أبوظبي: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي"، (سوق أبوظبي للأوراق المالية:MULTIPLY)، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وأظهرت نتائج المجموعة للربع الثالث من عام 2022 تحقيق المجموعة عائدات بلغت 284 مليون درهم إماراتي وهامش ربح إجمالي بواقع 138.7 مليون درهم إماراتي.

وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً مستداماً في الربع الثالث، مع نسبة نمو بلغت 67% في العائدات والربحية على أساس سنوي.

بينما بلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 9.25 مليار درهم إماراتي، بدعم من الأداء القوي لكل من محفظة المجموعة وأسواق الأوراق المالية المحلية.

وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية للمستقبل بفضل رافعتها المالية المعتدلة وسيولة أصولها، ما سيتيح لها المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاستثمارات في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي تفهمها.

النقاط الرئيسية للمجموعة في الربع الثالث من 2022

الاستثمارات الرئيسية

عززت مجموعة ملتيبلاي استثماراتها في قطاع الطاقة وخدمات المرافق باستثمارين استراتيجيين خلال الربع الثالث من عام 2022.

فقد استحوذت المجموعة على حصة 7.3% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي. وتُعدّ "طاقة" إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتد أنشطتها وأعمالها لتشمل 11 دولة في أربع قارات. ولديها أيضاً استثمارات كبيرة في أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها، بجانب خطط نموّها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة. وتعد "طاقة" واحدة من كبرى الشركات الداعمة للمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 بدولة الإمارات.

كذلك، استحوذت مجموعة "ملتيبلاي" على حصة 80% في شركة "انترناشونال انيرجي القابضة"، التي استحوذت مؤخرا على حصة 50% في شركة "كاليون إنيرجي" التركية، الرائدة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا. وتشمل أصول "كاليون إنيرجي" مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1.3 جيجاواط في منطقة كارابينار في قونية، إلى جانب مشاريع طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

تشكّل هذه الاستثمارات جزءاً من سعي المجموعة لتنمية استثماراتها في جميع قطاعاتها، وتعكس رؤية المجموعة بأن الاستثمار في خدمات المرافق والطاقة يوفر إيرادات متكررة يمكن توقعها، فضلاً عن إمكانات النمو القوية في ظل تحول العالم إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

الخطواط البارزة للشركات التابعة للمجموعة

حققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً في جميع القطاعات خلال الربع الثالث من هذا العام، وواصلت بذلك الأداء القوي الذي شهدته خلال النصف الأول من هذا العام.

وسعت مجموعة "أومورفيا"، التي تضمّ شركات العناية الشخصية والجمال، علامتها التجارية "تيبس أند توز" بافتتاحها فرعين جديدين لها، في بارك بوينت بدبي هيلز استيت؛ وسيليكون سنترال بدبي.

وقعت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مذكرات تفاهم مع كل من مركز النقل المتكامل ومواصلات الإمارات. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع مركز النقل المتكامل إلى مواكبة الطرفين لأحدث التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع النقل، وتعزيز التعاون وترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة في إمارة أبوظبي. في حين تركز مذكرة التفاهم الموقعة مع مواصلات الإمارات على تعزيز التعاون في مجالات تدريب سائقي ومشرفي الحافلات، والخدمات التقنية، وتأجير المركبات والمواقع، وخدمات الأمن الخاصة، وغيرها من المجالات الأخرى.

واستكملت شركة "فيولا كوميونيكيشنز" لحلول التسويق والاتصال المتكاملة المرحلة الأولى من التحول الرقمي لشبكة الوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية عالية الوضوح على الجسور والطرق الرئيسية في أبوظبي. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية على جسور إضافية وخيار جديد من منتجات الدعاية الرقمية بحلول 31 ديسمبر 2022.

الإدراج في مؤشرات أسواق مالية جديدة

وأخيراً، شهد الربع الثالث إدراج مجموعة "ملتيبلاي" في المؤشرين الاسترشاديين (S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index) و(S&P UAE Shariah Liquid 35/20 Capped Index). ويقيس المؤشر الأول أداء المؤشر العام للشركات الأعلى سيولة في الأسواق المالية بدولة الإمارات (S&P UAE BMI)، في حين يقيس المؤشر الثاني أداء أكثر الأسهم سيولةً وتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. وأدت إضافة المجموعة إلى هذه المؤشرات، التي توفرها مؤشرات "ستاندرد اند بورز داو جونز" (S&P Dow Jones Indices)، إلى إدراجها في صندوق "شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول" (Chimera S&P UAE UCITS ETF) وصندوق "شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول" (Chimera S&P UAE SHARIAH ETF).

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- انتهى -

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