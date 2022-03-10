دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص عن مشاركتها في القمة الشرطية العالمية 2022 في دبي لعرض حلول الاتصالات والتعاون للمهام الحرجة، باعتبارها واحدة من المشاركين العالميين الرائدين ضمن هذا الحدث. وستعقد القمة في الفترة من 14 إلى 17 مارس 2022 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وستسلط الشركة، خلال المعرض والمؤتمر الذي سيستمر لأربعة أيام وهو الأول من نوعه في المنطقة، الضوء على مجموعة من أحدث التقنيات الهجينة للسلامة العامة وأعمال إنفاذ القانون. ومن المقرر أن يتم عرض تاكتيلون آغنت (Tactilon Agnet) وTACteam ونظام إدارة سير العمل (Workflowmanagement) وEverus Manpack وتاكتيلون دابات (Tactilon Dabat).

وصرح سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص قائلًا: "مع استمرار تطور ساحة المخاطر والتحديات، نحتاج إلى إمداد ضباط الشرطة والمكلفين بإنفاذ القانون لدينا بأحدث الأجهزة من أجل التنسيق والتواصل بشكل سريع وآمن. فقد صممنا حلول الاتصالات الخاصة بقطاع الأعمال والمهام الحرجة من أجل أن نقدم للمستخدمين طريقة أفضل للعمل والتعاون مما يعود بالنفع على مجتمعاتنا."

وأضاف بوري: “ستقدم لنا القمة الشرطية العالمية فرصة لإظهار كيف يمكن للميزات المتقدمة لتقنياتنا الهجينة حماية الأرواح والممتلكات. فخلال الفعالية، سيكون فريق المتخصصين لدينا على استعداد للانخراط مع أصحاب المصلحة في دبي وحول العالم. وهذا كذلك جزء من مساهماتنا في جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة في جعلها واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم."

تقدم القمة الشرطية العالمية مكانًا للاجتماع العالمي لكبار مسؤولي الشرطة الدوليين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والمتخصصين. وستمكنهم هذه الفعالية من التواصل مع الحكومات وواضعي السياسات والمتخصصين في القطاع لمناقشة الأولويات الرئيسية لتشكيل مستقبل العمل الشرطي.

يمكن لزوار جناح إيرباص التواصل مع خبرائها لمعرفة المزيد عن المزايا التنافسية للتقنيات التي تقدمها.

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