ارتفاع مبيعات معادن في الربع الثالث بنسبة 50٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 10 مليارات ريال سعودي

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث بنسبة 37٪ على أساس سنوي لتتجاوز 4.2 مليارات ريال

ارتفاع صافي الأرباح للربع الثالث بنسبة 71٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022م.

حيث ارتفعت مبيعات معادن في الربع الثالث من عام 2022م بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، لتبلغ 10 مليارات ريال سعودي ( 2.7مليار دولار أمريكي). وحققت معادن مستويات أعلى في الإنتاج خلال هذه الفترة، قابلها انخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37٪ على أساس سنوي لتتجاوز 4.2 مليارات ريال سعودي. وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تراجعاً عن الربع السابق، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية وارتفعت تكاليف مواد التصنيع. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 71٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار ريال سعودي.

وفي إطار تعليقه على النتائج المالية، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "حققت معادن أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2022م، حيث نجحنا في زيادة حجم الإنتاج في منشآتنا لنرسي بذلك أسساً متينة تكفل تحقيق المزيد من النمو والتوسع على المدى الطويل. ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي خلال الفترة المتبقية من العام وتسجيل نتائج قياسية، بالاعتماد على العائدات المالية القوية والعمليات المتنوعة وقاعدة العملاء العالمية. ساعدتنا هذه العوامل في مواجهة التحديات التي شهدتها السوق في الربع الثالث، والناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المواد الخام قبل أن تبدأ بالعودة لمستوياتها الطبيعية مؤخراً. وبطبيعة الحال، سنواصل العمل على تطوير عملياتنا التشغيلية وتحقيق نمو قوي ومستدام يضمن ترسيخ مكانة قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي".

ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققتها معادن في الربع الثالث، كان توقيع أربع مذكرات تفاهم في أغسطس مع أكبر الشركات الهندية في قطاع الأسمدة؛ مما عزز من وصول الشركة إلى أكبر سوق لاستيراد الفوسفات والأمونيا في العالم.

كما أنهت معادن فترة الإنتاج التجريبي وبدأت فترة الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث. وتبلغ قدرة المصنع حوالي 1.1 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يعزز مكانة معادن كشركة رائدة عالمياً في مجال إنتاج الأسمدة.

وشهدت معادن في الربع الثالث أيضاً استخراج أول دفعة من الذهب من منجم منصورة ومسرة، وتسير بخطى ثابتة نحو بدء عمليات الإنتاج الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2022م. ويعتبر أكبر مشاريع معادن للذهب حتى الآن، من المتوقع أن ينتج المصنع 250 ألف أوقية سنوياً، مما يزيد من قدراتها الحالية بمجال تعدين الذهب بنسبة 70٪.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أطلقت معادن برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي، والذي سيعزز مساهمتها في منظومة التعدين المحلية، وإنشاء منظومات أعمال محلية قوية ومكتفية ذاتياً. ويركز البرنامج على تعزيز مساهمة قطاع التعدين في اقتصاد المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية معادن للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتسعى معادن تعزيز مساهمتها في المحتوى المحلي إلى 33 مليار ريال سعودي، وخلق أكثر من 47 ألف فرصة عمل للمواطنين بحلول عام 2040م.

وتحرص معادن على التزامها بتعزير مصالح المساهمين وبناء الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

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نبذة عن شركة معادن:

"معادن" هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نموا في العالم، حيث بلغت إيراداتها 26.7 مليار ريال سعودي (7.12 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2021. نعمل على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقا من رؤية 2030، وأن نكون نموذجا يحتذى به في المسؤولية والاستدامة.

تشغّل معادن 17 منجما وموقعا من خلال أكثر من 6,000 موظف مباشر، ونصدّر منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة، كما نعمل بخطة طموحة لزيادة حجم أعمالنا بشكل غير مسبوق خلال الـ 18 عام القادمة في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر بـ 1.3 تريليون دولار.