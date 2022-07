· بعد افتتاح التوسعة الجديدة سيغدوا دبي آوتليت مول أكبر مركز "آوتليت" في العالم

· استضافة مزيد من العلامات التجارية التي تسعى إلى تنمية أعمالها في الدولة

دبي: أعلن دبي آوتليت مول، وجهة التسوق المفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الاستعداد لافتتاح التوسعة الجديدة للمركز التجاري في الربع الأخير من عام 2022. وسيؤدي مشروع التوسعة الرئيسي إلى زيادة إجمالي مساحة المركز التجاري إلى 3.8 مليون قدم مربع، مما سيجعله أكبر مركز "آوتليت" ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم.

يتماشى مشروع التوسعة مع استراتيجية العلامة التجارية لتعزيز اقتصاد قطاع التجزئة في الدولة والتزامها بتقديم تجربة تسوق متميزة للمتسوقين.

يحتل دبي آوتليت مول موقعًا استراتيجيًا عند تقاطع طريق محمد بن زايد وشارع الإمارات (طريق دبي العابر) وشارع العين، وبإمكان المقيمين في الدولة الوصول إليه بسلاسة من بعد توسعات الطرق المؤدية إلى المول من الإمارات السبع.

ويوفر دبي آوتليت مول تجربة تسوق شاملة للمتسوقين ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية الراقية والفريدة. في الوقت الذي يصل فيه الامتداد الجديد لمرحلة التأجير والاستعداد للافتتاح المرتقب انضمت مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية إلى عائلة العلامات التجارية الكبرى المتواجدة حالياً في دبي آوتليت مول.

يسر دبي آوتليت مول أيضًا الإعلان عن إنضمام علامات تجارية مثل Aigner و New Balance التي ستكون متواجدة في التوسعة الجديدة إلى جانب العلامات التجارية الأخرى مثل Rivoli Group, Gallery One, Mumuso, Zippy Kids, OVS Kids, Simple Kitchen, Dwell, Supercare, Optivision, Optics for Less, Sensoline, Via Milano, Ricci

Gallery, Intimate Ceremony, Lens Kart, Notino Collection, Mario Barutti, Tiyabi Taif Al Emarat, Selz, and Duozoulo والكثير من العلامات الأخرى في قيد التحضير واستكمال إجراءات الإنضمام إليهم.

ونظرًا لانجذاب وطلب الضيوف لهذه العلامات التجارية القادمة، فقد قرر البعض منهم افتتاح متاجرهم في دبي آوتليت مول الحالي وجاهزيتهم لاستقبال المتسوقين.

وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي، السيد محمد ناصر خماس، قائلاً: "نحن سعداء لرؤية قائمتنا من العلامات التجارية الشريكة تنمو معنا حيث نرحب بـ New Balance و Aigner وجميع العلامات التجارية الجديدة التي انضمت إلى عائلة دبي آوتليت مول. نحن ندرك المتغيرات الجديدة في عالم التسوق وعلى إطلاع على قطاع التجزئة ونعمل دائماً لمواكبة هذه المتغيرات. ونحن متحمسون للغاية للإعلان عن جميع العلامات التجارية القادمة التي ستتواجد في التوسعة الجديدة".

ستكون التوسعة الجديدة وجهة التسوق المثالية حيث ستستضيف أيضًا عددًا من الميزات والمفاهيم الجديدة للترفيه عن الزوار من جميع الأعمار على مدار العام مثل 117 Live Arena والتي ستكون ضمن الوجهات الترفيهية. ستوفر التوسعة أيضًا تجارب تذوق استثنائية من خلال مطاعم المأكولات والمشروبات الفريدة مثل فارمرز ماركت والمطاعم الفاخرة. وستشمل التوسعة سينما بطراز مستحدث وهايبر ماركت ضخم. علاوة على ذلك، سيطلق دبي آوتليت مول مشروع إلكتروني متعدد القنوات الديناميكية التي ستوفر تجربة حصرية إضافية لكل من المتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء.

منذ افتتاحه في عام 2007، ترك دبي آوتليت مول بصمته كأول مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط والذي تأسس على فكرة " التسوق القيم". ويضم أكثر من 1،300 علامة تجارية وأكثر عن 240 متجر. نجح دبي آوتليت مول في توفير خدمات التسوق القيمة في الإمارات العربية المتحدة، حيث اكتسب ثقة العلامات التجارية الفاخرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات حول قم بزيارة https://dubaioutletmall.com/.

حول دبي آوتليت مول:

يعتبر دبي أوتليت مول التابع لمجموعة الأهلي القابضة هو أول مركز تسوق بمنطقة الشرق الأوسط يتأسس على فكرة "القيمة" "الآوتليت"، ويضم أكثر من 1300 من كبريات العلامات التجارية العالمية الراقية. و240 متجراً، ويعتبر المركز الوجهة المثالية للتسوق القيم "بأسعار معقولة" حيث يقدم للعملاء خصومات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات.