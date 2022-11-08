أداءً استثنائياً للمجموعة في الربع الثالث

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT؛ ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وحققت "الياه سات" نتائج استثنائية أخرى، مع نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 16% على أساس سنوي وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% على أساس سنوي، مدعومة بأداء أعمال متميز في مجال الحلول المُدارة. وتساهم هذه الأعمال، بالإضافة إلى الأعمال المستقرة والمتعاقد عليها طويلة الأجل في مجال البنية التحتية، في تلبية متطلبات حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة في الدولة، لتقديم سعات اتصالات فضائية آمنة وخدمات متكاملة ومدارة.

تشمل أبرز النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة ما يلي:

· زيادة الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم [315 مليون دولار]، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة

· زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 694 مليون درهم [189 مليون دولار]، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة تزيد عن 60%

· نمو صافي الدخل المطبّع بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 278 مليون درهم [76 مليون دولار]، مما ساهم في تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 24%

· بلغت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.6 مليار درهم [2.1 مليار دولار]، بما يعادل أكثر من 5 أضعاف الإيرادات السنوية للعام 2021

· تتمتع المجموعة بوضع مالي قوي مع مستوى سلبي لصافي الديون وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح

· تسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2%، لتصل إلى 16.12 فلس إماراتي لكل سهم [4.39 سنت أمريكي] أو 393 مليون درهم [107 مليون دولار]، وقد تم دفع 50% من هذا المبلغ مؤخراً كتوزيعات أرباح مرحلية

· بقي النطاق الإرشادي لإيرادات العام بأكمله والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية الحرة التقديرية على حاله

وتعليقاً على النتائج المالية، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات":"حققت ’الياه سات‘ أداءً إستثنائياً آخراً مع تسارع نمو إيرادات الربع الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022. كما حققت أعمالنا الحكومية الأساسية أداءً قوياً لاسيما في الإيرادات الفصلية لقطاع الحلول المُدارة والتي زادت عن الضعف على أساس سنوي. وبفضل عملية شراء القمر الصناعي من الجيل القادم ’الثريا 4- NGS‘، والذي من المتوقع إطلاقه في النصف الأول من العام 2024 وبدء عملياته التشغيلية في النصف الأول من العام 2025؛ تتمتع المجموعة بوضع جيد لتلبية الطلب المتزايد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الحلول المتقدمة للاتصالات الفضائية. كما سيدعم قمر’الثريا 4- NGS‘ العمليات التجارية لحلول الاتصالات المتنقلة، والتي حققت نمواً في الإيرادات بنسبة عُشرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام".

وتابع الهاشمي: "لا تزال عملية الشراء المحتملة للقمرين الصناعيين الجديدين ’الياه 4‘ و’الياه 5‘ قيد الدراسة لإطلاقهما في العام 2026، مما سيضمن استمرار خدماتنا لمدة تتجاوز عمر أسطولنا الحالي".

واختتم الهاشمي بالقول: "يشهد قطاعنا فترة مميزة من الابتكار والاستثمارات الكبيرة. وتتمتع ’الياه سات‘ بوضعٍ مالي قوي وميزانية عمومية قوية ومستوى عالٍ من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها، مما يمنحها القدرة على الاستثمار وإغتنام الفرص المستقبلية للنمو. يعد اتفاقنا الاستثماري والتجاري الأخير مع شركة «eSAT Global» لتطوير منصة لأجهزة استشعار وتتبُّع إنترنت الأشياء ذات معدل بيانات منخفض ومنخفض للغاية، خير مثالٍ على الدور الاستباقي الذي تلعبه ’الياه سات‘ في تشكيل ملامح التطور المستقبلي لهذا القطاع".

يمكنكم الاطلاع على كامل الإفصاحات المالية للربع الثالث، بما في ذلك التقرير المفصّل حول مناقشة وتحليل الإدارة، في قسم علاقات المستثمرين على موقع "الياه سات".

#بياناتشركات

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معلومات للمحرر:

يتم احتساب صافي الدخل المطبّع بعكس آثار البنود المادية غير المتكررة المسجلة خلال الفترة الحالية وفترة المقارنة، والتي من شأنها أن تحرّف الأداء الأساسي المتماثل للأعمال. تم تعديل صافي الدخل المطبّع في فترة التسعة أشهر من العام 2022 والبالغ 278 مليون درهم [76 مليون دولار] لآثار عملية إنقاص غير نقدية في القيمة الدفترية (149 مليون درهم [41 مليون دولار]) في المشروع المشترك للمجموعة في شركة "إتش بي إي" البرازيلية والمحتسب بطريقة حقوق الملكية وحيث تمتلك المجموعة حصة فيه غير مسيطرة قدرها 20%. وقد عكست عملية الإنقاص هذه التدهور السريع في بيئة الاقتصاد الكلي العالمية مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدل الخصم المستخدم في تقدير المبلغ القابل للاسترداد من هذا الاستثمار. تم تعديل صافي الدخل المطبّع في التسعة أشهر من العام 2021 والبالغ 200 مليون درهم [54 مليون دولار] للتكاليف غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل الديون للسنة السابقة (أي زيادة قدرها 26 مليون درهم [7 مليون دولار]) والتكاليف المتعلقة بالطرح العام الأولي (زيادة قدرها 15 مليون درهم [4 مليون دولار]).

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نبذة عن "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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تخضع مبالغ ودفعات توزيعات الأرباح من قبل المجموعة لاطلاع مجلس الإدارة على متطلبات إدارة النقد للمجموعة فيما يتعلق بمصروفات التشغيل ومصروفات الفوائد وخطط المصروفات الرأسمالية وظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية في أسواقها وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد أي مستوى أو دفع لأرباح الأسهم، إلى جانب أمور عديدة أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطط أعمال الشركة كما هو محدد، على تقدير مجلس إدارة الشركة.

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