أرباح الربع الأول بلغت 6 ملايين درهم بعد خفض قيمة الأصول غير المادية بمقدار 31 مليون درهم

ومع استبعاد تأثير خفض الأصول الغير مادية، يرتفع صافي الأرباح إلى 37 مليون درهم والأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 83 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 46% و12% على التوالي مقارنة مع نتائج الربع الأول 2021

التزام راسخ بالريادة تجلى في الإطلاق الناجح لشركة شعاع للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في مارس 2022

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022. وبلغ صافي أرباح الشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") في الربع الأول من العام 6 ملايين درهم إماراتي، مقابل 25 مليون درهم في الربع الأول 2021. وباستبعاد تأثيرات خفض قيمة الأصول غير المادية، فإن قيمة صافي الأرباح على أساس القياس بالمثل تكون 37 مليون درهم وترتفع الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 83 مليون درهم مقابل 75 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي ومقابل قيمتها السلبية في الربع الرابع 2021 وقدرها 18 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار الأداء القوي للإيرادات الأساسية للمجموعة.

استمرار خفض نسبة الديون المالية في الميزانية العمومية

قامت المجموعة في عام 2021 بإغلاق وحدة الأصول غير الأساسية وتحويل أصولها المتبقية إلى محفظة الاستثمارات الرئيسية لضمان استمرار إدارتها مع الاستثمارات الأخرى للمجموعة. وخلال الربع الأول 2022، واصلت شعاع نهجها الاستباقي في خفض هذه الأصول مع إجراء عدة عمليات تقليص منها ما اكتمل، أو ما زال قيد التنفيذ أو الإعداد. وواصلت نسبة الدين المالي للمجموعة انخفاضها بالتوازي مع انخفاض نسبة الدين المعدلة بمقدار 212 مليون درهم عن الـ 12 شهراً الماضية. وانخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية بنسبة صافية قدرها 22٪ لتصل إلى 112٪ خلال هذا الربع أيضاً مما يجعلها اقل نسبة منذ 2019.

الارتقاء بعروض المجموعة وتقديمها للعملاء

بعد التقدم الذي أحرزته في تطوير قطاعات أعمالها في عام 2021، كشفت المجموعة عن فرص جديدة متنوعة في 2022.

ففي قطاع إدارة الأصول، أعلنت وحدة أعمال الديون في مارس إطلاقها أكبر صناديق استثمارات الدين في المنطقة، "شعاع فينتشر بارتنرز"، لتوفير مصادر تمويل بديلة للشركات الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت وحدة الأسواق الخاصة الاستحواذ على أليانز للخدمات البحرية واللوجستية عبر صندوق "تالاسا إنفستمنتس" المُدار، وهو الاستحواذ الثاني من نوعه في مجال سفن الدعم البحري بعد الاستحواذ على "مجموعة ستانفورد مارين" في 2020، عبر الصندوق ذاته. وبذلك، أنشأت "شعاع" محفظة تضم الأسطول الأضخم لسفن الدعم البحري في المنطقة والرابع على مستوى العالم.

كما نجح قطاع الصيرفة الاستثمارية في جمع 100 مليون دولار أمريكي عبر طرح أسهم شركة شعاع للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في "ناسداك" لدعم إدراج شركة تكنولوجيا شرق أوسطية بارزة مستقبلاً، مما يسهم في تعزيز الدعم الذي تقدمه المجموعة للمواهب الإقليمية ويتيح وصول العملاء إلى فرص استثمارية مجزية.

كما أعلنت المجموعة في مارس الماضي عن استثمارها الاستراتيجي في شركة التكنولوجيا المالية الإماراتية "سوق المال"؛ ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية "شعاع كابيتال" الرامية لزيادة عروضها الرقمية وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل الشخصي التي توفرها للمستهلكين.

التوقعات

تواصل المجموعة العمل وسط انعدام اليقين الجيوسياسي وازدياد تقلبات السوق على مستوى العالم. إذ تركز إدارتها على الارتقاء بأداء أعمالها الأساسية ورصد الفرص الجديدة، ما يحسن قدرة المجموعة على تعزيز مكانتها الرائدة في السوق وخلق قيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين.

وفي إطار تعليقه على نتائج الربع الأول لعام 2022، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "نجحت وحدات أعمالنا في اجتياز جميع التحديات الكبيرة التي برزت منذ مطلع العام، ابتداءً من الحرب على أوكرانيا وانعدام اليقين الجيوسياسي الذي سببته، وصولاً إلى تسارع وتيرة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تنامي حالة انعدام اليقين والتقلب في السوق. وترتكز قوتنا إلى نموذج أعمال بالغ التنوع، وقدرة عالية على التكيف بسرعة، واغتنام فرص السوق مع الاستمرار في تعزيز إيراداتنا المتكررة وميزانيتنا العمومية. وبالاستناد إلى نقاط القوة هذه، تمكنت ’شعاع‘ من الاستحواذ على شركة أخرى عبر صندوق ’تالاسا إنفستمنتس‘، وأطلقت صندوق ’شعاع فينتشر بارتنرز ‘، كما نجحت في جمع 100 مليون دولار عبر طرح أسهم شركتها للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة خلال هذا الربع، وذلك خير دليل على قدرتنا على العمل بكفاءة عالية في بيئة مليئة بالتحديات".

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