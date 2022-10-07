المجموعة تروّج لمنتجاتها الجديدة وشراكاتها مع كبرى الشركات الوطنية

خمس شركات تابعة لايدج تعرض أحدث حلولها المتطورة لعالم أكثر اتصالاً وأمناً

أبوظبي:: تشارك مجموعة ايدج لأول مرة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر الذي يقام بين 10 و12 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وبصفتها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تستعرض ايدج الميزة التنافسية الكبيرة التي توفرها منتجاتها وحلولها وخدماتها المتطورة لعملائها، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الوطني في دولة الإمارات.

وتشارك خمس شركات تابعة لايدج في المعرض تضم سيجنال، وبيكن رد، وكاتم، وكراكال، ولهب. وستطلق الشركات الخمس عددا من المنتجات الجديدة، كما ستعلن عن صفقات محلية ودولية، فضلا عن تعزيز الشراكات مع كبار اللاعبين في القطاع الصناعي المحلي. وستعرض ايدج مجموعتها الواسعة من الأسلحة الخفيفة وذخائرها وقدرات الحرب الإلكترونية والحلول الإلكترونية وحلول الاتصالات الآمنة لديها، ضمن سعيها لدعم الإنتاج الدفاعي المحلي والابتكار المتقدم في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يقدم المعرض فرصة رائعة للالتقاء بعملائنا وشركائنا في قطاعي الأمن الوطني وإنفاذ القانون. ونحن كمجموعة تكنولوجيا متقدمة، نساهم في تمكين دولة الإمارات من تطوير وتأمين بنيتها التحتية وأصولها الحيوية، وذلك لمواكبة التغيير المستمر في التقدم التكنولوجي لمساعدة العملاء على التركيز على مهامهم والمحافظة على تفوقهم. وتعد الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة من المجالات المهمة التي نركز عليها، ونتطلع إلى عرض أحدث حلولنا المبتكرة في هذه المجالات".

ويستعرض قطاع الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في ايدج مجموعة واسعة من القدرات، بما يشمل نظام التضليل المتطور نافكونترول - جي من سيجنال، ونظام في - بروتيكت لتشويش الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو الأرضية، ومجموعة من حلول الأمن الوطني، وحلول كاتم للاتصالات فائقة الأمان؛ وعرض لتدريب بيكن رد على الأمن والمعلومات الاستخباراتية، والحلول السيبرانية، وقدرات الاختبار السيبراني.

كما ستعرض كراكال، التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج، مجموعة من الأسلحة الخفيفة، تشمل البندقية الهجومية CAR 816 وبنادق القنص CSA 338 وCSR 338 و CAR 817 DMR والرشاش نصف الآلي CMP 9 ومسدسات كراكال EF وغيرها من المنتجات المصممة للجمع بين الدقة والموثوقية لقوات الأمن وإنفاذ القانون. بينما ستعرض لهب مجموعة من الذخائر الخفيفة والمتوسطة.

ويمكن لرواد المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر زيارة جناح ايدج والشركات التابعة لها رقم 10-A-40 في مركز أدنيك في أبوظبي بين 10 و12 أكتوبر 2022.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.