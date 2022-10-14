دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "أسدام ديجيتال"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الاحترافية للقطاعين العام والخاص، على هامش معرض جيتكس 2022، عن إطلاق خدمة "الابتكار كـخدمة"، حيث يتمحور ابتكار هذه الخدمة كبرنامج حول ثلاثة محاور استراتيجية أساسية وهي الأصول المعرفية والأفكار والتجارب والثقافة والعقليات. ويهدف المحور الأول "الأصول المعرفية" الى الاستفادة من براءات الاختراع والملكية الفكرية لتعظيم أصول العملاء المعرفية، كما يهدف المحور الثاني "الأفكار والتجارب " الى توليد وتطوير أفكار جديدة وتجربتها مع العملاء، لتساهم في خلق فرص ومنتجات قيمة للعملاء، أما المحور الثالث "الثقافة والعقليات " فيهدف الى توليد وتطوير أفكار جديدة وتجربتها مع العملاء بما يساهم في خلق فرص ومنتجات قيمة للعملاء

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جهاد بكر أن هذه الخدمة الجديدة تهدف لبِناء بيئة إبداعية، تساهم في إيجاد منتجات وخدمات مبتكرة لعملائها، بالإضافة إلى استكشاف حلول إبداعية للتحديات التي تواجههم، ومن أجل تعزيز الابتكار المؤسسي وخلق بيئة عمل محفزة للإبداع بدون قيود للأفكار والتجارب، بما يمكن عملاءها من النجاح في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وعبر عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة كون الابداع هو المحفز الرئيسي لتطوير الأفراد والمؤسسات والاداة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات.

وعلى هامش مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 2022، وقعت شركة "أسدام ديجيتال" اتفاقية تعاون مع شركة "فيدسكولا"، الشركة الرائدة في الخدمات الاستشارية عالية الجودة، بهدف تطوير وتقديم "خدمات التحول السريع" في المنطقة. ومثل "أسدام ديجيتال" خلال التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور جهاد بكر، بينما مثل شركة "فيدسكولا" المدير العام المهندس محمد غانم.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة "أسدام ديجيتال" الدكتور جهاد بكر عن سعادته بهذه الشراكة، والتي من خلالها ستقدم "أسدام" و"فيدسكولا" لعملائهما نهجًا شاملاً تدريجيًا لتمكينهم من الشروع في مسيرة التحول المرن والسريع الخاصة بهم، من التشخيص إلى التنفيذ، مروراَ بتقييم عمليات المرونة من أجل فهم الثقافة العامة للمنظمات والهيكلية وآلية سير العمل، وصولاً إلى وضع خطة انتقالية تتضمن التدريب ونقل المعرفة.

الجدير بالذكر أن "أسدام ديجيتال" هي شركة خدمات احترافية مقرها دبي وتنشط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص، وهي مكرسة للإرتقاء بأعمال عملائها من خلال دعمهم في مسيرة تنفيذ استراتيجيتهم، وتمكينهم من مواءمة أهداف الأعمال والأهداف الرقمية عبر

خدمات الاستشارات والتدريب ونقل المعرفة من خلال فريق عمل يملك الخبرة في فن ترجمة الاستراتيجية إلى نمو فعلي على ارض الواقع، اعتماداً على أساليب التنفيذ المبتكرة والشراكات المستدامة.

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