد شركة استثمارية قابضة حيث تعد أيضًا منصة لتحقيق الاستدامـة من خلال استكشاف السوق حول مجالات الاستثمار بزراعة وإنتاج التيــل. واعتباراً من الآن، تعمل شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) على استكشاف سوق الاستثمار الدولي، وذلك بدءاً من دبـي وغيرها من بلدان الشرق الأوسط الأخرى، حيث تستهدف الشركة توسيع سوق الاستثمار ليشمل أجزاءً أخرى من العالم في المستقبل.

وفي هذا الشأن، صرح السيد/ جازمـان شاهـار، رئيس شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB)؛ قائــلاً: "إن مشروعنا بشأن المساهمة بتطوير الاستدامة لا يتوقف أبدًا، فكل مبادرة تمثل خطوة إلى الأمام، وهي خطوات تدريجية وثابتة، فنحن نمتلك واحدة من أفضل الآليات في تحقيق هدفنا، والمتمثلة في إمكانياتنا بزراعة ومعالجة ألياف التيل، هذا مع استمرارنا في العمل على توسيع إمكاناتنا للوصول إلى أهدافنـا".

حيث أضاف قائــلاً: "تعد شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) منصة مثاليـة لفتح الأبواب أمام كينـاف فينتشـر جلوبـال ذ.م.م. (KVG) ومجموعة شركاتها لاستكشاف السوق العالمية من أجل تنمية وتطوير الصناعة، فضلاً عن كونها عاملاً مساهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة كجزء من المبادرة المعنية بالدعوة إلى المجتمع العالمي المستدام، حيث ستعمل الشراكة التي تم تدشينها بين الشركة و مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR) على تغيير قواعد اللعبة لمبادرة الاستدامة العالمية؛ فمِـن بين العناصر الرئيسية التي تتضمنها الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR) الوصول إلى إطار جغرافي أوسع لنشر فرص تحسين جودة الحياة.

ومع عملها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، ستركز شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) على القضايا المتعلقة باللاجئين في جميع أنحاء العالم، كما ستركز الشراكة بينهما على فسح المجال لجميع الطاقات والإمكانات اللازمة في المواقف الصعبة، خاصة في الأوقات التي يسودها الإحساس بعد الاستقرار أو عدم اليقين. وبوصفها مؤسسة مُجهزة بالوسائل اللازمة لإحداث التغيير؛ فإن شركة الرزق كابيتال برهاد إنفستمنت ذ.م.م (ARCB) ملزمة بتحقيق التحسن التدريجي المستهدف للبشرية، مع استعادة الصحة البيئية في نفس الوقت، ولا سيما الحد من تأثيرات البصمة الكربونية على العالم.

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نبذة عن شركة الرزق كابيتال برهاد (ARCB):

تهدف شركة الرزق كابيتال برهاد (ARCB) إلى التأسيس لمكانتها كشركة استثمار عالمية تعطي الأولوية لتطوير المواد والمنتجات والابتكارات المتقدمة المستدامة، بهدف الإسهام في تحسين بيئات الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية التي تعمل بها. وعلى نطاق أوسع؛ فهي مؤسسة ملتزمة بإحداث التغيير لصالح المجتمع العالمي والبيئة العالمية. ومع التزامها بالقيم الدينية الإسلامية؛ تتطلع شركة الرزق كابيتال برهاد (ARCB) إلى خدمة الناس عبر منصات الأعمال.