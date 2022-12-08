· جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تكرّم أهم الشركاء لجهودهم في مساعدة العملاء على الابتكار

· بيسبن جلوبال تُعتبر الشريك الوحيد منصة أمازون ويب سيرفيسز حتى تاريخه لتزويد الخدمات المُدارة في السوق الناشئة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في استشارات الحلول السحابية وإدارتها، اليوم فوزها بجائزة شريك العام لمنصة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، والتي تكرم أهم الشركاء لجهودهم الكبيرة في مساعدة العملاء على الابتكار وبناء الحلول على سحابة أمازون ويب سيرفيسز.

وتُمنح جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز تقديراً لمجموعة متنوعة من شركاء التكنولوجيا واستشارات الحلول السحابية الأصلية والتقليدية عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، والذين اعتمدوا خلال العام الماضي على نماذج أعمال تركز على التخصص والتعاون، بالإضافة للشركاء الذين تواصل نماذج أعمالهم التطور والازدهار على سحابة أمازون ويب سيرفيسز.

وتشكل شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز برنامجاً عالمياً للشركاء يركز على مساعدة عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على منصة أمازون ويب سيرفيسز لبناء الأعمال والحلول الناجحة من خلال تقديم الدعم التجاري والفني والتسويقي اللازم لدخول السوق. ويجمع برنامج شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز مجموعةً من شركات البرمجيات المستقلة وشركات تكامل الأنظمة وغيرها من الشركاء من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو ألونسو لوبيز، مدير مبيعات الشركاء لدى أمازون ويب سيرفيسز: "يساعد شركاء أمازون ويب سيرفيسز الشركات من مختلف أنحاء العالم على النمو والابتكار، ونشهد جميعنا التحول الهام الذي تسجله القطاعات والتحسن في خدمة العملاء. ويسعدنا تكريم أبرز الشركاء في توزيع جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، ونتطلع لمواصلة العمل سويةً خلال عام 2023".

واختارت لجنة من خبراء أمازون ويب سيرفيسز الفائزين في المنطقة بناءً على معايير صارمة:

جائزة شريك العام لمنصة أمازون ويب سيرفيسز تُمنح هذه الجائزة إلى الشريك الاستشاري ضمن شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز، والذي حافظ خلال عام 2022 على سوية أداء مرتفعة وساهم في نمو وتطور عمله الخاص على المنصة السحابية.

وتشكل بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى الشركات الرائدة في تقديم استشارات الحلول السحابية الأصلية، وشريك منصة أمازون ويب سيرفيسز الوحيد حتى تاريخه لتزويد الخدمات المُدارة في السوق الناشئة.

وتمتلك شركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا معرفة عميقة في الخدمات التي توفرها منصة أمازون ويب سيرفيسز، وتقدم لعملائها الاستشارات اللازمة للتحول الرقمي من خلال اعتماد أفضل الممارسات لتحقيق أفضل النتائج عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز.

وبدوره، قال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نشعر بالفخر لفوزنا بهذه الجائزة المميزة التي تمثل التزامنا بتوظيف خبرتنا الواسعة لتوفير أفضل التجارب للعملاء ودعمها بأكثر الحلول والتقنيات تقدماً على سحابة أمازون ويب سيرفيسز. ونتوجه بالشكر إلى عملائنا على ثقتهم وشراكتهم معنا، وإلى موظفينا الخبراء على التزامهم وتفانيهم، وأيضاً إلى فريق منصة أمازون ويب سيرفيسز المتميز على دعمه المتواصل، وتوفير منصة شاملة توظف الحلول لتحقيق أفضل النتائج للشركات والأعمال".

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لمحة حول بيسبن جلوبال:

تُعتبر بيسبن جلوبال مزوداً رائداً لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، وتتخصص في مساعدة الشركات على تبني السحابة من خلال تقديم حلول وخبرات استشارية رائدة في إطار دفع عجلة التحول الرقمي. كما توفر الشركة خدمات متكاملة في مجالات استراتيجيات السحابة والترحيل والتطبيق والبيانات الضخمة ونظام ديف-أوبس ونظام فين- أوبس، وتم تنصيفها في تقرير ماجيك كوادرانت من جارتنر لعام 2022 كشركة ذات رؤية لخدمات التحول نحو تكنولوجيا المعلومات في السحابة العامة، وكمزود رائد على مستوى العالم للخدمات المدارة والاحترافية للبنية التحتية السحابية العامة عام 2016، وكلاعب أساسي في مجال خدمات تحول تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة العامة لعام 2022.

وتعتمد الشركة نهجاً متعدد السحابة يركز على العملاء بالدرجة الأولى، ويقدّم فريق العمل خبرة واسعة وتجربة عالمية لمساعدة العملاء في اختيار أفضل الخدمات والحلول والتقنيات التي يقدمها مختلف مزودو خدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز. كما طوّرت منصة إدارة السحابة الإلكترونية الشاملة أوبس- ناو التي تساعد العملاء على دمج الأصول الموزعة على بيئات سحابية متعددة ووضع رؤية خاصة بهم وإدارتها وتحسينها، مما يخفف من التكاليف بنسبة 30٪ أو أكثر.