نمو ملحوظ في الربحية بلغ 34% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى ربحية يحققها البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه. ارتفاع كبير في إجمالي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليار درهم إماراتي. تحسن في معدل تغطية مخصصات خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 76% (بارتفاع قدره 400 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) مما يعكس استراتيجية البنك الحكيمة في إدارة المخاطر. تحسن كبير في العائد على حقوق الملكية الملموسة بلغ 16.8% (بارتفاع قدره 380 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)

دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022:

شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 34 % على أساس سنوي ليصل إلى 4,101 مليون درهم إماراتي مقابل 3,069 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

نمواً قوياً بنسبة % على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة. ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3 % منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم إماراتي. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم إماراتي من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام.

بنسبة % منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى مليار درهم إماراتي. وسجل البنك حوالي مليار درهم إماراتي من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام. وصل إجمالي الدخل إلى 9,873 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 8,946 مليون درهم إماراتي، بارتفاع كبير نسبته 10 % على أساس سنوي و 11 % على أساس ربعي.

إلى مليون درهم إمارتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي، بارتفاع كبير نسبته % على أساس سنوي و % على أساس ربعي. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7 % على أساس سنوي و 2 % على أساس ربعي، ليصل إلى 7,653 مليون درهم إماراتي.

نمواً قوياً بنسبة % على أساس سنوي و % على أساس ربعي، ليصل إلى مليون درهم إماراتي. شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6 % ليصل إلى 5,612 مليون درهم إماراتي، مقابل 5,275 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.

نمواً قوياً بنسبة % ليصل إلى مليون درهم إماراتي، مقابل مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. حافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5 ٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

على متانتها وقوتها عند مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته ٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. بلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42 % من قاعدة ودائع المتعاملين.

الآن مليار درهم إماراتي، حيث تشكل ما نسبته % من قاعدة ودائع المتعاملين. واصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى 1,450 مليون درهم إماراتي، مقابل 2,174 مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته 33 % على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل.

تراجعها لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مقابل مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته % على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل. استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5 ٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8 ٪ في عام 2021.

بالتراجع عند ٪، بانخفاض بلغ نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ ٪ في عام 2021. حافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7 %، منخفضاً بـواقع 10 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021.

على قوته عند %، منخفضاً بـواقع نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123 %.

إلى %. استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0 %، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8 %، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

بالتحسن ليصل الآن إلى %، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن ليبلغ %، بارتفاع بلغ نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) إلى 13.9 % (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 18.6 % (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم إماراتي.

تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022:

معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات العربية المتحدة التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن.

وقد استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 10 مليار درهم إماراتي، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية.

يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي ( FATF ). نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية.

الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، إذ شهد صافي أرباح المجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، هو أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه. ولا شك بأن هذا الأداء الرائع هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحسن هوامش الربح بمقدار 30 نقطة أساس حتى تاريخه.

وشهدت جهودنا لتحسين جودة موجوداتنا زخماً قوياً على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 33% على أساس سنوي، وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وتعكس زيادة نسبة تغطية السيولة استراتيجيتنا الحكيمة والقوية في إدارة المخاطر. وكما يعلم الجميع، فإننا في بنك دبي الإسلامي، مستمرون بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا الكرام. ويظهر هذا الالتزام بشكل جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة ميزانيتنا العمومية. وقد بتنا اليوم نتمتع بأفضل معدل تكلفة إلى الدخل في السوق يبلغ 26.7٪. وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو كبير في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة الذي بلغ 16.8٪، ومعدل العائد على الموجودات الذي وصل إلى 2٪.

كما أننا مستمرون في تعزيز مرونتنا وذلك من خلال تحقيق معدلات قوية لرأس المال والسيولة، ونتوقع أن تحافظ هذه المعدلات على قوتها خلال الفترة القادمة. يأتي ذلك على الرغم من قيام المصرف المركزي الإماراتي بسحب فائض السيولة.

