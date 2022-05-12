· إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.3% لتبلغ 783.1 مليون درهم وإرتفاع إجمالي الدخل قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء بنسبة 2.9% لتصل إلى 129.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

· إرتفاع هامش الربح الإجمالي الكلي للربع الأول بنسبة 37% بزيادة قدرها 200 نقطة أساس سنوياً مدفوعة بتحسن الكفاءات.

· إرتفاع صافي ربح المسجل للربع الأول من العام 2022 ليبلغ 69.7 مليون درهم نتيجة إرتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية.

· المحافظة على هيكل رأس مال مستقر مع صافي دين قدره 975.2 مليون درهم إماراتي كما في مارس 2022 ، على الرغم من توزيعات الأرباح النقدية.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :(RAKCEC)، والتي تعد إحدي أكبر العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الاول المنتهية في 31 مارس 2022. سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة إجمالي إيرادات بلغت 783.1 مليون درهم إماراتي ، بزيادة قدرها 8.3٪ وإجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 129.7 مليون درهم إماراتي ، بإرتفاع قدره 2.9٪ خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد/ عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: "حققت سيراميك رأس الخيمة مجموعة قوية من النتائج في الربع الأول من عام 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على أسعار المدخلات وتكاليف الطاقة وسلسلة التوريد. كان أداؤنا المالي مدعومًا بمبادرات رئيسية تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2022 بهدف دفع المزيد من النمو في المبيعات من خلال تعزيز مكانة علامتنا التجارية ، وتقوية ربحيتنا من خلال زيادة كفاءات الإنتاج وتحسين وضع السيولة لدينا من خلال تشديد سياسة التحصيل الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك ، نجحنا في تعديل أسعارنا بشكل انتقائي لتعويض التكاليف الإضافية جزئيًا مع من أجل حماية حصتنا السوقية في أسواقنا الأساسية. لا نزال نركز على وضع أنفسنا كمزود موثوق لحلول أسلوب الحياة ونعمل من أجل تنمية محفظتنا وتحسينها. وتشمل ذلك ، مؤخرًا ، استحواذنا بنسبة 100٪ على مجموعة كلودي ، وهي خطوة مهمة نحو رؤيتنا المشتركة لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي ومنتجات عالية الجودة لعملائنا مع خلق قيمة قوية للمساهمين. نواصل العمل من أجل حماية حصتنا السوقية في أسواقنا الأساسية من خلال التركيز على الاستثمارات المستدامة والتحول الرقمي ".

أبرز الملامح الإستراتيجية:

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ بنسبة 100٪ على مجموعة كلودي ومقرها ألمانيا (بما في ذلك 49٪ من المشروع المشترك كلودي راك). و كلودي هي علامة تجارية أوروبية رائدة في مجال مستلزمات الحمامات ولها بصمة تصنيعية في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا والمجر والإمارات العربية المتحدة. يمثل الاستحواذ الاستراتيجي لمجموعة كلودي فرصة لشركة سيراميك رأس الخيمة لقيادة التوسع وتقوية أعمالها الأساسية عبر الأسواق الأوروبية بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي كمزود متكامل لحلول نمط الحياة، يعمل كلا الفريقين حاليًا عن كثب لتلبية جميع شروط إتمام الصفقة بحلول 31 مايو 2022.

الأداء التشغيلي

في الإمارات العربية المتحدة ، حافظت الإيرادات على استقرارها على أساس سنوي مع زيادة طفيفة بنسبة 0.7٪ خلال الربع الأول من عام 2022 ، مدعومة بإرتفاع عمليات الكشف عن العلامة التجارية والتسويقية من خلال إطلاق منصة سيراميك رأس الخيمة للتجارة الإلكترونية ، ومشاركة العلامة التجارية والتسويقية في الأحداث الدولية ورعاية جوائز التصميم المعماري والداخلي رفيع المستوى.

