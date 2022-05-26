تروّج "أسوشياتف ديزاين"، التابعة للرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، لأبرز العلامات التجارية والمنتجات البرتغالية في دبي

دبي، 26 مايو 2022: تستفيد هيئة "أسوشياتف ديزاين" البرتغالية من الفرص التي يتيحها انتعاش قطاع السياحة في دولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الفنادق 2022 بدبي. حيث تستعرض الهيئة مفهوم المنزل البرتغالي الذي يضم منتجات تم تصميمها وانتاجها بالكامل في البرتغال من أبرز 12 علامة تجارية برتغالية راقية.

وتنعقد فعاليات معرض الفنادق في دبي خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. وتعرض العلامات التجارية البرتغالية التابعة لهيئة "أسوشياتف ديزاين" منتجاتها في الجناح 7 إي 281.

وقال "فيتور بوكاس"، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث AIMMP: "تحرص البرتغال على المشاركة بصفة دائمة في المعارض الكبرى التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تسليط الضوء على مجموعتنا المتنوعة والمبتكرة من المنتجات. ومن خلال مشاركتنا، فإننا نثق بأننا سنتمكن من توسيع نطاق انتشار منتجات الأثاث والمفروشات البرتغالية الراقية التي تحمل شعار "أفضل ما في البرتغال" في أسواق الإمارات والمنطقة".

ولطالما تواجدت "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP في المعارض التي يجري تنظيمها على مستوى المنطقة منذ العام 2016، حيث سبق لها أن شاركت في فعاليات هامة من بينها "أسبوع دبي للتصميم" و"داون تاون ديزاين دبي" و"معرض عُمان للديكور والتصميم الداخلي والمفروشات"، و"إندكس السعودية". وتشارك الرابطة هذا العام في معرض الفنادق في دبي للسنة الثانية.

وأضاف "بوكاس": "ولّد سوق الأثاث الفاخر في الإمارات 3.72 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.09 % سنوياً على مدار السنوات الأربع المقبلة. وفي ظل نمو السياحة في المنطقة في أعقاب معرض إكسبو 2020 دبي والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، فإننا نتوقع أن يزداد الطلب باستمرار على منتجات الأثاث".

وأشار "بوكاس" إلى أن اقتصاد الإمارات يشهد ارتفاعاً في مستويات مداخيل الأفراد. وإلى جانب انتعاش قطاع السياحة، فإن دولة الإمارات لديها المقومات المثالية لنمو العلامات التجارية للمنتجات الراقية. حيث ينفق المقيمون في الإمارات 30 % من أجورهم الشهرية على السلع الفاخرة. والأهم من ذلك أن المنتجات الأجنبية تستحوذ على 58 % من كافة عمليات الشراء، مما يمنح العلامات التجارية العالمية الراسخة أفضلية تنافسية في السوق".

ويضم سوق الإمارات، بحسب بوكاس، العديد من شركات التصنيع والتوزيع في مجال الأثاث، فيما يشكل الموزعون الذين يستوردون المنتجات من بلدان أخرى القوة المهيمنة في السوق. ومن حيث الحصة السوقية، فإن الشركات في المنطقة تتنافس مع بعضها من خلال الابتكار والابداع لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير بالمنطقة.

وتشتمل المنتجات المعروضة على مزيج من الابتكار والاستدامة والتصميم العصري، الذي تم تطبيقه على الأثاث والإضاءة والخزف والأنسجة، إلى جانب عدد من القطع الخاصة التي تحمل توقيع مصممين معروفين. وتركز بعض هذه القطع بشكل خاص على سوق الضيافة، فيما يركز البعض الآخر على قطاعات الفنادق والمساكن الخاصة، وتكون موجهة لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين.

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نبذة عن "أسوشياتف ديزاين" – ذا بست أوف برتغال:

أسوشيافت ديزاين هي علامة تجارية تابعة للرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، تهدف إلى تطوير المنتجات البرتغالية والترويج لها وإطلاق تحديات ستسهم في تعزيز الابتكار باستخدام كل من التكنولوجيا والتصميم. تعتبر أسوشياتف ديزاين علامة تجارية متميزة، تتولى دعم وتمثيل والترويج للشركات التي تتشارك في هذه الرؤية، من أجل الارتقاء بمنتجاتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.

شركاء أسوشياتف ديزاين هي علامات تجارية معتمدة من قبل لجنتها الفنية (التي تتشكل من ثلاثة أعضاء من مجتمع التصميم والحرف)، تقديراً لأدائهم في تصميم المنتجات والتناغم مع السوق.

نبذة عن "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" AIMMP:

تتمثل مهمة "الرابطة البرتغالي لصناعات الخشب والأثاث" بتمثيل وترويج وحماية مصالح الشركات البرتغالية ضمن خمسة أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث: وهي القطع، النشر، وتغليف الأخشاب، والألواح الخشبية والخشب المكسو، النجارة، المفروشات، تصدير وإستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، وتغليف المنتجات الخشبية. وتصدر هذه الصناعات البرتغالية ما يقرب من 2.6 مليار يورو سنوياً. www.aimmp.pt