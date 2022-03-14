المنصة المبتكرة تربط مهام برمجيات المؤسسة بدقة لتوقف أية أنشطة غير معتادة على الفور

الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلنت فيرسيك، أول شركة للأمن السيبراني توفر الحماية المتكاملة للبرمجيات أثناء تشغيلها، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2022" الذي يقام في الفترة من 21 إلى 23 مارس بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض منصتها الجديدة للحماية الحتمية Deterministic Protection Platform (DPP). تعدّ المنصة بمثابة التطور التالي من منصة فيرسيك الأمنية VSP الحاصلة على الجوائز، والتي كانت أول الحلول التي تمكنت بالفعل من القضاء على التهديدات لأحمال عمل البرمجيات بشكل فوري

ومن خلال المنصة، تنفي فيرسيك الحاجة للاستجابة الأمنية من خلال توفير الحماية التي لا توفرها الحلول التقليدية القائمة على الاحتمالات. وإلى جانب توفير حماية أفضل ضد جميع التهديدات المعروفة وغير المعروفة التي تواجه أحمال العمل في البرمجيات، تعمل المنصة على تخفيض زمن بقاء عوامل التهديد من دقائق إلى أجزاء من الثانية مما يعني حماية فعلية وقدرة على المراقبة والرؤية الواضحة. كما تتمتع المنصة بقدرة فريدة للكشف عن الهجمات المتقدمة في الويب والشبكة المضيفة ومستويات الذاكرة، والتي يمكنها التحايل للمرور من خلال برمجيات الكشف والاستجابة الموسعة في النقاط النهائية والجدار الناري لتطبيقات الويب وأنظمة الحماية وكشف التطفل ومنصات حماية النقاط النهائية وحلول مكافحة الفيروسات. فهي قادرة على تقليل الحاجة إلى استخدام الرقع الأمنية أو التخلي عنها تمامًا.

في هذا السياق قال بوبي غوبتا، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للأعمال الدولية لدى فيرسيك: "يعدّ جيسيك أكبر فعالية مرتقبة للأمن السيبراني في الدول العربية، ونودّ تسليط الضوء على التقدم الملموس الذي أحرزناه خلال المعرض. فقد شهدنا جميعًا ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات السيبرانية المعقدة أثناء الجائحة، والتي ما زالت تنمو بشكل مستمر، مما يعني أن المؤسسات بحاجة إلى حلول بوسعها توفير الحماية من نقاط الضعف المعروفة وغير المعروفة -وهي الحلول التي تستطيع كشف المشاكل بأقصى قدر ممكن من الدقة ويمكنها توفير الحماية التلقائية فورًا دون الحاجة للتدخل البشري. يمكن لفيرسيك أن تعزز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط بفضل منصة DPP، حيث نخطط للاستثمار وتوفير أفضل حلول الأمن السيبراني لعملائنا بالمنطقة.

وأضاف: "نتطلع كذلك إلى تواجد رئيسنا التنفيذي ديف فورنيو، والذي سيحضر المؤتمر هذا العام ويتواصل مع أبرز العملاء والشركاء."

ويتواجد كبار المدراء والخبراء والمسؤولون التنفيذيون من فيرسيك في جناحها رقم D-55 للتواصل مع الزوار والمشاركين في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ومناقشة تطورات مشهد التهديدات وبيان دور منصة DPP في تمكين المؤسسات من تجنب تلك التهديدات وأثرها على الأعمال.

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