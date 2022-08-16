القاهرة: أعلنت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث جاء الأداء موافقًا للتوقعات.

في النصف الأول من عام 2022، حققت هواوي صافي أرباح بلغ 301.6 مليار يوان صيني (45 مليار دولار)، وهامش أرباح صافية بلغت 5.0%، حيث توزعت الإيرادات على كل من: مجموعة أعمال "هواوي كاريير" لشبكات الاتصالات بإيرادات وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني (21.3 مليار دولار)، ومجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات 54.7 مليار يوان صيني (8.1 مليار دولار)، مجموعة أعمال "هواوي ديفايس" لأجهزة المستهلك فحققت إيرادات بلغت 101.3 مليار يوان صيني (15.1 مليار دولار).

وفي سياق الإعلان عن أداء الشركة في النصف الأول من العام، قال كين هو، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: "على الرغم من تراجع أعمالنا في قطاع الأجهزة بشكل كبير، ولكن حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على نمو متواصل". وأضاف "هو": "سنواصل مواكبة أحدث توجهات التحول الرقمي والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية من أجل ابتكار القيمة لعملائنا وشركائنا وتطوير جودة أعمالنا".

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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