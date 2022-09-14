دبي: أعلن دبي آوتليت مول، وجهة التسوق المفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع اتفاقية مع "نوتينو جاليري" ليفتتح أبوابه في التوسعة الجديدة للمركز التجاري خلال الربع الأخير من عام 2022. وبهذه الاتفاقية ينضم "نوتينو جاليري" لمجموعة العلامات الكبرى المتواجدة في دبي آوتليت مول.

يضم "نوتينو جاليري" أكثر من 300 علامة تجارية، وسيقدم مجموعة واسعة من العطور ذات العلامات التجارية العالمية بأسعار تنافسية. تشمل العلامات التجارية المتوفرة تحت سقف واحد Hermes، Gucci، Cartier، D&G، Clinique، Elie Saab، Tom Ford، Roberto Cavalli والمزيد.

معلقاً على هذه الشراكة، قال فيشال ماهاجان، مدير دبي آوتليت مول: " لقد بدأنا في استراتيجية توسع كبرى ونحن نبحث دائمًا عن العلامات التجارية التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق رؤيتنا. يسعدنا أن نتعاون مع (نوتينو جاليري)، وبوجودهم في التوسعة الجديدة، نأمل أن نوفر لعملائنا تجربة تسوق فريدة ومتنوعة عبر جميع نقاط البيع".

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حول دبي آوتليت مول:

يعتبر دبي أوتليت مول التابع لمجموعة الأهلي القابضة هو أول مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط يتأسس على فكرة "القيمة" "الآوتليت"، ويضم أكثر من 1300 من كبار العلامات التجارية العالمية الراقية، و 240 متجراً، ويعتبر المركز الوجهة المثالية للتسوق القيم "بأسعار معقولة" حيث يقدم للعملاء خصومات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات.