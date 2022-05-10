دبي: من داخل معرض "سوق السفر العربي"، أعلنت شركة "إشراق" للضيافة الرائدة في إدارة الفنادق تحت مظلة مجموعة محمد وعبيد الملا عن خطط توسعية ونمو محفظتها من خلال توقيع عقد حق الامتياز التجاري لثمانية فنادق جديدة في مصر وعمان والإمارات.

تبدأ "إشراق" للضيافة فصلًا جديدًا حيث أصبحت شركة رائدة مزودة للخدمات الإداريّة كطرف ثالث، والعمل على نمو محفظتها من خلال العلامة التجارية "هوليداي إن إكسبرس" خلال السنوات الخمس القادمة.

تتمتع العلامة التجارية "هوليداي إن إكسبرس" بقدرة هائلة على التكيف بفضل النظام التشغيلي الحديث المتبع، وقدرتها على توفير تجربة فندقية راقية مقابل سعر مناسب، مما أدى إلى زيادة رضا النزلاء عن الخدمات المقدمة إضافة إلى تحقيق عائدات أعلى.

شهدت دبي زيادة في نسبة إشغال فنادق المجموعة بمعدل 80% في عام 2021 مع تحقيق المزيد من النجاح واستمرار هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى أكثر من 95% منذ يناير 2022. "هوليداي إن إكسبرس" أحد أكبر العلامات التجارية نموًا في مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" مع 3000 فندقًا، وهي تُعد الخيار الأول لعدد متزايد من المسافرين الذين يحتاجون إلى محيط أنيق يتميز بالبساطة مقابل سعر مناسب للراحة واستعادة النشاط أثناء العمل خارج بلادهم.

صرح "شريف بشارة"، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا قائلًا: "تتشرف "إشراق" للضيافة بالمشاركة في معرض "سوق السفر العربي"، أكبر منصة في قطاع السفر والسياحة داخل المنطقة. سيحظى الزوار بنظرة شاملة على سجل "إشراق" للضيافة الحافل بالخبرات الواسعة والتجارب المميزة في القطاع، بداية من خدمات تقديم الطعام وحتى تلبية مختلف متطلبات المسافرين".

وأضاف قائلًا: " إنها فرصة حقيقية لنا مع شركاؤنا للاستثمار في قطاع الضيافة مع واحدة من أشهر الامتيازات التجارية من خلال الخطط التوسعية داخل مصر وعمان لكونهما من أكبر الوجهات السياحية العالمية. ستعزز هذه الفنادق الجديدة من مكانتنا وتسرع من نمو قطاع الضيافة. وتأكيدًا على استراتيجية التوسع التي تتبعها مجموعة محمد وعبيد الملا، تركز المجموعة على التحالف مع المجموعات الفندقية الدولية الحائزة على جوائز، التي تمثل أشهر العلامات التجارية المرموقة عالميًا في قطاع الضيافة، فضلًا عن مواصلة استراتيجية التوسع مع شركاء الامتياز التجاري".

وأضاف "ألكسندر سوسكي"، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "إشراق" للضيافة قائلًا: "كم نحن متحمسون للمشاركة في معرض "سوق السفر العربي 2022"، فهو يمتاز ببيئة مثالية لعرض أهم إنجازاتنا ورفع الوعي الدولي بالتطورات التي تم تحقيقها لدى قطاع الضيافة. يتمتع الفريق الإداري لدى شركة "إشراق" للضيافة بخبرة واسعة تزيد عن مائة عام في تشغيل أرقى الامتيازات الفندقية العالمية، إدارة أي فندق من أي فئة يرفع كفاءتنا، بداية من الفنادق الاقتصادية والتجارية إلى أفخم الفنادق والمنتجعات الفاخرة"

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حول "إشراق" للضيافة

أكثر من عشر سنوات من الخبرة في تشغيل أرقى الامتيازات الفندقية العالمية في قلب دبي، "إشراق" للضيافة هي ذراع إدارة الأصول وقسم الضيافة لمجموعة محمد وعبيد الملا التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

تأسست الشركة في عام 2007 وتم الاستحواذ عليها لتعمل تحت مظلة مجموعة محمد وعبيد الملا في عام 2011، تمتثل الشركة لأعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات رفيعة المستوى في قطاع الضيافة بأسعار اقتصادية مناسبة للمسافرين من فئة رجال الأعمال والسائحين.

تضم محفظتها سلسلة من فنادق "هوليداي إن إكسبريس" (HIEX) التابعة لمجموعة فنادق "انتركونتيننتال" (IHG): "هوليداي إن إكسبريس" بمطار دبي الدولي، وبمنطقة جميرا -دبي، وداخل مدينة دبي للإنترنت، وبحديقة الصفا، وبمطار آل مكتوم، و"ستاي بريدج سويتس" مطار دبي آل مكتوم، الذي افتتح في أكتوبر 2020، بالإضافة إلى فندق "كراون بلازا" ديرة، و"كراون بلازا" دبي جميرا.

تخطط شركة "إشراق" للضيافة لتعزيز مكانتها والتوسع داخل المنطقة من خلال افتتاح مجموعة فنادق فاخرة في المستقبل القريب.

حول فنادق ومنتجعات "هوليداي إن"

مع مجموعة من الفنادق الأنيقة حول العالم، ساعدت علامة "هوليداي إن" الملايين من المسافرين للتعرف على وجهات استثنائية جديدة والتواصل مع الآخرين منذ انطلاق العلامة التجارية عام 1952. تركز فنادق المجموعة على تلبية متطلبات المسافرين للعمل والسياحة عبر ضمان أفضل أماكن الإقامة العصرية، مع تمتعهم بخدمات رفيعة المستوى. تتميز فنادق "هوليداي إن"، بأحدث المرافق وأفضل الخدمات المصممة خصيصًا لتوفير محيط من الراحة والاستجمام، مع مجموعة مختارة من المطاعم، وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات، وأحواض السباحة العصرية، والمساحات العامة المريحة، والخدمات العائلية التي تشمل إقامة الصغار مجانًا مع وجبات الطعام. محيط مذهل لقضاء أمتع الأوقات لذكريات تدوم طويلًا.

لمزيد من المعلومات حول "هوليداي إن"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.holidayinn.com أو الاتصال على: -888-1HOLIDAY .

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