أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 334.9 مليون درهم إماراتي عن الربع الأول من العام 2022.

وتظهر نتائج الشركة خلال الفترة المذكورة تحقيق عائدات بقيمة 241.2 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 3.6 مليون درهم إماراتي في الربع الأول 2021، وهامش ربح إجمالي بواقع 120.6 مليون درهم إماراتي.

وبلغت قيمة الدخل من الاستثمار والمصادر الأخرى 257 مليون درهم إماراتي في الربع الأول 2022.

يأتي نمو العائدات ودخل الاستثمار ليكون انعكاسًا مستمرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت من عمليات الاستحواذ وتوحيد الأعمال التي قامت بها مجموعة ملتيبلاي في العام 2021 وأوائل العام 2022.

وتواصل المجموعة، والتي أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي، استثماراتها المتميزة في العام 2022، كما تمكنت بحلول مارس 2022 من الإدراج في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) مما رسخ مكانتها كشركة بارزة في الأسواق المالية بالدولة خلال أقل من أربعة أشهر على إدراجها في السوق.

يذكر أن ملتيبلاي أطلقت في يناير برنامجها للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تعزيز الهوامش التشغيلية وتهيئة الشركات التابعة لتحسين الأداء المستقبلي. وساهمت المجموعة التي تستثمر في خمس قطاعات رئيسية شملت الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي، باستثمار 92 مليون درهم إماراتي في العلامة التجارية العالمية "سافاج X فينتي" للفنانة الشهيرة ريانا، والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية. يمثل الاستثمار جزءًا من جولة تمويلية إلى جانب عدد من المستثمرين الدوليين، ومنهم نويبرجر بيرمان وليون تري إل.سي.سي.

وفي شهر أبريل من العالم الحالي، استثمرت مجموعة ملتيبلاي كذلك 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعدّ واحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالمنطقة.

وتواصل المجموعة الاستفادة من وضع السيولة المتين لديها، حيث بلغ مجموع النقد والأرصدة البنكية لديها 3.08 مليار درهم إماراتي. وتتمثل استراتيجية ملتيبلاي في السعي لتحقيق النمو والأرباح عبر محفظة متنوعة تتسم بالتوازن بين الشركات التي تولد الدخل المستمر وتلك التي تحقق نمواً مرتفعاً وعائدات مجزية.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة ملتيبلاي إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

شركة ملتيبلاي

مهدي بزري - مسؤول علاقات المستثمرين

mehdi@multiply.ae

شركة برونزويك للاستشارات الإعلامية

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

multiply@brunswickgroup.com