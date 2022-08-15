ارتفاع الأرباح من الأعمال الأساسية بنحو 37% على أساس سنوي إثر النمو المتماسك للإيرادات وارتفاع الدخل من الاستثمارات؛ النتائج تفوق توقعاتنا سجلت أرباح المصرية للاتصالات من الأعمال الأساسية نمو بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 2,400 مليون جنيه (41% على أساس ربع سنوي؛ بارتفاع 42% عن توقعاتنا). جاء هذا النمو نتيجة 1) النمو القوي للإيرادات بنحو 22% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع إيرادات التجزئة ووحدة أعمال المشغلين، 2) ارتفاع بنحو 19% على أساس سنوي للدخل من الاستثمارات من حصة الشركة التي تقدّر بـ 44.95% في فودافون مصر. مما عوض خسائر فروق تحويل عملة بواقع 254 مليون جنيه مسجلة في الربع الثاني من 2022 في ضوء انخفاض قيمة الجنيه. على أساس ربع سنوي، ارتفعت الأرباح من الأعمال الأساسية بدعم من ارتفاع الهوامش التشغيلية وزيادة الدخل من الاستثمارات. كما ارتفعت الأرباح المعلنة بواقع 37% على أساس سنوي مسجلة 2,415 مليون جنيه، بينما تراجعت الأرباح في النصف الأول من 2022 بواقع 2% على أساس سنوي مسجلة 3,782 مليون جنيه متأثرة بتراجع الأداء في الربع الأول من 2022 (-36% على أساس سنوي). ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي مسجلة 10,984 مليون جنيه (17% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 10% عن توقعاتنا) في الربع الثاني من 2022، بدعم مما يلي: نمو إيرادات التجزئة بواقع 20% على أساس سنوي (+9% على أساس ربع سنوي، 62% من إجمالي الإيرادات) مسجلة 6,770 مليون جنيه. وذلك بدعم من نمو إيرادات وحدة أعمال المنزل بنحو 20% على أساس سنوي مسجلة 5,4 مليار جنيه (+7% على أساس ربع سنوي)، نظراً لارتفاع قاعدة العملاء ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم في البيانات.

ارتفعت إيرادات وحدة أعمال المشغلين (38% من إجمالي الإيرادات) بواقع 26% على أساس سنوي (31% على أساس ربع سنوي) مسجلة 4,214 مليون جنيه، مما يرجع في الأساس إلى النمو القوي المسجل في القطاعات الرئيسية للشركة. كما أظهرت إيرادات الكابلات نمواً بواقع 34% على أساس سنوي. فضلاً عن ذلك، حققت إيرادات أعمال تحويل البنية التحتية والنواقل الدولية نمواً بواقع 27% على أساس سنوي و18% على أساس سنوي، على الترتيب. ارتفع مجمل الربح بواقع 26% على أساس سنوي إلى 4,688 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022 (+29% على أساس ربع سنوي، وفقاً لتقديراتنا)، ما يعادل ارتفاع هامش مجمل الربح بواقع 1 نقطة مئوية مسجلاً 42.7% (+4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، +3.7 نقطة مئوية عن تقديراتنا عند 39%). جاء تحسن هامش مجمل الربح نتيجة زيادة نسبة مساهمة إيرادات البيانات وأعمال المشغلين في إجمالي الإيرادات، مما عوض ارتفاع المرتبات بواقع 14% نتيجة تطبيق الزيادات السنوية لعام 2023 اعتبارا من أبريل 2022. ارتفعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بواقع 34% على أساس سنوي إلى 2,729 مليون جنيه (+49% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 45% عن تقديراتنا)، ما يعادل زيادة بواقع 2.2 نقطة مئوية لهامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب مسجلاً 24.8% (+5.4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، بارتفاع 5.9 نقطة مئوية عن تقديراتنا). جاء ذلك نتيجة انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية/ نسبة للمبيعات بنحو 1 نقطة مئوية على أساس سنوي وربع سنوي إلى 17.8% (أقل بنحو 2.2% من توقعاتنا عند 20%)، حيث ارتفعت المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بواقع 15% على أساس سنوي (مقارنة بنمو الإيرادات بواقع 26%). ارتفع الإهلاك والاستهلاك بواقع 27% على أساس سنوي في ضوء مد خطة أعمال المشغلين وبدء استهلاك الرخصة الجديدة. #بياناتشركات - انتهى -