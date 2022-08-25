شهدت تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة الرائدة في إنتاج الحليب طويل الأمد والآيس كريم ومعجون الطماطم في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من السنة المالية 2022.

ونما إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات بنسبة 28 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة الجهود المتنامية في تطوير عمليات التوزيع وقنوات التجارة الإلكترونية، وتحسين القدرة على تتبّع المنتجات الرئيسة داخل المتاجر، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة الجائحة، والزيادة الاسمية الطفيفة في أسعار بيع المنتجات، علاوة على زيادة الاهتمام بالأسواق الخارجية. هذا، وشهدت حصة سدافكو في السوق ارتفاعًا في جميع فئات المنتجات، لا سيما الحليب والآيس كريم ومعجون الطماطم.

وبالرغم من زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط الناجمة عن التضخّم، فقد حققت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 32 في المئة مقابل هامش بلغ 30 في المئة العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع الطفيف في أسعار البيع لبعض المنتجات، وزيادة التركيز على المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، وتحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، لا سيما بدخول مصنع الآيس كريم الجديد إلى الخدمة، وتجديد مصنع الحليب.

وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، إن التغيّرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد، وبالأخصّ سلاسل التوريد، مثّلت "تحديًا هائلًا أمام الشركة"، التي أكّد أنها لا تدّخر وُسعًا في العمل على التصدّي للتحدّيات والتغلّب عليها، معربًا عن سرور الجميع في سدافكو بالنتائج المتحققة في الربع الأول والتزامهم بمواصلة العمل على رفع مستويات الكفاءة في العمليات التشغيلية واللوجستية والتوزيع. وأضاف: "أتاح لنا الارتقاء بمستويات الكفاءة مواجهة الزيادات الهائلة في تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، وتقليل آثارها على المستهلكين، انطلاقًا من حرصنا على مواصلة الاهتمام بأداء رسالتنا المتمثلة في إسعاد عملائنا والمستهلكين".

هذا، وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع من 15.6 في المئة إلى 12.8 في المئة من المبيعات، كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى خمسة في المئة من المبيعات.

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الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو»:

سدافكو هي شركة مساهمة عامة تقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت الاسم التجاري السعودية منذ عام 1977 ، أي بعد عام من تأسيس الشركة. تتمتع السعودية بكونها واحدة من رواد السوق في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة ، وتدير مستودعات للمبيعات والتوزيع في 24 موقعًا عبر المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت. كما يتم تصدير منتجات السعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.لمزيد من المعلومات حول سدافكو ، يرجى زيارة dafco.comwww.sa