ولا بد لي أن أشير إلى أننا نواصل المضي قدماً بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعاتنا الرقمية، وقد تمكنا من تسجيل نمو سنوي كبير عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات محسّنة للمتعاملين، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة نستهدف عبرها قاعدة متعاملينا الكبيرة.

وبصفته بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB ، شرع بنك دبي الإسلامي في رحلته الرامية إلى ترقية وظائف الامتثال إلى حد كبير بما يتماشى مع توقعات الجهات التنظيمية. ويشمل ذلك عدداً من الإجراءات الاستراتيجية والفنية، التي تمر حالياً بمراحل تنفيذ مختلفة. تهدف الحوكمة المشددة في هذا المجال إلى ترسيخ ثقافة امتثال قوية عبر جميع المستويات ضمن خطوط الدفاع الثلاثة للمؤسسة. وقد قمنا بتعزيز الريادة في الامتثال ومجموعة المهارات والقدرات بشكل كبير كجزء من هذه الرحلة. كما امتازت الفترة المنقضية من هذا العام بتعزيز التزامنا لبناء أعمال مستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع تطلعات الاستدامة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نمضي الآن نحو المرحلة التالية من رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي شرعنا بها، وذلك مع المزيد من الالتزامات، وإعادة تصميم نموذجنا التشغيلي لزيادة تضمين معايير الحوكمة عبر مختلف وظائف البنك، فضلا عن تعزيز عملية مراقبة المخاطر.

الاستعراض المالي

أهم بنود بيان الدخل:

مليون درهم إماراتي الأشهر الـ9 الأولى 2022 الأشهر الـ9 الأولى 2021 التغيير على أساس سنوي % إجمالي الدخل 9,873 8,946 %10 حصة المودعين/حاملي الصكوك من الأرباح (2,220) (1,797) %24 صافي الإيرادات التشغيلية 7,653 7,149 %7 المصاريف التشغيلية (2,040) (1,874) %9 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل 5,612 5,275 %6 خسائر انخفاض القيمة (1,450) (2,174) (%33) الضريبة على الدخل (61) (32) %90 صافي الأرباح للفترة 4,101 3,069 %34

أبرز النسب (%) الأشهر الـ9 الأولى 2022 ديسمبر 2021 التغيير (نقطة أساس) هامش صافي الأرباح % %2.9 %2.6 30 نقطة أساس معدل التكلفة إلى الدخل % %26.7 %26.8 (10 نقطة أساس ) العوائد على متوسط الموجودات % %2.0 %1.5 50 نقطة أساس العوائد على حقوق الملكية الملموسة% 16.8% %13.0 380 نقطة أساس

أهم بنود بيان المركز المالي:

مليون درهم إماراتي الأشهر الـ9 الأولى 2022 ديسمبر 2021 التغيير منذ بداية العام حتى تاريخه % صافي التمويلات واستثمارات والصكوك 236,104 228,485 3.3% الاستثمارات في أدوات الملكية والعقارات 9,917 10,221 (%3) المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية 2,931 3,303 (%11) نقدية و أرصدة لدى المصرف المركزي 16,840 28,079 (%40) مجموع الموجودات 274,856 279,082 (%2) ودائع المتعاملين 186,512 205,845 (%9) أدوات تمويل الصكوك 19,592 20,563 (%5) مجموع المطلوبات 231,709 237,617 (%2) حقوق الملكية والاحتياط للمساهمين 32,230 30,602 %5 الصكوك من الشقّ الأول 8,264 8,264 - الحصص غير المسيطرة 2,653 2,599 %2 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 274,856 279,082 (%2)

أبرز النسب (%) الأشهر الـ9 الأولى 2022 ديسمبر 2021 التغيير (%) معدل تغطية السيولة 123.0% 136.3% (%13) معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك 13.9% 12.4% %1.5 معدّل كفاية رأس المال 18.6% 17.1% %1.5 نسبة التمويلات غير العاملة 6.5% 6.8% %0.3 تغطية المخصصات 76.0% 72.0% %4

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ليصل إلى 9,873 مليون درهم إمارتي بنمو قوي نسبته 10% على أساس سنوي، مقارنة مع 8,946 مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7,653 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 7,149 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 5,612 مليون درهم إماراتي مقابل 5,275 مليون درهم إماراتي. وتمكن البنك بفضل جودة الاكتتاب من تحقيق تراجع كبير في خسائر انخفاض القيمة بتحسن نسبته 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,450 مليون درهم إماراتي مقابل 2,174 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.

