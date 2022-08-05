أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها المالية للربع الثاني وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.

بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 136 ألف دينار بحريني، مقابل 170 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 20٪. بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 1.25 فلس مقابل 1.55 فلس لنفس الفترة من العام الماضي. شهد إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً بنسبة قدرها 7%، حيث بلغ 66 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 71 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021. كما حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 23%، حيث بلغت 546 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 444 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وأما بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 300 ألف دينار بحريني، مقابل 368 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 19٪. بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 2.75 فلس مقابل 3.37 فلس لنفس الفترة من العام 2021. شهد إجمالي الدخل الشامل ارتفاعاً بنسبة قدرها 16%، حيث بلغ249ألف دينار بحريني مقارنة بـ 215 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام 2021. كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 23%، حيث بلغت 1.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 881 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وبلغ مجموع حقوق الملكية 19.4 مليون دينار بحريني، منخفضاً بنسبة 2%، حيث بلغ 19.8 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. أما فيما يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 20 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 20.4 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في انخفاض قدره 2٪.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس إدارة الشركة: " نتائج الربع الثاني توضح الجهود المستمرة للابتكار وإثراء نمط حياة العملاء". وأضاف العريض أن نتائج هذا الربع تبين بشكلٍ واضح جهود أماكن المستمرة للابتكار واستكشاف طرقٍ جديدة، وإثراء نمط حياة العملاء من خلال إنشاء تجارب سلسة. وأضاف العريض: تمكنا خلال هذا الربع من إثبات قدرتنا على إدارة الشركة بنجاح وكفاءة، على الرغم من مناخ التشغيل الصعب، حيث زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23%. منوهاً بأن تنفيذ استراتيجية الشركة تطلب استثماراً إضافياً، لاسيما وأن الشركة تسعى لمواصلة التزامها بخطة عملها والتطلع إلى مزيد من الإنجازات وسرعة التحول الالكتروني.

ومن جانبه، صرح السيد طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي للشركة: ”إيماناً بقيمنا وتوجهنا نحو التحول الرقمي فإننا نواصل العمل والسعي من أجل توسيع بوابة الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى قرب موعد إطلاق تطبيق الهاتف النقال الخاص بنا، والذي سيساهم بشكل كبير على تحسين إمكانية تفاعل العملاء والوصول الي مواقعنا كجزء من التزامنا طويل الأجل بتحقيق راحة العملاء. وبين بأن أداء الشركة كان متسقاً مع خطتها الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد للمساهمين. مع تركيز الشركة على اطلاق الحلول المبتكرة وتقديم خدمات عملاء متميزة.

تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. في شهر أكتوبر من العام 1981، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ شهر مارس من العام 2006، وتعمل في قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وتتخصص في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات.

وتنوه شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) أنه بإمكان السادة المساهمين مراجعة جميع التصريحات الصحفية والبيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني المحدث للشركة www.amakin.bh.

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