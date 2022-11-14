تتراباك ومصانع الاتحاد للصناعات الورقية ستتعاونان لإنشاء وتجهيز منشأة إعادة التدوير الحديثة والمتطورة لتحقيق سلسلة القيمة لعمليات جمع وإعادة تدوير علب المشروبات المستعملة المُجدية من الناحية التجارية في الإمارات العربية المتحدة

دبي: على هامش معرض جلفود للتصنيع 2022، أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصانع الاتحاد للصناعات الورقية UPM، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال إعادة تدوير الورق. وتهدف هذه الإتفاقية إلى زيادة حجم الجمع الإجمالي وإعادة تدوير علب المشروبات المستعملة (UBC).

وستعمل تتراباك، بموجب شروط مذكرة التفاهم، على توفير إمكانيات إعادة تدوير علب المشروبات المستعملة، لمصانع الاتحاد للصناعات الورقية، والتي تشمل التكنولوجيا اللازمة، لضبط خط إنتاج فصل الألياف، الذي سيتم تركيبه وتشغيله في مصانع الاتحاد للصناعات الورقية المتواجدة في دبي.

وستوفر تتراباك أيضاً الدعم في مجالات المعرفة الفنية اللازمة لخطوط إعادة التدوير، بالإضافة إلى تسهيل التعاون والتفاعل والمشاركة بين شركات إدارة النفايات ومصانع الاتحاد للصناعات الورقية UPM. وسيساهم ذلك، في زيادة وتعزيز القدرة والكفاءة بشكلٍ عام، لمنظومة جمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير علب المشروبات المستعملة.

وتتطلع تتراباك ومعها مصانع الاتحاد للصناعات الورقية، بأن تشكل شراكتهما وجهودهما مثالاً يحتذى به على مستوى القطاع، إذ ستساهم هذه الشراكة في توفير الدعم بشكلٍ أفضل لتحقيق طموحات البلاد في مجال الاستدامة.

وقال نيلز هوجارد، مدير عام تتراباك في المنطقة العربية:" نؤمن في تتراباك بشكلٍ كبير بأهمية الشراكات العالمية والمحلية، التي من شأنها توفير الدعم لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقاً على مستوى الأمة. وتُشكل شراكتنا مع مصانع الاتحاد للصناعات الورقية، دليلاً بارزاً على التزامنا تجاه حماية كوكب الأرض. وسيساهم التعاون والقوة المشتركة لكلٍ من تتراباك ومصانع الاتحاد للصناعات الورقية، في تعزيز معايير الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإعادة تدوير علب المشروبات المستعملة".

من جهته قال شبيه حيدري، مدير عام شركة عبدالله حاجي يوسف خوري وشركاه، الرائدة في مجال إعادة تدوير الورق:"انطلاقاً من موقعها كأول شركة لإعادة تدوير الورق في البلاد، تدرك مصانع الاتحاد للصناعات الورقية UPM، جيداً الحقائق والواقع الميداني لقطاع إعادة التدوير في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، ستتاح الفرصة أمامنا لتوفير عمليات تجميع علب المشروبات المستعملة وإعادة تدويرها على نطاقٍ واسع.

كما ستساهم شراكتنا مع تتراباك في تمكيننا للعمل على تعزيز ورفع مستوى الوعي العام، حول أهمية الحد من النفايات وفرزها وجمعها وإعادة تدويرها، وبالتالي بناء اقتصاد دائري".

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستقوم مصانع الاتحاد للصناعات الورقية أيضاً، بشراء ومعالجة علب المشروبات المستعملة لاستخراج الألياف وإعادة تدويرها. وسيتم استخدام الألياف لإنتاج ورق مقوى معاد تدويره لأغراض التعبئة والتغليف.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

لمزيد من المعلومات حول تتراباك يرجى زيارة موقعنا www.tetrapak.com

لمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال ب:

تتراباك

هناء واكريم، استشارية التواصل الخارجي

+971 52 893 8805

hanae.ouakrime@tetrapak.com

ميماك اوجلفي

مينا كيوان، مدير ادارة العلاقات الإعلامية

+971 55 242 6806 Mina.kiwan@ogilvy.com