استقرار المبيعات التعاقدية عند 2,02 مليار جنيه (-4% على أساس سنوي) بدعم من مبيعات مشروع " أو ويست" مما عوض تراجع مبيعات الجونة ومكادي؛ الأرباح من الأعمال الأساسية تقفز بواقع 60% على أساس سنوي بدعم من نمو الإيرادات

شهدت المبيعات التعاقدية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر تراجعا طفيفا في الربع الأول من 2022 بنحو 4% على أساس سنوي (-30% على أساس ربع سنوي) مسجلة 2,02 مليار جنيه، وذلك وفقاً لبيان الأرباح الصادر عن الشركة. جاء هذا التراجع الطفيف نتيجة انخفاض المبيعات في كل من الجونة ومكادي هايتس بنحو 14% على أساس سنوي و55% على أساس سنوي، على الترتيب، إثر انخفاض عدد الوحدات المباعة رغم زيادة شركة أوراسكوم للتنمية أسعار / المتر المربع في المشروعين. ساهمت مبيعات O West بـ 50% من مبيعات ربع العام، وارتفعت بنحو 31% على أساس سنوي إلى 1,02 مليار جنيه بفضل أسعار الوحدات (مع زيادة متوسط سعر المتر المربع 22% على أساس سنوي). تراجعت مبيعات الجونة (43% من مبيعات الربع الأول من 2022) بنسبة 14% على أساس سنوي رغم زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 27% على أساس سنوي (مسجلة 77,4 ألف خلال ربع العام). من الجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية طرحت وحدات جديدة في الجونة تقدّر بـ 60 مليون دولار ( تعادل 1,1 مليار جنيه) في مشروعها الجديد The Nines. كان أكبر تراجع للمبيعات من نصيب مكادي هايتس (-55% على أساس سنوي) إلى 143 مليون جنيه إثر تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 66% على أساس سنوي إلى 143 مليون جنيه.

فيما يتعلق بأعمال الفنادق، حققت أوراسكوم للتنمية تحسناً ملحوظاً على أساس سنوي مع قفزة معدلات الإشغال في الجونة (+35 نقطة مئوية على أساس سنوي) وارتفاع معدلات الإشغال في طابا هايتس (+6 نقطة مئوية على أساس سنوي) مسجلين 61% و10% في الربع الأول من 2022 على الترتيب.

على المستوى المالي، قفز صافي الربح من الأعمال الأساسية بعد خصم حقوق الأقلية (باستثناء خسائر فروق تحويل العملة بواقع 105 مليون جنيه والعوامل غير المتكررة خلال الربع الأول من 2022) بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 527 مليون جنيه (+44% على أساس ربع سنوي)، بحسب القوائم المالية للشركة. جاء هذا النمو القوي بدعم من قفزة الإيرادات بواقع 32% على أساس سنوي للإيرادات والبنود التشغيلية إثر انخفاض مصروفات ضرائب الدخل ناتجة عن إدراك ضرائب مؤجلة نظراً لانخفاض قيمة الجنيه. سجل صافي الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية 420 مليون جنيه، بزيادة 3% على أساس سنوي.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي ولكنها تراجعت بنسبة 10%على أساس ربع سنوي إلى 1,93 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022. ارتفعت الإيرادات العقارية (72% من إجمالي الإيرادات) بواقع 18% على أساس سنوي في ضوء زيادة شركة أوراسكوم للتنمية نشاط البناء في كافة مشروعاتها، حقق قطاع الفنادق (13% من الإيرادات) أسرع معدل للنمو عند 174% على أساس سنوي مع تحسن معدلات الإشغال. ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن (9% من الإيرادات) بواقع 50% على أساس سنوي.

ارتفع مجمل الربح بنحو 18% على أساس سنوي إلى 632 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، مما يشير إلى هامش مجمل ربح بنحو 32.7% بانكماش 3.9 نقطة مئوية على أساس سنوي. بلغت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 647 مليون جنيه بناءً على حساباتنا في الربع الأول من 2022، ما يعادل نمو بواقع 17% على أساس سنوي (+18% على أساس ربع سنوي)، مع هامش ربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33.5% (-4.4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

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