التركيز على التأثير الكبير لتقنيات البنية السحابية والذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية خلال الفعالية الرائدة بأبوظبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالميًا في قطاع البرمجيات الصناعية والتي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول 2022 (أديبيك)، حيث تستعرض خلاله مجموعتها الواسعة من الحلول الرائدة التي تعمل على تمكين شركات النفط والغاز والطاقة لتسريع مسارات التحول الرقمي والاستدامة. ويعدّ أديبيك 2022 أكبر وأهمّ حدث في قطاع الطاقة العالمي، ويقام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعتبر شؤون الرقمنة والاستدامة من أكثر المواضيع أهمية في قطاعات النفط والغاز والطاقة بينما تتطلع الشركات إلى تحقيق مزيد من الكفاءة وخدمة العملاء بشكل أفضل وتخفيض انبعاثات الكربون من عملياتها التشغيلية. وتستفيد حلول أڤيڤا المتقدمة من إمكانات البنية السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأمة الرقمية إلى جانب الرؤية البشرية لمساعدة القطاعات على تحقيق تحسّن ملموس في تنفيذ العمليات التشغيلية والاستدامة على كافة المستويات.

وسيتحدث بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا، خلال جلسة نقاش استراتيجية بعنوان "تلبية احتياجات الطاقة المعاصرة والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية" في الأول من نوفمبر، إذ تقام الجلسة من الساعة 2:30 إلى 3:30 بعد الظهر في قاعة ICC. ويلقي النقاش الضوء على دور شركات البترول العالمية والشركات الكبرى للطاقة وشركات البترول الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون من عملياتها التشغيلية وإقامة الشراكات الجديدة واكتساب القدرات التي تمكنها من الوصول إلى أهداف الانبعاث الصفري بينما تنتج وتوفّر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد حول العالم.

وفي هذا الصدد قال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس ومدير أڤيڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بفضل حلول أڤيڤا، فقد تمكنت 19 من أكبر 20 شركة للبترول في العالم من مواكبة التحول الرقمي وتحقيق مزايا واضحة في مجال الأعمال والبيئة. ومع استمرار التنافسية وضرورة تحقيق القيمة وتلبية مستهدفات حماية المناخ في قطاع الطاقة اليوم، فلا بدّ للشركات من اتخاذ قرار صارم ببدء مسيرتها للتحول الرقمي والاستفادة من أدوات الابتكار وأتمتة البيانات لتزدهر وتنمو."

كما سيتواجد كل من الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أڤيڤا، كاسبر هرتسبرغ، و إيفجيني فيدوتوف في جناح الشركة خلال فعاليات أديبيك ويشاركان في جدول أعمال المؤتمر الموسّع. ويقود أرفين سينغ، المدير التنفيذي العالمي لأعمال مراقبة الأداء، عرضًا تقديميًا حول تكامل التحسينات الفورية والتحكم المتقدم بالعمليات وصولًا إلى الإدارة المثلى للطاقة وتحسينها وذلك بين الساعة 11:50 و 12:10 يوم 1 نوفمبر. أما ميشيل كاتشياري، رئيس أعمال النفط والغاز العالمية، فيناقش دور التقنيات الرقمية في مساعدة الشركات للتغلب على تحديات تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك بين الساعة 11:30 و 11:45

صباح الأول من نوفمبر، بينما يتحدث يواكيم بوز، مدير أعمال النفط والغاز، في عرض تقديمي حول المقاربة المتكاملة لتشجيع التميز التشغيلي الأمثل والاستدامة.

كما تستضيف أڤيڤا عددًا من العروض الحية في جناحها لمساعدة العملاء على فهم أحدث التقنيات الرقمية التي تمكّنهم من تحسين استدامة المشاريع الرأسمالية وزيادة كفاءة الطاقة في العمليات والكشف عن مسارات مربحة نحو الانبعاث الصفري وتحسين اعتمادية الأصول وربط الأصول والعمليات والأفراد باستخدام التوأمة الرقمية.

تشارك أڤيڤا في فعاليات أديبيك 2022 في منطقة Gasos بالقاعة 4، جناح رقم 4410، بينما يقيم شركاؤها في شنايدر إلكتريك ومايكروسوفت عروضًا خاصة بمنتجات أڤيڤا في أجنحتهم بالمعرض.

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نبذة عن أڤيڤا

تعدّ أڤيڤا الرائدة عالمياً في البرمجيات والصناعية التي تدعم الاستخدام المسؤول للموارد حول العالم، حيث تسمح المنصة السحابية الآمنة للشركة وتطبيقاتها المبتكرة للشركات بالاستفادة من قوة معلوماتهم وتحسين التعاون مع العملاء والموردين والشركاء.

تعتمد أكثر من 20 ألف مؤسسة في ما يزيد على 100 دولة على أڤيڤا في مساعدتهم على توفير أساسيات الحياة: كالطاقة الآمنة والموثوقة، والغذاء، والأدوية، والبنية التحتية وغيرها الكثير. ومن خلال إيصال الناس بالمعلومات الموثوقة والمرئيات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الشركة تمكّن فرق العمل من تعزيز الكفاءة الهندسية وتحسين العمليات التشغيلية ودعم النمو والاستدامة.

وقد اختيرت أڤيڤا كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم بفضل دعمها للعملاء من خلال الحلول المفتوحة وخبرات أكثر من 6,400 موظفًا و5,000 شريك و 5,700 مطور معتمد. يقع مقر أڤيڤا في كامبريدج بالمملكة المتحدة وتعمل في مواقع متعددة حول العالم، وهي مدرجة في قائمة FTSE 100. للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط: www.aveva.com

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