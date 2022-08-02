دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت شركة الفطيم دي سي للطيران زيادة كبيرة في طلبات استئجار الطائرات الخاصة المتوجهة إلى الدوحة، مع تصاعد مستوى حماسة عشاق كرة القدم قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ولاستيعاب هذا الحجم الهائل من الاستفسارات والطلبات، ولجعل تجربة السفر أكثر متعة وراحة، توفر شركة الفطيم دي سي للطيران عدة طائرات متنوعة الأحجام، بدءاً من طائرة سيسنا سايتيشن موستانج الخفيفة للغاية وذات الأسعار المناسبة، مروراً بطائرة بيلاتوس PC-12 الخفيفة ذات الثمانية مقاعد، وطائرة بومباردييه تشالنجر 604 متوسطة الحجم التي تتسع لـِ9 مقاعد. وعلاوة على ذلك، توفر الشركة أيضاً طائرة فالكون 2000 ذات الـ10 مقاعد، فضلاً عن طائرة ذات مقصورة كبيرة الحجم.

وفي تعليق له، قال هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: "سجلت الشركة زيادة كبيرة في طلبات استئجار الطائرات لحضور المراحل التالية من بطولة كرة القدم، بدءاً من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وحتى المباراة النهائية التي ستقام في 18 ديسمبر على ملعب لوسيل، والذي يتسع لـِ 80 ألف متفرج. ونحن نتابع عن كثب مستوى الاستفسارات والطلبات ومستعدون جيداً لتلبية جميع الطلبات."

ويمكن لعشاق كرة القدم الذين يسافرون عبر منشأة الفطيم دي سي للطيران أن يحظوا بتجربة سفر سلسة للغاية، مع أقصر مسافة بين منطقة إجراءات التحقق من الأمتعة وبوابة الصعود إلى الطائرة، كما سيتم إجراء خدمات الجمارك ومعاملات مكتب الهجرة والفحص الأمني بشكل سلس ومريح في مكتب قاعدة العمليات الثابتة للشركة، مما يتيح للعملاء الصعود على متن الطائرة خلال دقائق معدودة من وصولهم إلى المطار، ليوفر لهم ذلك مزيداً من الوقت للاستمتاع بهذه التجربة.

وجدير بالذكر أن الرحلات المستأجرة من الفطيم دي سي للطيران يمكن أن تستوعب مجموعات مسافرين بأحجام مختلفة، من أفراد أو عائلات أو مجموعات أصدقاء أو لخدمة شركات تتطلع إلى الترفيه عن عملائها وشركائها من كبار الشخصيات، والسفر إلى الدوحة لحضور المباريات برقي وفخامة. وعلاوة على تجربة الطيران المستأجر الفاخرة، توفر الفطيم دي سي للطيران لعملاء هذا العرض صالة حصرية تمتد على مساحة 1,300 متر مربع، تتيح للمسافرين أعلى مستويات الراحة والخصوصية، وغرفة اجتماعات واسعة، ومناطق خاصة للاستحمام والكثير غير ذلك من وسائل الراحة.

يمكن للعشاق كرة القدم أو الشركات الراغبة في حجز رحلات طيران مستأجرة التواصل مع شركة الفطيم دي سي للطيران من خلال البريد الإلكتروني: aviation.ae-charter@dc أو من خلال الاتصال على الرقم: 048701800.

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نبذة عن شركة الفطيم دي سي للطيران:

تعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين شركة دي سي أفييشن جي إم بي إتش التي يقع مقرها في شتوتغارت، أكبر مشغل لطائرات رجال الأعمال في ألمانيا وإحدى كبرى الشركات الرائدة في أوروبا، وبين الفطيم ومقرها دبي، مجموعة الشركات الإماراتية ذات الملكية الخاصة. وتحقق هذه الشراكة استفادة كبيرة من القاعدة المتينة التي تتمتع بها الفطيم وحضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من الشهرة العالمية لشركة دي سي أفييشن باعتبارها مزوداً رفيع المستوى لإدارة الطائرات، وعمليات التأجير، وصيانة طائرات رجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاستشارية.

وتعد الفطيم دي سي للطيران منشأة طيران رجال الأعمال المتكاملة الأولى والوحيدة التي تتواجد بمطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة دبي الجنوب (المعروف أيضاً باسم دبي وورلد سنترال)، مع حظيرتين متطورتين للطائرات بمساحة تبلغ 5,700 متر مربع و7,500 متر مربع، ترفعان المساحة الإجمالية لقطعة الأرض الجانبية إلى 24,000 متر مربع، ومساحة مربض الطائرات إلى 13,000 متر مربع. كما يستطيع العملاء الاستفادة من صالة عصرية فاخرة خاصة بكبار الشخصيات تبلغ مساحتها 1,300 متر مربع، تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، توفر للعملاء وسائل راحة رفيعة المستوى وخصوصية كاملة، وخدمات الاستحمام، إلى جانب قاعة اجتماعات كبيرة.

وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.

وتوفر الشركة خدمات صيانة تشمل العديد من طائرات رجال الأعمال، حيث يحصل مالكو ومشغلو طائرات رجال الأعمال على قائمة متنوعة من خدمات الصيانة، بدءاً من تزويد قطع الغيار، والمشتريات والتخزين، وانتهاءً بعمليات الصيانة الضرورية لمنح شهادات صلاحية الطائرات للطيران.

ويساعد قسم إدارة الطائرات مالكي طائرات رجال الأعمال على تحسين أصولهم من الطائرات وتحقيق الحد الأقصى من كفاءتها عبر تشغيلها في بيئة تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة في القطاع الخاصة بسلامة الطيران وصلاحية الطائرات للطيران. ويمكن للعملاء تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة على الضمان، وشراء الوقود وغير ذلك من خدمات الدعم ذات الصلة.

وتوفر حظيرة الطائرات التابعة للشركة والتي توجد في موقع استثنائي على مقربة من مدرج المطار، والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات البالغة مساحتها 7700 متر مربع، خدمات الدعم والصيانة وتشغيل طائرات رجال الأعمال والطائرات التجارية من جميع الأحجام. وإلى جانب صالة كبار الشخصيات، يوجد في المنشأة خدمات على مدار الساعة تشمل مرافق أمنية لإتمام إجراءات السفر، وفحص الأمتعة، وخدمات التفتيش الجمركي وتدقيق الجوازات، الأمر الذي يضمن للعملاء تجربة سفر سريعة وممتعة.

ويستفيد عملاء استئجار طائرات رجال الأعمال لدى شركة الفطيم دي سي للطيران، من أسطول كبير ومتنوع من الطائرات، بالإضافة إلى خدمات متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تضمن الاستجابة الفورية للطلبات.

لمزيد من المعلومات عن خدمات وعروض الفطيم دي سي للطيران، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني -www.dcaviation.ae أو الاتصال على الرقم +971 4 870 1800

نبذة عن الفطيم:

تعد الفطيم، التي تأسست في عام 1935، إحدى شركات الأعمال الإقليمية الخاصة الأكثر تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الفطيم في أربع مجالات للعمليات هي: السيارات والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة، ويبلغ عدد موظفي الفطيم أكثر من 42,000 شخص، وتدير قطاعات أعمالها في 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من خلال ما يزيد عن 200 شركة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً والمهيمنة في قطاعاتها. وتمكّنت الفطيم بفضل نهجها في ريادة الأعمال وتركيزها على العملاء من مواصلة في النمو وتوسيع حضورها بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها. كما تتابع الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.alfuttaim.com

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ليجو جوني

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