بيكن رد، الشركة التابعة لقطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في المجموعة، ستسلط الضوء على تقنياتها المبتكرة وقدراتها المتخصصة لأجهزة إنفاذ القانون، وذلك ضمن مشاركتها في القمة العالمية الشرطية 2022.

أبوظبي: أعلنت بيكن رد، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، اليوم عن مشاركتها في القمة العالمية الشرطية 2022، حيث ستعلن عن تعاونها الاستراتيجي الجديد، وستستعرض حلولها المبتكرة التي تساهم في تعزيز برامج التدريب المستقبلية لدى أجهزة إنفاذ القانون.

ويذكر أن القمة ستُعقد من 14 إلى 17 مارس في مركز دبي للمعارض، وخلال هذه الفترة ستسلط بيكن رد الضوء على خدماتها المتميزة في مجال إنفاذ القانون، وعلى برامجها التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى مجموعة منتجاتها المتطورة في مجال الدفاع السيبراني.

ومن جانبه، قال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لـبيكن رد، في معرض حديثه عن مشاركة الشركة في القمة: "ندرك في بيكن رد أهمية توفير منصة لمجتمع الشرطة العالمي لمتابعة أحدث الابتكارات والتكنولوجيا التي تساهم في تعزيز الأمن الوطني. لذلك يشرفنا المشاركة في القمة العالمية الشرطية التي ستتيح لنا الفرصة لتبادل الآراء وإظهار قدراتنا العالية بصفتنا مزود رائد للخبرات والعمليات والتكنولوجيا ذات الأهمية في قطاع إنفاذ القانون حول العالم. ونتطلع أيضاً إلى إبراز الدور الكبير الذي تؤديه بيكن رد في مكافحة الجرائم والابتكار في مجال التدريب والأدلة الجنائية السيبرانية".

وتشكل القمة العالمية الشرطية ملتقى عالمي يجتمع فيه كبار المسؤولين الخبراء في مجال الشرطة وإنفاذ القانون من حول العالم للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية وصناع السياسات والخبراء والاطلاع على أحدث التقنيات ومناقشة آخر التوجهات الرئيسية وبحث التحديات والأولويات في إطار السلامة والأمن العام، وبالتالي، توفر القمة لـبيكن رد فرصةً ثمينة لتسليط الضوء على آخر حلولها وقدراتها رفيعة المستوى وتعزيز حضورها في طليعة ابتكارات المستقبل.

يمكن للمهتمين زيارة بيكن رد في الجناح J20 في القمة العالمية الشرطية.

وفي إطار سعيها الدائم للتطور وتقديم البرامج التدريبية ضمن مجموعة واسعة من التخصصات الاستخبارية وقطاع الأمن الوطني، توفر بيكن رد الحلول المتقدمة التي تساهم في مواجهة تهديدات الأمن الوطني، وذلك بفضل مجموعة متميزة من الخبراء والعمليات والتقنيات الحديثة. ويذكر أن بيكن رد تقع ضمن قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في مجموعة ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف ضمن أفضل 25 مورد عسكري في العالم.

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