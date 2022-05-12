· شهد سوق السفر العربي 2022 حضور أكثر من 23,000 زائر بمعدل نمو يزيد عن 100% على أساس سنوي

· شهد سوق السفر العربي 2022 حضور أكثر من 30,000 مشارك بما فيها 1500 جهة عارضة من 150 دولة

· استكشف المعرض مجالات النقل والضيافة والفعاليات والمعالم السياحية مع تسليط الضوء على مستقبل السفر والسياحة الدولية

· كانت مواضيع الابتكار والاستدامة والإبداع هي الموضوعات الرئيسية خلال الحدث الذي استمر لأربعة أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي حضور أكثر من 23,000 زائر، حيث اجتمع قادة الصناعة في مركز دبي التجاري العالمي لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "شهد معرض سوق السفر العربي 2022 مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة بمعدل نمو يزيد عن 100% على أساس سنوي، حيث تعد هذه الأرقام مثيرة للإعجاب وخاصة ًبالنظر إلى عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تحدث في الصين ووجهات أخرى في العالم، علاوة على ذلك فإن تطوير قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لا يظهر أي بوادر للتراجع، حيث من المقرر أن ترتفع عقود بناء الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% هذا العام وحده".

شكلت قيمة المشاريع الإماراتية والسعودية 90% من جميع عقود الضيافة الإقليمية الممنوحة في عام 2021 وفقًا لبحث صادر من شبكة بي إن سي، وقد توقعت شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات العقارية من خلال أحدث تقرير صادر عنها ترسية عقود تشييد فنادق بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، بينما انتقل خبراء الصناعة إلى المسرح العالمي لسوق السفر لحضور جلسة نقاش حول مستقبل صناعة الضيافة في المنطقة.

أدار هذه الجلسة بول كليفورد، محرر مجموعة الضيافة في شركة آي تي بي ميديا جروب، حيث تضمنت جلسة النقاش رؤى من كريستوفر لوند، مدير فنادق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة كوليرز إنترناشونال، ومارك كيربي، رئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة، وتيم كوردون، نائب الرئيس الأول في مجموعة فنادق راديسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وجوديت توث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فايفري للضيافة.

وعلق كوردون قائلاً: "الشركات التي تحصل على هذا الحق ستستفيد لأننا بالطبع نعلم مدى تكلفة استقطاب أشخاص جدد إلى أعمالنا، بل إن الأمر سيكون أكثر تكلفة إذا فقدتهم. لا أعتقد أنه يمكنك التحدث عن مستقبل الضيافة دون الحديث عن مستقبل المواهب".

وفي حديثه عن الأهمية المستمرة لجهود التوطين، قال كيربي من مجموعة إعمار للضيافة: "يتوافق التوطين مع كيفية تطوير فرقنا القيادية لتشغيل الفنادق، فنحن نركز على القيادة على هذا المستوى لتأتي من الداخل بالاعتماد على المواهب الداخلية، حيث تساعدنا في تحقيق ذلك أننا ننمو ونفتتح فنادق جديدة، لأنها توفر فرصًا لأعضاء فريقنا الحاليين للانتقال إلى المرحلة التالية الأعلى".

وقد افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات معرض سوق السفر العربي 2022 الذي استمر لأربعة أيام من 9 إلى 12 مايو.

وقد أدار الجلسة الافتتاحية إيليني جيوكوس، مذيع ومراسل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وكان من بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية كلاً من: عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ويوكيم جام سليفير، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في هيلتون وبلال قباني، رئيس الصناعة والسفر والسياحة في جوجل وأندرو براون، المدير الإقليمي لأوروبا للشرق الأوسط وأوقيانوسيا في المجلس العالمي للسفر والسياحة.