إستمرار وضع سيراميك رأس الخيمة في السوق السعودي بالنمو على أساس ربع سنوي ، على الرغم من فرض رسوم جمركية بنسبة 12٪ ، مدفوعة بتركيز الشركة على تعزيز حضورها وتمركز علامتها التجارية من خلال زيادة انتشار البيع بالتجزئة والمشاريع المضمونة. وقد أدى

ذلك إلى إرتفاع إيرادات قطاعي البلاط والأدوات الصحية بنسبة 19.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022. في أوروبا ، شهدت سيراميك رأس الخيمة أداءً قوياً. زادت الإيرادات بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في أسعار البيع لتعويض زيادة تكاليف الشحن والمدخلات جزئيًا. تواصل الشركة وضع العلامة التجارية كمزود موثوق به لحلول السيراميك ، وزيادة قاعدة العملاء من خلال إضافة المزيد من صالات العرض ، وتوسيع شبكة التوزيع والاستفادة من منصة التجارة الإلكترونية. في الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) ، سجل الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بلغ نسبة 56.8٪ على أساس سنوي بسبب إرتفاع عمليات الكشف عن العلامة التجارية التسويقية وتوسيع شبكة التوزيع. وفي الهند ، بقيت الإيرادات مستقرة مع زيادة بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي مدعومة بتوسيع وجود شبكة الوكلاء في 12 منطقة إضافية. إرتفعت الإيرادات في بنغلاديش بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي مدعومة بتعديلات الأسعار في أعقاب زيادة تكاليف المدخلات وشحن الواردات ورؤية أفضل للعلامة التجارية.

أبرز الملامح المالية

حققت سيراميك رأس الخيمة مجموعة قوية من النتائج خلال الربع الأول من عام 2022 على الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. ارتفع إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2022 بنسبة 8.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 783.1 مليون درهم إماراتي ، مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعي الأدوات الصحية وأدوات المائدة. ارتفع صافي الربح المسجل إلى 69.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022 نتيجة ارتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية. ارتفع إجمالي هامش الربح الإجمالي للربع الأول من عام 2022 إلى 37٪ مقارنة بـ 35٪ في الربع الأول من عام 2021 على الرغم من الزيادة في المدخلات والتكاليف اللوجستية و 12٪ الرسوم الجمركية التي تفرضها المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يوليو 2021. بقيت إيرادات البلاط مستقرة مع انخفاض طفيف بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 516.1 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 ، مدعومة بالنمو في جميع الأسواق باستثناء أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إرتفعت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة 13.1٪ في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 155.0 مليون درهم إماراتي مدفوعة بالنمو في جميع الأسواق باستثناء السوق السعودي. انخفضت إيرادات ملستازمات المائدة بنسبة 15.8٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 75.7 مليون درهم إماراتي بينما لا تزال تتفوق على المستويات السنوية بنسبة 84.3٪ مع تحسن أوضاع الأسواق في جميع أسواقنا الأساسية تدريجياً.

وضع نقدي مستقر

تحتفظ شركة سيراميك رأس الخيمة بهيكل رأس مال مستقر مع صافي دين يبلغ 975.2 مليون درهم إماراتي كما في مارس 2022 ، على الرغم من دفع توزيعات الأرباح. انخفض صافي الدين إلى الدخل قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء بشكل طفيف إلى 1.93 مرة في الربع الأول من عام 2022.

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عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

شركة سيراميك رأس الخيمة هي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، ومتخصصة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البروسلين للحوائط والأرضيات، ومستلزمات المائدة، والأدوات الصحية، ومستلزمات الحمامات. تنتج الشركة 118 مليون متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنويا، 24 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة و مليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 21 مصنعا من الطراز الأول في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش.

تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ويقع مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ونخدم عملائنا في أكثر من 150 بلدا من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، وفي بورصة دكا في بنغلاديش وكمجموعة تحقق مبيعات سنوية بنحو 1 مليار دولار.

للتواصل:

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع إف تي آي كونسالتينغ

نادين نصر تـ: 971(0) 52 5453348 nadine.nasr@rakceramics.com فرح معلم تـ: 9687572 50 (0) 971+ Farah.Mouallem@fticonsulting.com

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