وبلغت النفقات التشغيلية 2,040 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى لعام 2022، مقابل 1,874 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي. ويواصل البنك التركيز على توسيع نطاق وظائف الدعم الرئيسية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة، وتعزيز الرقابة على مستوى المجموعة، بما في ذلك المراقبة المحسنة على الشركات التابعة للبنك. وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل الآن 26.7% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع.

ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً وملحوظاً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4,101 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 3,069 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 2.9%، بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2% و16.8% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وتمثل استثمارات الصكوك مجالاً آخر من مجالات تركيز البنك، وقد شهدت نمواً قوياً بنسبة 17% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 49 مليار درهم إماراتي.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً في التمويلات المؤسسية الجديدة بنحو 20 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، كان مصدره أساساً القطاعين العام والخاص، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد 13 مليار درهم إماراتي، مما يدل على نجاح البنك في توزيع ونشر موجودات تمويلية على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق، والتي عوضتها دفعات السداد الروتينية بقيمة 9 مليار درهم إماراتي من التمويلات المؤسسية و11 مليار درهم إماراتي من تمويلات الأفراد. وتم تعويض الاكتتابات الجديدة من خلال تسويات مبكرة في محفظة التمويلات المؤسسية وصلت قيمتها إلى 13 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهد هذا القطاع ارتفاعاً حاداً في حجم التسويات خلال الربع الثالث على خلفية رفع معدلات الفائدة وفائض السيولة، والتي تعود أساساً إلى ضخامة معاملات المؤسسات الحكومية والكيانات ذات الصلة.

وسجلت ودائع المتعاملين 187 مليار درهم إماراتي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 77 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 42% من الودائع. وأدت البيئة متزايدة التنافسية إلى انخفاض الودائع بنسبة 9٪ منذ بداية العام، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى سياسة بنك دبي الإسلامي المتعمدة في تحرير الودائع عالية التكلفة وحماية الهوامش. وعلى الرغم من ذلك، بلغت نسبة تغطية السيولة 123% وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس كفاءة الميزانية العمومية.

وحافظت جودة الائتمان على قوتها، إذ انخفض معدل التمويلات غير العاملة بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه ليبلغ نسبة 6.5% محققاً استقراراً على أساس ربع سنوي. كما شهدت التمويلات غير العاملة انخفاضاً صحياً بنسبة 4% حتى تاريخه لتصل إلى 13,227 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 13,784 مليون درهم في العام السابق. وجاء التحسن الرئيسي من محفظة التمويلات غير العاملة الأساسية لبنك دبي الإسلامي، والتي سجلت تحسناً بنسبة 3٪، وانخفض معدل التمويلات غير العاملة الخاصة بشركتي NMC وبنك نور (والتي تشكل ما نسبته 17٪ من إجمالي التمويلات غير العاملة) بنسبة 10٪ بسبب التسديدات المتواصلة. وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 60% (بارتفاع بلغ 310 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021)، وتراجعت قروض المرحلة الثانية إلى 17 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 20 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021، بانخفاض نسبته 15%، الأمر الذي يمثل تحسناً في جودة دفتر التمويلات. ونتيجة لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثانية من التمويلات لتصل إلى 6.9% مقارنة مع 5.6% بنهاية عام 2021.

