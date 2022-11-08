جدة، المملكة العربية السعودية: شركة بن داود القابضة (المدرجة في "تداول السعودية" بالرقم 4161 "الشركة")، والتي تعدّ من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات، أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2022م.

أبرز النتائج المالية (مليون ريال سعودي)

الربع الثالث 2022م الربع الثالث 2021م % ارتفاع/ (انخفاض) الربع الثاني 2022م % ارتفاع/ (انخفاض) الإيرادات 1,182.5 1,077.8 9.7% 1,220.9 (3.1)% هامش الربح الإجمالي 307.2 397.3 (22.7)% 378.1 (18.8)% صافي الأرباح (الخسائر) (48) 70.2 (168.4)% 42.3 (213.5)%

الأشهر التسعة الأولى من 2022م الأشهر التسعة الأولى من 2021م % ارتفاع/ (انخفاض) الإيرادات 3,578.7 3,325.0 7.6% الربح الإجمالي 1,069 1,170.1 (8.6)% صافي الأرباح 59.8 227.3 (73.7)%

صرّح الأستاذ / خالد بن داود، العضو المنتدب لشركة بن داود القابضة قائلاً:"ارتفعت مبيعات بن داود القابضة بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما يعتبر بادرة مبشرة تشير إلى عودة المتسوقين إلى متاجرنا وتفاعلهم بصورة إيجابية مع برنامج الولاء الذي أطلقناه مطلع هذا العام. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الإيرادات انخفض هامش الربح الإجمالي للشركة نتيجةً لاستمرار أنشطة التسويق والترويج. علاوةً على ذلك، أدت التكاليف المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستمرار في تحسين فريق الإدارة، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية. ونتيجة لذلك تم تحقيق صافي خسائر بقيمة 48 مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2022م".

كما أضاف: "بالتزامن مع سعينا المتواصل لتعزيز الإقبال على متاجرنا وزيادة حصتنا السوقية، شرعت شركتنا أيضاً بتوجيه تركيزها على علاقاتها مع المورّدين ونموذجها التشغيلي عبر وضع الأساسات اللازمة لدعم عملية التحوّل مع فريقنا التجاري، بدءاً من الرئيس التنفيذي للعمليات الذي تم تعيينه مؤخراً. وسيساهم التغيير الهيكلي الذي سيرسيه الرئيس التنفيذي للعمليات وفريقه، بما في ذلك إجراء مراجعة وتدقيق لربحية كل متجر، في تحسين هامش الربح الاجمالي والهامش الداخلي من الموردين خلال الأشهر الستة المقبلة. وأنا متفائلٌ بالتقدم المحقق والمبادرات التي أطلقناها، مثل افتتاح أول متجر سوبرماركت خارج المملكة في مملكة البحرين، كما أنني واثقٌ بأن هذه الخطوات ستُعيد بن داود القابضة إلى مسار النمو والربحية في المستقبل القريب".

النتائج المالية: الربع الثالث من العام 2022م

بلغت الإيرادات 1,182.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022م، وهي أعلى بنسبة 9.7% من إيرادات الفترة نفسها من عام 2021م، ويُعزى ذلك إلى استمرار زخم أنشطة التسويق والترويج التي تقوم بها الشركة. وشهد الربع الثالث تحقيق متاجر بن داود مبيعات قدرها 374.5 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 270.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام الماضي. ولم تقتصر هذه الزيادة على المتاجر التي تقدم خدماتها للحجاج بشكل مباشر، بل سُجلت في جميع متاجرنا. بينما انخفضت مبيعات متاجر الدانوب إلى 770 مليون ريال مقارنةً مع 807.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات للشركات.

وقد بلغ هامش الربح الإجمالي 307.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2022م بما يعادل 26% من إيرادات المبيعات، بالمقارنة مع 397.3 مليون ريال سعودي 36.9% من إيرادات المبيعات في الربع الثالث من عام 2021م. ويُعزى ذلك الانخفاض إلى أنشطة التسويق والترويج، وإعادة تنظيم شروط الموردين. وتعمل الشركة حالياً على معالجة مسألة دعم الموردين ونماذج العقود المتغيرة والعقود الثابتة مع الموردين من خلال تعيين رئيس تنفيذي جديد للعمليات وتعزيز فريقها التجاري. وترتكز الشركة على تحسن مبيعاتها واستعادة حصتها السوقية لتدعيم موقفها في مفاوضاتها مع الموردين. ومن المتوقع بداية ارتفاع هامش الربح الإجمالي وصافي الأرباح بحلول الربع الرابع من العام الحالي، واكتمال عملية التحوّل بحلول الربع الأول من عام 2023م.

بلغت المصاريف التشغيلية 336.5 مليون ريال سعودي خلال هذا الربع مقارنةً بـ304.1 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2021م، وذلك نتيجة زيادة تكاليف التوظيف، والأتعاب الاستشارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ، وارتفاع الرسوم المصرفية نظراً لتحول المزيد من العملاء للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية خلال هذا الربع.

