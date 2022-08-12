لا تزال الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تسجل ارتفاعاً إيجابياً في الأداء بفضل النتائج القوية لثاني ربع على التوالي بعد خطة التحول الاستراتيجي لعام 2030

بلغت أرباح الربع الثاني قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة حوالي من 44.2 مليون درهم

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني.

وأعلنت الشركة عن تسجيلها نتائج قوية بواقع 419.9 مليون درهم إماراتي في صافي المبيعات للربع الثاني من العام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 91% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2021. في حين أثرت التقلبات الجغرافية الاقتصادية على المبيعات من عام حتى تاريخه وعلى أساس ربع سنوي في أسواقٍ مثل الجزائر وإثيوبيا والمغرب. وواصلت عمليات وإنتاجية جلفار اتساقها في هذه الأسواق، حيث حققت الشركة نمواً عضوياً بنسبة 10% من عمليات قطاعها. تعكس النتائج القوية زيادة التركيز على الأسواق الأساسية لشركة جلفار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وتوسيع مجموعة منتجات الشركة.

شهدت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة، مما ساهم في تسجيل أداءٍ قوي حقق 44.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى التنفيذ الناجح لخطة التحول في الربع الأول من العام 2022، حيث أعلنت الشركة عن وصول أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 40 مليون درهم إماراتي. يمثل الربع الثاني من العام 2022 عودة إلى هامش من خانتين بنسبة 10.5% من صافي المبيعات. لا تزال جلفار تركز على قيادة تحسينات الكفاءة في عملياتها التصنيعية. كما بلغ هامش الربح الإجمالي 34% في الربع الثاني من العام 2022.

وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة لشركة جلفار: "كان النصف الأول من العام 2022 خير دليل على التوجه الاستراتيجي القوي الذي اتخذه الفريق التنفيذي. وقد أدى نجاح تطبيق خطة التحول في الربع الأول من العام 2022 إلى تمهيد الطريق لتحقيق النتائج القوية التي سجلناها هذا الربع. ومع تطلعنا إلى النصف الثاني من العام، نعتقد أن جلفار تتمتع بوضع قوي لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية للعام 2030. أثق بأن جلفار قادرة على العودة مجدداً كشركة رائدة في السوق".

من جهته، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: "ساهمت استراتيجية النمو التحويلي لجلفار وتركيز الفريق التنفيذي على العودة إلى الربحية في تحقيق هذه النتائج القوية. مع مواصلتنا للنمو، سنتابع العمل على توسيع نطاقنا الجغرافي ومجموعة منتجاتنا الجديدة، ونطمح في نهاية المطاف إلى توفير قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين وأصحاب المصلحة".

ستحقق استراتيجية النمو التي أعلنت عنها شركة جلفار للعام 2030 بداية هذا العام نمواً مستداماً وقيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويتمثل هدفها النهائي في مضاعفة عائدات جلفار ثلاث مرات بحلول العام 2030، يواصل فريق الإدارة التنفيذية للشركة التزامه بتنفيذ هذه الاستراتيجية معتمداً على ست ركائز أساسية هي تعظيم الإيرادات من محفظة المنتجات الحالية وإطلاق منتجات جديدة والتوسع الجغرافي ومبادرات الأعمال الاستراتيجية ومبادرة المنتجات المتخصصة المتطورة ومبادرات النمو غير العضوي.

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نبذة عن جلفار

تعتبر شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولأكثر من أربعة عقود عملت على تقدم حلول رعاية صحية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار معقولة للعائلات في جميع أنحاء العالم. وتأسست جلفار تحت إشراف صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي في عام 1980. ويعمل لديها أكثر من 2.400 شخص وتوزع منتجات صيدلانية إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم.

وتتركز أعمال جلفار على وحدتين عمليتين أساسيتين، جلفار لحلول السكري وقسم الطب العام، والتي تستهدف القطاعات العلاجية الرئيسية بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي وإدارة الألم والعناية بالجروح والمضادات الحيوية والتمثيل الغذائي للقلب. وتمتلك جلفار 12 منشأة تصنيع معتمدة دوليًا. وفي عام 2012، أصبحت جلفار واحدة من أكبر منتجي الأنسولين من خلال وحدة إنتاج التكنولوجيا الحيوية في الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة http://www.julphar.net.

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