النمو الضعيف للمركز المالي يبدو مؤقتا؛ وتغير هيكل التوظيف يبدأ جني ثماره تراجع الأرباح بنسبة ملحوظة 17% على أساس ربع سنوي نظراً لعوامل غير متكررة؛ الدخل من الأعمال المصرفية مازال عند مستوى صحي ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 17.3% على أساس ربع سنوي مسجلاً 3,5 مليار جنيه، وذلك بحسب القوائم المالية للبنك. مقارنة بالربع الثاني من 2021، ارتفع صافي الدخل من العمليات المصرفية بنسبة متماسكة 16% إلى 7,7 مليار جنيه، إثر ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 17%، مما يرجع في الأساس إلى نمو المركز المالي إلى جانب اتساع هامش صافي الفائدة بواقع 15 نقطة أساس إلى 5.9%. ارتفع الدخل من العمولات بنسبة صحية 7.7% على أساس سنوي على الأرجح نتيجة ارتفاع أنشطة الإقراض. فضلاً عن ذلك، شهد الاضمحلال من خسائر الائتمان تراجعاً حاداً بنحو 64.6% على أساس سنوي، مما أدى لتراجع تكلفة المخاطرة لدى البنك بنحو 71 نقطة أساس إلى 26 نقطة أساس. على الجانب الآخر، سجلت المصروفات التشغيلية زيادة بواقع 505 مليون جنيه متعلقة بشكل أساسي بتكوين مخصصات أخرى. ارتفع الإنفاق التشغيلي لدى البنك بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك إلى 23.2%. على أساس ربع سنوي، ارتفع الدخل من الأعمال الأساسية المصرفية بواقع 3.5% على أساس ربع سنوي، بفضل اتساع المركز المالي، في حين شهد الدخل من العمولات تراجعا بواقع 5.5% على أساس ربع سنوي إلى 650 مليون جنيه. شهد الدخل التشغلي غير الأساسي تراجعاً ملحوظا، مسجلاً خسائر بنحو 756 مليون جنيه نتيجة تكوين مخصصات أخرى وضعف أرباح الاستثمارات المالية. شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك ارتفاعاً صحياً بنسبة 2.6% إلى 23.6% نتيجة ضعف تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع الرافعة المالية. النمو الطفيف للودائع خلال ربع العام يؤثر على نمو المركز المالي؛ احتواء مقاييس جودة الأصول أبرز الإيجابيات

سجل المركز المالي للبنك التجاري الدولي تراجعاً بنحو 0.3% على أساس ربع سنوي (+5% منذ بداية العام) مسجلا 523,5 مليار جنيه في الربع الثاني من 2022، نتيجة النمو الطفيف لودائع العملاء، مسجلة 428,9 مليار جنيه. أما ودائع الشركات فتراجعت بنحو -0.5% على أساس ربع سنوي (+9.5% منذ بداية العام) إلى 197.5 مليار جنيه (ممثلة 46% من إجمالي الودائع). ارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنحو 0.4% على أساس ربع سنوي (+1.9% منذ بداية العام) إلى 231,3 مليار جنيه إثر المنافسة السوقية الشديدة. ارتفع مجمل القروض بنسبة 7.5% على أساس ربع سنوي (+17% منذ بداية العام) إلى 191,3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من 2022. سجل كل من قروض الشركات والأفراد نمواً جيداً خلال ربع العام، مع نمو قروض الشركات بنسبة 8% وقروض الأفراد بنسبة 5.6%. رفع البنك استثماراته المالية بشكل ملحوظ في سندات وأذون الخزانة خلال ربع العام بنحو 18% على أساس ربع سنوي، في حين تراجع التوظيف في الإنتربنك بنسبة ملحوظة 53%. ارتفعت مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجاري الدولي، مع معدل قروض غير عاملة بنحو 4.87% حتى يونيو 2022، مقارنة بـ 5.13% حتى ديسمبر 2021، في حين حافظت تغطية المخصصات عند مستوى صحي 208%. #بياناتشركات - انتهى - COMI EY، السعر الحالي: 37.0 جنيه، القيمة العادلة: 63.0 جنيه، التوصية: شراء