وتحسنت نسبة التغطية النقدية إلى 76% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات عند 105%، (بارتفاع بلغ 280 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، الأمر الذي يعكس بوضوح نجاح استراتيجية المخاطر الشاملة التي يتبعها بنك دبي الإسلامي. هذا واستقرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية عند 79 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في عام 2021، بتحسن نسبته 20 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.6% ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 13.9% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال حتى تاريخه من هذا العام:

حافظت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد على قوتها حيث بلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة 13 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام، على خلفية قوة أنشطة التمويل الشخصي والتمويل السكني، والتي بلغت قيمة اكتتاباتها الجديدة 9 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبلغت قيمة محفظة تمويلات الأفراد 53 مليار درهم إماراتي، بزيادة طفيفة عن 51 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021. وحققت محفظة التمويل المؤسسي إيرادات بقيمة 3 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 11٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 2.7 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وارتفعت نسبة عائدات تمويل الأفراد معدل 22 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 5.81٪.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 144 مليار درهم إماراتي، وهي تتميز بمساهمة قوية من مؤسسات حكومية وخدمية. وبلغت قيمة الاكتتابات الجديدة لهذا القطاع 20 مليار درهم إماراتي حتى تاريخه من العام الجاري، على الرغم من التقلبات التي شهدتها السوق العالمية، حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشها الاقتصادي. وسجلت هذه الأعمال نمواً قوياً في عائداتها حتى تاريخه من العام لتصل إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 2.3 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وواصلت عائدات محفظة التمويل المؤسسي تسجيل نمو ملفت لتصل إلى 3.4٪، بزيادة قدرها 66 نقطة أساس على أساس سنوي.

أبرز محطات الأعمال حتى تاريخه من هذا العام:

تماشياً مع استراتيجية الاستدامة التي تظهر التزام البنك بدعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد أخضر ومستدام، أطلق بنك دبي الإسلامي تمويل السيارات الأخضر "إڤولڤ"، ويعد هذا المنتج الجديد حلاً شاملاً يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة أنظف، من خلال طرح حلول مناسبة لشراء السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع متعاملي البنك على شراء سيارات صديقة للبيئة. ويتيح تمويل السيارات "إڤولڤ" من بنك دبي الإسلامي للمتعاملين الحصول على تمويل سيارات برسوم مخفضة ومعدلات ربح تفضيلية رائدة في السوق على السيارات الجديدة والمستعملة. كما يوفر التمويل الجديد مجموعة واسعة من المزايا، إذ سيحظى متعاملي بنك دبي الإسلامي بتجربة تمويل غير ورقية على الإطلاق وخالية من المتاعب، ضمن إجراءات الكترونية ورحلة رقمية تامة، لا تستغرق أكثر من يوم واحد. ويعد هذا المنتج الجديد واحداً من المبادرات العديدة التي أطلقها البنك في إطار استراتيجيته للانتقال نحو بنك مستدام ومستعد للمستقبل. كما يؤكد البنك التزامه بإطلاق المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة في إطار جهوده لحماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

في أعقاب إطلاق استراتيجيته الخمسية الأولى لتجربة المتعاملين في أوائل عام 2022، أطلق بنك دبي الإسلامي أسبوع خدمة المتعاملين بالتزامن مع الاحتفالات الدولية بهذه المناسبة للتأكيد على أهمية خدمة المتعاملين ودور الموظفين في تقديم أفضل مستويات الخدمة والدعم بشكل يومي. وهذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها بنك دبي الإسلامي بأسبوع خدمة المتعاملين تماشياً مع مبادرته الرامية إلى تعزيز ركيزة "تغيير الثقافة والعقلية" التي تندرج ضمن استراتيجيته لتجربة المتعاملين. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بأهمية خدمة المتعاملين، وضرورة تعزيز مستويات رضا المتعاملين عبر جميع فروع البنك ومراكز خدماته، ورفع الروح المعنوية والعمل الجماعي بين الموظفين. وكان البنك قد فاز بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز السعادة السنوية في سبتمبر الفائت، إشادة بموظفي البنك الذين تركوا تأثيراً إيجابياً ضمن مؤسساتهم وساهموا بنشر السعادة وتقديم مستويات رفيعة من الخدمة للعملاء الداخليين والخارجيين.

