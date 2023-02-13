عززت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) خدماتها للقطاعين اللوجستي والمالي خلال العام 2022، عبر سلسلة إنجازات حققتها بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتدعم من خلالها مسيرة المملكة في رحلة التحوّل الرقمي الشامل عبر بناء منظومة لوجستية متكاملة وابتكار حلول تقنية آمنة لتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية وتجارية وصناعية رائدة، وإحدى أهم مراكز تيسير التجارة العالمية.

وركزت "تبادل" خلال العام الماضي على توسعة قاعدة عملائها لتصبح أكثر تنوعاً، وقامت بتعزيز وتطوير محفظة خدماتها ومنتجاتها، وإطلاق خدمات جديدة، في سبيل توفير بيئة متكاملة من الحلول التي تغطي سلسلة القيمة لمنظومة الخدمات اللوجستية.

ومن منطلق قناعتها بأهمية الشراكات والتحالفات الاستراتيجية في تسريع تحقيق المستهدفات الوطنية والقطاعية، حرصت "تبادل" على توطيد شبكة تحالفاتها محلياً، إقليمياً وعالمياً، وأثمر هذا النهج عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة، تغطي مجالات التقنية المالية والخدمات البنكية وسلاسل الإمداد والنقل بأنواعها، وغيرها من خدمات وحلول القطاع اللوجيستي.

ومن أهم الحلول المبتكرة التي أطلقتها تبادل خلال العام الماضي، نظام إدارة الشاحنات TMS، والذي يعتمد على أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على منافذ حدود المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة، ويتم من خلال هذا النظام تتبع الشاحنات باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي ncing / GPS)(Geofe، ومن خلال التنسيق وتكامل الخدمات والربط الإلكتروني مع الشركاء والمعنيين في الخدمات اللوجستية، وأتمتة جميع الموافقات وعمليات التحقق اللازمة، وإدارة منطقة العمليات.

كما شكل العام الماضي وثبة نوعية في أعمال ونشاطات منصة "وثاق"، التي تمثل إحدى أبرز منتجات "تبادل" التقنية في توفير حلول مالية متطورة للبنوك في المملكة. وضمت وثاق إلى قائمة شركائها المميزين في المملكة كل من البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، وبنك ساب، وبدأت بإصدار خطابات الضمان البنكية إلكترونياً لعملاء هذه المصارف وتفعيلها بشكل متكامل.

وعملت الشركة، في موازاة ذلك، على بناء قدراتها الداخلية من خلال تمكين موظفيها بالتأهيل والتدريب، والاستثمار في الموارد البشرية بهدف قيادة التحوّل الرقمي للقطاع اللوجستي بأيادٍ وطنية وبمواءمة مع "برنامج تنمية القدرات البشرية"، ضمن رؤية 2030 .

كما نجحت "تبادل" في تعزيز تواصلها مع جمهورها المستهدف من خلال المشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات المحلية والإقليمية، كان آخرها حضورها البارز في "معرض جيتكس غلوبال" في دبي حيث استعرضت أبرز ملامح رحلة المملكة في التحوّل الرقمي بالقطاع اللوجيستي تحت شعار "حلول رقمية تتجاوز الغد".

كل ذلك ساهم في اطلاق شركة "تبادل" لاستراتيجيتها الجديدة "Beyond"، لتكون خريطة طريق مستقبلية لتعزيز دورها في تيسير وتطوير حركة التجارة الإقليمية والعالمية. ومن خلال استراتيجيتها الجديدة، ستساهم "تبادل" في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية عبر تعزيز أتمتة العمليات اللوجستية، ورفع الأداء التشغيلي للقطاع الخاص من خلال تطوير وتقديم مزيد من الخدمات المبتكرة الداعمة لقطاع الشحن، وتسهيل التجارة المالية، وتطوير الخدمات المخصصة للقطاع المالي.

وسوف تتابع "تبادل" خلال العام 2023 ، وبالتعاون مع شركاء النجاح، قيادة التحوّل الرقمي للقطاع اللوجستي لجعل السعودية مركزاً لوجستياً وميسّراً تقنياً لمنظومة التجارة الإقليمية والعالمية، وهي مهمة وطنية في صميم رؤية 2030 لجعل المملكة وجهة عالمية متكاملة اقتصادياً وإنسانياً.

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نبذة عن تبادل:

الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجيستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، بما يعمل على تيسير التجارة العالمية، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.