ارتفع صافي ربح مجموعة أملاك للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

بلغ إجمالي الأصول 3.8 مليارات درهم إماراتي

أسفرت ترتيبات تسوية الديون عن مكاسب قدرها 225 مليون درهم وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بقيمة 565 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 120 مليون درهم).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022. وأعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 266 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2022، مقارنةً بصافي ربح قدره 197 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2021. وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

انخفض دخل أملاك للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 9% ليصل إلى 319 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 351 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021. وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 19% لتصل إلى 69 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بـ 85 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021.

استمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد و الأصول خلال هذه الفترة، حيث سجلت الشركة مكاسب قدرها 225 مليون درهم إماراتي من ترتيبات تسوية الديون، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 565 مليون درهم إماراتي (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 120 مليون درهم إماراتي).

وأدى تركيز شركة أملاك على كفاءة العمليات في عام 2022 إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 6%، لتسجل 41 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بـ 43 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 60 مليون درهم إماراتي للممولين خلال النصف الأول من عام 2022.

نتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح للممولين بنسبة 15% وبلغ 39 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 46 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2021. علاوة على ذلك، سجلت الشركة أيضاً تكلفة إطفاء أقل بقيمة 73 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 85 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021. يمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة إبلاغ.

خلال النصف الأول من عام 2022، سجلت المجموعة عكس انخفاض في القيمة يقدر بـ 99 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بعكس انخفاض في القيمة قدره 20 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021.

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