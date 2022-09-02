جدة: تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 بالمساهمة في تنمية القدرات البشرية، وتعزيز جودة الحياة، وقّعت شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمُطور الرئيسي لمشروع وسط جدة للتطوير، مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لإعداد بحوث تستهدف ذوي الإعاقة والاهتمام بهم، وتضمينها الأسس الهندسية لتفاصيل المشروع الذي يطمح إلى تقديم خدمات متنوعة والتي تشمل جميع احتياجات ذوي الإعاقة. ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الشركة على إهداء مجتمع جدة منظومة متكاملة من الخدمات الهادفة التي تعزز جودة الحياة.

كما وقعت الشركة مع الجمعية عقد شراكة للرعاية الماسية لجائزة عمار 2022 لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس محلياً والثاني خليجياً من ضمن مبادراتها تجاه المسؤولية الاجتماعية.

وتعد جائزة عمار لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة أول جائزة من نوعها في العالم تهدف لاكتشاف القدرات الإبداعية والاستثنائية للموهوبين مـن هذه الفئة الغالية على المجتمع. وتهدف إلى إبراز الدور الريادي للمملكة والراغبين من دول الخليج العربي في مشاركة الريادة في دعم المواهب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لدمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، وتسليط الضوء الإعلامي على المواهب من ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن شركة وسط جدة للتطوير تتبنى استراتيجيةً شاملةً ومتكاملةً على صعيد الاستدامة، تعكس حرص الشركة على تعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكلٍ وثيقٍ مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. وتمثل هذه الرعاية أولى ثمار هذا التوجه الذي يرتكز على تطوير وتنمية المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة العديد من القطاعات.

ويهدف مشروع وسط جدة إلى صناعة وجهة عالمية في قلب جدة، على مساحة 5.7 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 75 مليار ريال لتطويرمشاريع نوعية في قطاعات حيوية (سياحية - رياضية - ثقافية - ترفيهية)، يبرز من خلالها الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد، مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات وأعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة. ويضم المشروع أربعة معالم استثنائية عالمية (دار أوبرا - متحف - استاد رياضي - الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

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