بلغ صافي الخسائر 48 مليون ريال سعودي في هذا الربع مقابل صافي أرباح قدره 70.2 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من عام 2021م، وهو نتيجة الأثر التراكمي لانخفاض الربح الإجمالي وارتفاع المصاريف التشغيلية.

استمرت الشركة في تحقيق مركز مالي قوي من دون تسجيل أي ديون بنكية. وارتفعت التدفقات النقدية للشركة الناتجة من العمليات في الربع الثالث من عام 2022م إلى 221 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ16.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م. وجاءت الزيادة بنسبة 1,247.6% في الربع الثالث من عام 2022م نتيجة للإدارة المحكمة لرأس المال العامل. وبلغ صافي رأس المال العامل 360.5 مليون ريال سعودي في 30 سبتمبر 2022م، مقارنةً مع 772.6 مليون ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021م، و600.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

وقد بلغت الأرصدة النقدية للشركة في 30 سبتمبر 2022م 485.9 مليون ريال سعودي، بما يشمل الودائع قصيرة الأجل، محققة تراجعاً قدره 32.8% مقارنةً بالرصيد المسجل في 30 يونيو 2022م نظرا لتوزيعات الأرباح المصدرة البالغ قيمتها 102.9 مليون ريال سعودي، في النصف الأول من 2022م.

خلال الربع الثالث من العام الحالي، استكملت الشركة استحواذها على حصة 80.5% في شركة "إيكون" للتسويق ومقرها فرنسا، وهذا من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات". وسجلت "إيكون" منذ الاستحواذ أداءً إيجابياً فاق التوقعات، وسيتم الكشف عن أدائها المالي في النتائج المالية في نهاية العام.

علاوةً على ذلك، عينت الشركة السيد/ مارك لاك رئيساً تنفيذياً جديداً لعملياتها، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوربن فودز" في دبي لما يقارب الأربع سنوات، كما شغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس لأسواق البيع بالتجزئة في شركة "مِراس".

أما فيما يتعلق بقسم مبيعات الإنترنت، فقد شهدت بن داود القابضة تحسناً تدريجياً في مبيعاتها وزيادة في أسطول مركباتها، ومن المتوقع أن تحقق المزيد من النمو في مبيعات الانترنت على المدى القريب. وتماشياً مع استراتيجيتها في التوسع في المتاجر الالكترونية، افتتحت الشركة خمسة متاجر بنظام (Dark Stores) خلال الربع الثالث وكذلك خلال شهر أكتوبر بهدف تسهيل إنجاز الطلبات عبر الإنترنت وتسليمها.

وبعد إقفال الربع الثالث من 2022م، افتتحت الشركة أول متجر لها خارج المملكة في مملكة البحرين، وستكشف عن مبيعاته وإيراداته في تقرير النتائج المالية في نهاية العام.

البيانات المالية: الأشهر التسعة الأولى من عام 2022

ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6٪ لتصل إلى 3,578.7 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 3,325 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالزيادة في مبيعات متاجر بن داود، والتي كانت أعلى بواقع 27.6٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م. وكان لعودة توافد الحجاج بعد رفع حظر السفر وعودة الأنشطة الترويجية والتسويقية خلال مواسم الحج والعمرة والعودة إلى المدارس دور في ارتفاع نسبة المبيعات في جميع متاجر بن داود وليس فقط في المتاجر التي تخدم الحجاج. بينما انخفضت مبيعات فروع الدانوب خلال الربع الثالث، مما أثر على إجمالي مبيعاتها خلال العام انخفضت بنسبة 1.4% والتي ترجع الى الانخفاض في المبيعات للشركات.

وقد بلغ الربح الإجمالي 1,069 مليون ريال سعودي بنسبة 29.9% من إيرادات المبيعات مقارنةً بـ 1,170.1 مليون ريال سعودي بنسبة 35.2% من إيرادات المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م. والسبب المباشر لهذا الانخفاض في هامش الربح الإجمالي هو الانخفاض في هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثالث والناتج عن الاستمرار في أنشطة التسويق والترويج، وإعادة تنظيم شروط الموردين.

كما بلغت المصاريف التشغيلية .6964 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 877.1 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، ويعزى هذا إلى زيادة تكاليف التوظيف، والتكاليف المرتبطة بافتتاح الفروع الجديدة، والأتعاب الاستشارية المتعلقة بعمليات الاستحواذ.

في حين بلغ صافي الربح 59.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 227.3 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، وهو ما يمثل هامش صافي أرباح بنسبتي 1.7% و6.8% على التوالي. ولم يكن أداء المبيعات القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م قادراً على تعويض انخفاض الربح الإجمالي وارتفاع المصاريف التشغيلية، ولا سيما الخسائر في الربع الثالث، مما أدى إلى صافي أرباح أقل من المتوقع للفترة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

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نبذة عن "بن داود القابضة"

تعتبر بن داود القابضة من أبرز مشغلي متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد متاجر الشركة 83 متجراً، منها 54 هايبرماركت و26 سوبرماركت، و3 متاجر إكسبرس، وجميعها تقع بمواقع إستراتيجية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و "الدانوب".

لاستفسارات المستثمرين

حسن جاويد، رئيس قسم علاقات المستثمرين [المكلّف]

hassan.javaid@danubeco.com