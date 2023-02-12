مُتجاوزة توقعات السُوق

مدفوعاً بأداء تشغيلي قوي، "أدنوك للحفر" تُحقق نمواً استثنائياً في الإيرادات خلال السنة المالية 2022 بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي لتصل إلى 9.82 مليار درهم إماراتي

أرباحُ "أدنوك للحفر" تصل إلى 4.52 مليار درهم إماراتي قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات والأداء المتميز لكفاءة التكلفة

"أدنوك للحفر" تُسجل أعلى إيرادات رُبع سنوية على الإطلاق بقيمة 2.69 مليار درهم إماراتي خلال الربع الرابع من 2022 بعد إضافة منصات حفر جديدة إلى أسطول الشركة وبداية تشغيلها

"أدنوك للحفر" تبدأ توجيه عام 2023 بناءً على خُطتها لتسريع نشاط أعمالها



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وسجلت "أدنوك للحفر" ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال العام لتصل إلى 9.82 مليار درهم إماراتي (2.67 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2021. وجاء النمو القوي المسجل في إيرادات الشركة على أساس سنوي مَدفوعاً بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط، تزامناً مع تحقيق جميع القطاعات الأخرى نتائج إيجابية على أساس سنوي بما يتماشى مع خطة الشركة لتمكين "أدنوك" من تسريع تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

كما حققت "أدنوك للحفر" إيرادات، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وصافي أرباح استثنائية خلال الربع الرابع من 2022 مدفوعة ببرنامج الشركة القوي لتوسعة أسطولها الذي يضم أكبر عدد من منصات الحفر العَاملة التي تُسهم بقوة في تعزيز مسيرة نمو الشركة، وتضع لها خريطة طريق واضحة لمزيد من التوسع خلال عام 2023 وما بعده. ويذكر أن الشركة استحوذت على 16 منصة حفر جديدة في 2022 مما مكنها من امتلاك أسطول حفارات يُعد من ضمن الأكبر في العالم لحفر وتهيئة الآبار يضم 115 منصة حفر.

وبلغت الأرباح لعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.52 مليار درهم إماراتي) 1.23 مليار دولار أمريكي( بهامشٍ تجاوزت نسبته 46% بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما حققت الشركة صافي أرباح استثنائي في العام نفسه وصل إلى 2.95 مليار درهم إماراتي (802 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي. كما حققت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022 أعلى إيرادات ربع سنوية للشركة على الإطلاق بلغت 2.69 مليار درهم إماراتي (733 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.30 مليار درهم إماراتي (353 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 35%. وبلغ صافي الأرباح 859.37 مليون درهم إماراتي (234 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 61%. ويأتي هذا النمو القوي مدفوعاً بصورة رئيسية بدخول عدد من الحفارات الجديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة.

نمو قوي على مستوى جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية بما فيها:

خدمات الحفر البرية: مدفوعة بصورة رئيسية بإضافة حفارات جديدة لأسطول الشركة، بلغت الإيرادات لعام 2022 بأكمله 5.33 مليار درهم إماراتي (1.45 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 27%، مقارنة بعام 2021. كما سجلت إيرادات الربع الرابع لعام 2022، ارتفاعاً بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم إماراتي (379 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة في أنشطة الحفر.

خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات قطاع خدمات الحفر البحرية لعام 2022 بأكمله 2.24 مليار درهم إماراتي (611 مليون دولار أمريكي)، مُسجلة زيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2021. وقد عرف القطاع تسارُعاً في نموه مع اقتراب نهاية العام ما مكن الشركة في الربع الرابع لعام 2022 من تحقيق إيرادات بلغت 661.05 مليون درهم إماراتي (180 مليون دولار أمريكي)، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 396.63 مليون درهم إماراتي (108 مليون دولار أمريكي)، محققة بهذا زيادة نسبتها 23% و30% على التوالي، الأمر الذي يعكس دخول منصات حفر بحرية ذاتية الرفع جديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة.

