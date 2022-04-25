بصافي دخل قدره 12.1 مليون دينار كويتي وأرباح تشغيلية بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي

الكويت: أعلن بنك برقان ("برقان" أو "البنك") عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022. وقد حقق البنك إيرادات بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي، بزيادة 10٪ بالمقارنة مع 47.8 مليون د.ك في الربع الأول من 2021، مدفوعة بصافي دخل الفوائد الذي بلغ 31.9 مليون د.ك، بزيادة قدرها 22٪

على أساس سنوي مقارنة بـ26.1 مليون د.ك في نفس الفترة من 2021. كما تحسنت هوامش صافي الفوائد إلى 2.1٪ في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 1.7٪ في الربع الأول من 2021 (بزيادة 30 نقطة أساس على أساس سنوي) مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض تكلفة الأموال. وحقق البنك أرباحًا تشغيلية قوية بلغت 30.2 مليون د.ك بارتفاع نسبته 11٪ من 27.2 مليون د.ك في نفس الفترة من 2021. ونتيجة لذلك، نما صافي الدخل في الربع الأول من 2022 إلى 12.1 مليون د.ك- بزيادة 140٪ عن صافي الدخل للربع الأول من 2021 والذي بلغ 5.1 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت قروض وسلف بنك برقان إلى 4.3 مليار د.ك (بزيادة 2٪ على أساس سنوي) وارتفع رصيد ودائع العملاء إلى 4.4 مليار د.ك (بزيادة 7٪ على أساس سنوي). وبقي كل من رأس المال والسيولة عند مستويات متينة.

وقد أطلق برقان خلال الربع الأول من 2022 حساب كنز الجديد كجزء من استراتيجيته لتطوير الخدمات المصرفية للأفراد. ويقدم حساب كنز جوائز رائعة تتجاوز قيمتها 2.3 مليون د.ك في السحوبات الشهرية، ربع السنوية، نصف السنوية والسنوية. كما واصل البنك تقدمه في رحلة التحول الرقمي مع إطلاق المنصة الإلكترونية لحلول إدارة النقد (CMS) للشركات وأداة الإدارة المالية الشخصية (PFM) على التطبيق لعملاء خدمات التجزئة المصرفية.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج المالية الإيجابية، أفاد السيد ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، أن المسار التصاعدي لجميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد فعالية استراتيجية بنك برقان ونجاح جهوده التي تركز على الاستدامة والرقمنة وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح العجيل "عقب مرور الاقتصاد المحلي والعالمي بفترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، يمثل تحقيق مثل هذه النتائج المالية القوية مؤشرا هاما على نجاح برقان في التعامل مع هذه التحديات، وسيره بثبات على طريق النمو المستدام. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى خطط النمو الاستراتيجzية للبنك القائمة بالدرجة الأولى على تقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال توفير أفضل الحلول والخدمات المصرفية بأعلى المعايير ولهذا السبب نواصل الاستثمار بكثافة في تسريع الرقمنة في جميع أنشطة وعمليات البنك وتعزيز بنيتنا التحتية التكنولوجية".

وأضاف العجيل "بنك برقان محافظ أيضا على التزامه بمبادرته الاستراتيجية في مجال الإستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لذلك قمنا بدمج عناصر هذه المبادرة في منهج عملنا المؤسسي وجميع جوانب أعمالنا وأصبحت ركيزة أساسية في رحلة التحول طويلة المدى للبنك. وسوف نواصل تسيير أعمالنا بمسؤولية واحترام للمبادئ والمعايير التي تساهم في تعظيم تأثيرنا الإيجابي على مجتمعنا وبيئتنا".

من جانبه، أشار السيد مسعود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان، إلى أن الأداء المالي القوي للبنك حتى الآن في عام 2022 يعكس ملاءته المالية وجودة واستقرار أصوله.

وتابع حيات قائلاً "يعتمد بنك برقان منهجية نمو مبنية على الابتكار توازن الحيطة والحذر مع التطوير المستمر من أجل تقديم تجربة مصرفية عالية المستوى مع الحفاظ على صحة الأداء المالي. لقد انطلقنا في رحلة تحول طويلة الأجل، نواصل خلالها تعزيز مستوى خدماتنا ومنتجاتنا. ويشمل ذلك تحسين تجربة العملاء بأكملها في كل نقطة خدمة، والاستثمار بكثافة في رقمنة عملياتنا المالية، وتقديم حلول ذكية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار".

هذا وتتضمن البيانات المالية الموحدة لبنك برقان نتائج عمليات المجموعة في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من نتائج الشركات التابعة لها، بنك برقان تركيا، بنك الخليج - الجزائر، بنك بغداد وبنك تونس الدولي. وعبر هذا الامتداد الجغرافي، يمتلك بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية مع 159 فرعاً في جميع أنحاء الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.