أصبح بنك دبي الإسلامي أول بنك في العالم يحصل على شهادة الجودة ( ISO 21001:2018 )، وهي معيار دولي للمؤسسات التي تقدم منتجات وخدمات تعليمية تلبي احتياجات ومتطلبات المتعلمين وغيرهم من المستفيدين. وتعد هذه الشهادة جائزة تقدير نالها البنك بجدارة، إذ أنها تعكس التزام وتفاني فرق إدارة المواهب والتدريب والتطوير التابعة لإدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي. وبحصوله على شهادة اعتماد نظام إدارة المؤسسات التعليمية ( EOMS )، كأول بنك في العالم يحصل على هذه الشهادة، فقد عزز بنك دبي الإسلامي مكانته كنموذج يحتذى في صناعة الخدمات في العديد من الدول الأخرى.

أهم صفقات سوق رأس المال المدين والمشتركة حتى تاريخه من عام 2022

الصكوك اسم الجهة المصدرة/الملزمة نوع الجهة المصدرة معدل الربح (%) المبلغ الصادر (مليون دولار أمريكي) تاريخ الاستحقاق حكومة باكستان سيادية 7.950% 1,000 31 يناير 2029 بنك دبي الإسلامي مؤسسة مالية 2.740% 750 16 فبراير 2027 جمهورية تركيا سيادية 7.250% 3,000 24 فبراير 2027 بنك أبوظبي الأول مؤسسة مالية 2.591% 500 2 مارس 2027 حكومة الشارقة سيادية 3.886% 750 4 أبريل 2030 البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية 3.213% 1,600 28 ابريل 2027 جمهورية إندونيسيا سيادية 4.400% 4.700% 1,750 1,500 6 يونيو 2027 6 يونيو 2032 شركة أراد للتطوير شركة 8.125% 350 8 يونيو 2027 الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان شركة 8.750% 300 23 سبتمبر 2025

الصفقات المشتركة اسم الجهة الملزمة نوع الجهة المصدرة/ القطاع المبلغ الإجمالي للصفقة (دولار أمريكي أو ما يعادله، بالمليون) تاريخ الإغلاق تيكوم للاستثمارات شركة/العقارات 2,069 30 مارس 2022 شركة أبوظبي لتكرير النفط شركة/ الطاقة 1,000 31 مايو 2022 أي سي دي بروكفيلد منجمنت شركة/العقارات 708 11 أغسطس 2022

الجوائز التي حصل عليها البنك في النصف الأول من عام 2022

التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة أغسطس 2022 فوربس الشرق الأوسط إدراج بنك دبي الإسلامي في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أفضل 30 بنك في الشرق الأوسط لعام 2022 يوليو 2022 معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (EIBFS) جائزة أفضل مشاركة في برامج التدريب والتوطين يونيو 2022 جوائز دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية لتمكين الشباب لعام 2022. أفضل مؤسسة مصرفية ومالية للعام لتمكين الشباب يونيو 2022 فوربس الشرق الأوسط تصنيف بنك دبي الإسلامي ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022 مايو 2022 جوائز إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) أفضل بنك إسلامي شامل أفضل بنك إسلامي في دولة الإمارات أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد أفضل بنك إسلامي في كينيا أفضل صفقة شاملة للعام أفضل صفقة هجينة للعام أفضل صفقة سيادية ومتعددة الأطراف للعام أفضل صفقة للعام في الكويت أفضل صفقة للعام في المملكة العربية السعودية أفضل صفقة للعام في تركيا مايو 2022 جوائز تكنولوجيا البنوك للقطاع المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022 أفضل تطبيق لحلول التكنولوجيا المالية الإسلامية – رابت من بنك دبي الإسلامي أفضل ابتكار رقمي في الخدمات المصرفية الإسلامية للعام يناير 2022 مجلة البيان حاز بنك دبي الإسلامي على المركز 11 من بين أقوى 150 بنكاً في الشرق الأوسط

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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