خدمات الجزر الاصطناعية: مقارنة بعام 2021 ظلت إيرادات عام 2022 بأكمله ثابتة في مستوياتها عند 749.19 مليون درهم إماراتي (204 مليون دولار أمريكي)، فيما حققت الشركة إيرادات في الربع الرابع من عام 2022 بلغت 187.30 مليون درهم إماراتي (51 مليون دولار أمريكي)، مسجلة زيادة نسبتها 34%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2021. وسجلت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5% على أساس سنوي بسبب مطالبات الإيرادات لمرة واحدة في عام 2021 لحفارات الجزر الاحتياطية.

خدمات حقول النفط: بلغت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط لعام 2022 بأكمله 1.49 مليار درهم إماراتي (405 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بعام 2021، فيما حقق القطاع ذاته إيرادات ربع سنوية استثنائية بلغت 451.72 مليون درهم إماراتي (123 مليون دولار أمريكي) سببها النشاط الإضافي لقطاع خدمات الحفر البحرية غير التقليدية الذي شهده الربع الأخير من العام نفسه.

ويذكر أن الشركة أعلنت عن معدل استخدام للأسطول بلغ 96% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يحقق كفاءة استثنائية في الإيرادات. وأعلنت الشركة أيضاً عن ارتفاع العائدات النقدية من العمليات بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 5.58 مليار درهم إماراتي (1.52 مليار دولار أمريكي)، مما يدعم التدفق النقدي الحر البالغ 2.15 مليار درهم إماراتي (588 مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2022 بنسبة 62% لتصل إلى 3.46 مليار درهم إماراتي (942 مليون دولار أمريكي)، حيث نفذت الشركة خططها الطموحة لتوسعة أسطولها تلبية لطلب العملاء.

وتتوقع التوجيهات الاستشرافية للشركة خلال عام 2023 أن تتراوح الإيرادات بين 11.02 مليار درهم إماراتي (3 مليارات دولار أمريكي) و11.75 مليار درهم إماراتي (3.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي. وتتوقع التوجيهات كذلك أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بين 4.96 مليار درهم إماراتي (1.35 مليار دولار أمريكي) و5.50 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بهوامش قوية تتراوح بين 45% و47%.

كما تُشير التوقعات إلى أن يتراوح صافي الأرباح بين 3.12 مليار درهم إماراتي (850 مليون دولار أمريكي) و3.67 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي) ما يعكس استمرار نمو صافي أرباح الشركة وانتقاله من 2.20 مليار درهم إماراتي (600 مليون دولار أمريكي) عام 2021 إلى 2.93 مليار درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي) عام 2022 ثم إلى ما هو متوقع أن يصل إليه خلال عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يتراوح نطاق النفقات الرأسمالية خلال هذا العام بين 4.77 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) و6.43 مليار درهم إماراتي (1.75 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي يتم فيه التخطيط للحفاظ على نسبة الرافعة المالية في مستويات أقل من x2.0. وفي ضوء الأداء القوي والمتميز لعام 2022 وسياسة توزيع الأرباح، فإن التوقعات تشير إلى زيادة الأرباح النهائية لعام 2022 بنسبة 5% كحد أدنى، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية والرائدة لكل سهم على مدار خمس سنوات، والتي تؤكد التزام الشركة بتوفير قيمة مستدامة لمساهميها.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "حققت الشركة خلال عام 2022 نتائج متميزة. وإضافة إلى صافي الأرباح الاستثنائية الذي حققته الشركة هذا العام، والذي بلغ 2.95 مليار درهم إماراتي (802 مليون دولار أمريكي)، فإنني فخور أيضاً بحزمة العقود التي قام عملاؤنا الذين نرتبط معهم بعلاقة تعاقدية طويلة الأمد بترستيها على الشركة هذا العام بقيمة تزيد عن 36.73 مليار درهم إماراتي (10 مليارات دولار أمريكي). كما ساهمت الأهداف الاستراتيجية الواضحة للشركة وجهود وتفاني كوادرها البشرية من أصحاب المهارات العالية والتزامنا بمعايير الصحة والسلامة الرائدة في قطاع عمليات الحفر في تمكين الشركة من تحقيق هذه النتائج الاستثنائية. ونحن في ’أدنوك للحفر‘ متحمسون للعام المقبل ونتطلع لتسريع نمو أعمالنا وتعزيز أصولنا لتمكين ’أدنوك‘ من تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية بحلول عام 2027، وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف عملنا على إصدار توجيهات محدثة".

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