كما شهد اليوم الافتتاحي للمعرض الجلسة الأولى أرايفال دبي، حيث سلط خبراء الصناعة الضوء على الدور الذي تلعبه التجارب السياحية في الوجهة في تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، وفي وقت لاحق من بعد الظهر، توجه وزراء من الإمارات العربية المتحدة والأردن وجامايكا وبوتسوانا إلى المسرح العالمي لمناقشة أهمية الاستثمار والتكنولوجيا والشمولية في دفع عجلة تعافي وانتعاش السياحة في الشرق الأوسط إلى الأمام كجزء من المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار.

شهد اليوم الثاني من سوق السفر العربي 2022 انضمام ممثلين رفيعي المستوى من العربية للطيران ومجموعة الاتحاد للطيران إلى جون ستريكلاند من شركة جيه إل إس للاستشارات على المسرح العالمي لسوق السفر العربي لمناقشة الكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران، وفي وقت لاحق من فترة بعد الظهر قدم بول كيلي من شركة دي\إيه وجهة نظره حول كيفية التواصل مع المسافرين العرب بشكل أكثر فاعلية.

وفي نهاية اليوم الثاني من الحدث، حصلت منصة مشاركة الفيديو "ويلكام تو ذا وورلد" على استثمار يصل إلى 500,000 دولار أمريكي بعد فوزها في مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة على مسرح ترافيل تك.

تميز اليوم الثالث من المعرض بعدة جلسات تم تسليط الضوء من خلالها على السياحة الرياضية واتجاهات تكنولوجيا الضيافة وتجارب تناول الطعام وخدمات السفر المعتمدة على عالم ميتافيرس الافتراضي ودور مؤثري التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير، كما استضافت رابطة سفر الأعمال العالمية أيضًا جلستي نقاش في اليوم الثالث تم التركيز من خلالها على الاستدامة والاتجاهات طويلة الأجل في قطاع سفر الأعمال.

وقد انتقل ممثلون من شركات: أطلس وويجو الشرق الأوسط وعلي بابا كلاود الشرق الأوسط كجزء من جدول أعمال المؤتمر لليوم الرابع والأخير من الحدث، إلى منصة ترافيل تك لاستكشاف كيف تغير البيانات تجارة التجزئة في شركات الطيران، كما شارك المحاضرون رؤاهم حول كيفية بناء مؤسسات قائمة على البيانات ولماذا من المرجح أن تنجح الشركات التي تسخر بيانات السفر بنجاح على المدى الطويل.

هذا وقد تضمنت الجلسات الصباحية في اليوم الأخير من المعرض جلسة استضافتها السياحة المسؤولة لسوق السفر العالمي على المسرح العالمي لسوق السفر العربي، والتي سلطت الضوء على كيفية استخدام أحدث الابتكارات لتعزيز التكنولوجيا المسؤولة للسفر والسياحة، وفي ختام نسخة هذا العام من سوق السفر العربي، تضمنت الجلسات المسائية نقاشًا حول عودة سياحة المدينة ونموها من جديد.

كما تضمن اليوم الأخير من المعرض تتويج الفائزين بجوائز بيست ستاند الشهيرة، حيث فازت الخطوط السعودية بجائزتي أفضل تصميم جناح وأفضل جناح بتصويت الجمهور بينما فازت جميرا إنترناشيونال بجائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، وذهبت جائزة الجناح المتميز لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وفازت شركة إشراق للضيافة بجائزة أفضل جناح جديد بينما ذهبت جائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك لشركة TBS / Vbooking.

وأضافت كورتيس قائلة: "لقد أتاح معرض السفر العربي 2022 فرصة مثالية لقطاع السفر والسياحة العالمي للتجمع في دبي واستكشاف مستقبل صناعتنا".

واختتمت كورتيس حديثها قائلاً: "سيكون الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا واكتساب المواهب والاحتفاظ بها أمورًا حاسمة لنجاحها على المدى الطويل".

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي يقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما سيتم انعقاد النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي 2022 في يومي 17 و18 مايو الجاري.

#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة

السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية: تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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