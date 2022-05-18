تستعرض ساب، اﻟﺸﺮﻛﺔ الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، حزمتها المتكاملة لمراقبة الملاحة الجوية في معرض المطارات 2022 في دبي. وتعد حزمة ساب المتكاملة لمراقبة الملاحة الجوية (I-ATS) الحل الأمثل من الجيل التالي الذي يعتمد على منتجات تدعم أتمتة أنظمة مراقبة الحركة الجوية القابلة للانتشار على نطاق واسع. ويمثل حل (I-ATS) منصة رقمية مرنة وقابلة للتطوير توفر وحدات تحكم ضمن الأبراج عبر مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة حركة الملاحة الجوية بأمان وكفاءة.

وقال ديفيد شومر، نائب رئيس قسم الأمن المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساب»: ’’يسعدنا أن نشارك في معرض المطارات في دبي لنقدم حزمة ساب المتكاملة لمراقبة الملاحة الجوية (I-ATS) لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. توفر مراكز التحكم المتكاملة رؤية مبسطة وطريقة سهلة للاستخدام مما يمكن وحدات التحكم من إدارة المجال الجوي بكفاءة أعلى‘‘.

وأضاف شومر: ’’كما يمثل البرج الرقمي من ساب خاصية متقدمة لدعم أنظمة إدارة الملاحة الجوية لاسيما عند استخدامه في خدمة مركز الطوارئ لضمان عمليات ملاحة جوية آمنة ‘‘.

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